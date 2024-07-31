iPhone 16 serisinin maket görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Apple, her sene olduğu gibi önümüzdeki Eylül ayında iPhone 16 ve 16 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, iPhone 16 serisinin neler sunacağı netleşmeye başladı. Son olarak iPhone 16'nın tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri sızdırıldı.

iPhone 16 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Kaçıranlar için iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Bu bağlamda genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi son bulacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere baktığımızda iPhone 16, geçen yılki iPhone 15'teki soluk renklere kıyasla beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renklerle gösteriliyor. Ayrıca telefonun arka kapağı parlak yüzeye sahip ve söylentilere göre yeni Yakalama düğmesini de burada görebiliyoruz. Dokunsal yerine mekanik yapıda tasarlanan bu düğme, yakınlaştırma için kaydırma hareketlerine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta maket görüntülerinde telefonun ön yüzünü göremiyoruz. Ancak Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.

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Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, vanilya temel A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16'nın içinde iPhone 15'teki hücreden %6 daha büyük olan 3.561 mAh'lik bir pil sunması bekleniyor.

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