iPhone 16 serisinin maket görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Kaçıranlar için iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Bu bağlamda genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi son bulacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.
Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, vanilya temel A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16'nın içinde iPhone 15'teki hücreden %6 daha büyük olan 3.561 mAh'lik bir pil sunması bekleniyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.