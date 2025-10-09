Giriş
    iPhone 18 Fold'un tasarımı netleşiyor: Titanyum gövde ve dahası

    Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli için hazırlıklarını hızlandırıyor. iPhone 18 Fold'un 2026'nın son çeyreğinde tanıtılması ve güçlendirilmiş menteşeyle gelmesi bekleniyor.

    iPhone 18 Fold'un tasarımı netleşiyor: Titanyum gövde ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir telefonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. iPhone Fold veya iPhone 18 Fold'un, standart bir telefondan çok daha dayanıklı bir menteşeyle gelmesi bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, menteşe bileşenlerinde titanyum ve paslanmaz çelikten yararlanacak model, diğer bölümlerde daha hafif materyaller kullanacak.

    iPhone 18 Fold'un tasarımı netleşiyor

    Kuo'nun raporuna göre Apple, katlanabilir modelinde Face ID'yi kaldırarak biyometrik kimlik doğrulamada Touch ID'ye geçiş yapacak. Bu tercih, cihazın yapısal tasarımında daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor. Aktarıldığı kadarıyla iPhone Fold, 5,5 inçlik dış ekran ve 7,8 inçlik iç ekrana sahip olacak.

    iPhone 18 Fold'un tasarımı netleşiyor: Titanyum gövde ve dahası Tam Boyutta Gör
    İç ekran, geniş yapısıyla hem ofis uygulamalarında hem de medya tüketiminde avantaj sağlayacak. Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın katlanabilir modeli, yan yana yerleştirilmiş iki iPhone Air cihazını andıran bir tasarıma sahip olacak.

    Apple'ın tedarik zincirine yakın kaynaklardan Jeff Pu, iPhone Fold'un şu anda Foxconn'da Yeni Ürün Tanıtım (NPI) aşamasında olduğunu ve seri üretimin 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını belirtiyor. Bu da cihazın, daha önce ortaya çıkan söylentilerle örtüşecek şekilde 2026 sonbaharında tanıtılacağını gösteriyor. 

    Katlanabilir form faktöründe dayanıklı bir menteşe sistemi, hafif bir çerçeve ve iOS'a özgü optimizasyonlar birleştiğinde, Apple bu alanda ciddi bir avantaj elde edebilir. iPhone 18 Fold, başarıya ulaşması halinde Apple'ın donanım stratejisinde uzun süredir beklenen yön değişikliğini temsil edecek.

