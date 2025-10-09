iPhone 18 Fold'un tasarımı netleşiyor: Titanyum gövde ve dahası

iPhone 18 Fold'un tasarımı netleşiyor
Kuo'nun raporuna göre Apple, katlanabilir modelinde Face ID'yi kaldırarak biyometrik kimlik doğrulamada Touch ID'ye geçiş yapacak. Bu tercih, cihazın yapısal tasarımında daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor. Aktarıldığı kadarıyla iPhone Fold, 5,5 inçlik dış ekran ve 7,8 inçlik iç ekrana sahip olacak.
Apple'ın tedarik zincirine yakın kaynaklardan Jeff Pu, iPhone Fold'un şu anda Foxconn'da Yeni Ürün Tanıtım (NPI) aşamasında olduğunu ve seri üretimin 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını belirtiyor. Bu da cihazın, daha önce ortaya çıkan söylentilerle örtüşecek şekilde 2026 sonbaharında tanıtılacağını gösteriyor.
Katlanabilir form faktöründe dayanıklı bir menteşe sistemi, hafif bir çerçeve ve iOS'a özgü optimizasyonlar birleştiğinde, Apple bu alanda ciddi bir avantaj elde edebilir. iPhone 18 Fold, başarıya ulaşması halinde Apple'ın donanım stratejisinde uzun süredir beklenen yön değişikliğini temsil edecek.
