iPhone 16 Pro'nun maket görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı ve renkler

Apple analisti Ming-Chi Kuo ile birlikte birkaç kişi, daha önce iPhone 16 Pro modellerinin siyah, beyaz/gümüş, gri veya natürel titanyum ve mavi titanyumunu yerini alacak rose gold renkte geleceğini iddia etmişti. Yeni paylaşılan görsellerde yalnızca beyaz, siyah ve gri renk görüyoruz. Siyahın iPhone 15 Pro’lardaki siyahtan daha koyu olduğu dikkat çekiyor.
Bir söylentiye göre Apple, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te öncekin neslin fırçalanmış alüminyum kaplamasından daha parlak bir görünüm elde edecek gelişmiş bir işlem kullanacak. Parlak kaplama, Apple'ın önceki yıllarda kullandığı paslanmaz çeliğe fazlasıyla benzeyecek ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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