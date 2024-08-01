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    iPhone 16 Pro'nun maket görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı ve renkler

    iPhone 16 Pro'nun tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren maket görüntüler paylaşıldı. Apple, iPhone 16 Pro Max ile koyu siyah renk seçeneği sunacak.          
    iPhone 16 Pro & 16 Pro Max tasarımı ve renkleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisi Eylül ayında tanıtılacak ve önceki nesil gibi dört model (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max) içerecek. Yeni iPhone’ların tasarımını ve renklerini merak edenler için yeni görüntüler ortaya çıktı. Düz iPhone 16 modellerinin ardından iPhone 16 Pro’nun maket görselleri paylaşıldı; Gerçek siyah renk geliyor.

    Apple analisti Ming-Chi Kuo ile birlikte birkaç kişi, daha önce iPhone 16 Pro modellerinin siyah, beyaz/gümüş, gri veya natürel titanyum ve mavi titanyumunu yerini alacak rose gold renkte geleceğini iddia etmişti. Yeni paylaşılan görsellerde yalnızca beyaz, siyah ve gri renk görüyoruz. Siyahın iPhone 15 Pro’lardaki siyahtan daha koyu olduğu dikkat çekiyor.

    Bir söylentiye göre Apple, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te öncekin neslin fırçalanmış alüminyum kaplamasından daha parlak bir görünüm elde edecek gelişmiş bir işlem kullanacak. Parlak kaplama, Apple'ın önceki yıllarda kullandığı paslanmaz çeliğe fazlasıyla benzeyecek ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iPhone 16 Pro Max, iphone 16 pro ve
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