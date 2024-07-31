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    iPhone 16 serisinin maket görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    iPhone 16 ve 16 Pro tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri internette paylaşıldı. Peki Apple'ın yeni telefonları nasıl görünüyor? İşte iPhone 16 ve 16 Pro'nun muhtemel tasarımı...
    iPhone 16 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, her sene olduğu gibi önümüzdeki Eylül ayında iPhone 16 ve 16 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, iPhone 16 serisinin neler sunacağı netleşmeye başladı. Son olarak iPhone 16'nın tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri sızdırıldı.

    iPhone 16 ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Kaçıranlar için iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Bu bağlamda genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi son bulacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.

    iPhone 16 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere baktığımızda iPhone 16, geçen yılki iPhone 15'teki soluk renklere kıyasla beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renklerle gösteriliyor. Ayrıca telefonun arka kapağı parlak yüzeye sahip ve söylentilere göre yeni Yakalama düğmesini de burada görebiliyoruz. Dokunsal yerine mekanik yapıda tasarlanan bu düğme, yakınlaştırma için kaydırma hareketlerine olanak tanıyacak. 
    iPhone 16 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta maket görüntülerinde telefonun ön yüzünü göremiyoruz. Ancak Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.

    Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, vanilya temel A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16'nın içinde iPhone 15'teki hücreden %6 daha büyük olan 3.561 mAh'lik bir pil sunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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