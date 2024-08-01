iPhone 16 Pro'nun maket görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı ve renkler

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisi Eylül ayında tanıtılacak ve önceki nesil gibi dört model (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max) içerecek. Yeni iPhone’ların tasarımını ve renklerini merak edenler için yeni görüntüler ortaya çıktı. Düz iPhone 16 modellerinin ardından iPhone 16 Pro’nun maket görselleri paylaşıldı; Gerçek siyah renk geliyor.

iPhone 16 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 23 sa. önce eklendi

Apple analisti Ming-Chi Kuo ile birlikte birkaç kişi, daha önce iPhone 16 Pro modellerinin siyah, beyaz/gümüş, gri veya natürel titanyum ve mavi titanyumunu yerini alacak rose gold renkte geleceğini iddia etmişti. Yeni paylaşılan görsellerde yalnızca beyaz, siyah ve gri renk görüyoruz. Siyahın iPhone 15 Pro’lardaki siyahtan daha koyu olduğu dikkat çekiyor.

Bir söylentiye göre Apple, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te öncekin neslin fırçalanmış alüminyum kaplamasından daha parlak bir görünüm elde edecek gelişmiş bir işlem kullanacak. Parlak kaplama, Apple'ın önceki yıllarda kullandığı paslanmaz çeliğe fazlasıyla benzeyecek ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak.

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iPhone 16 Pro görüntülendi: İşte tasarımı ve renkleri