2025'in 3. çeyreğinde en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu

En çok satan akıllı telefon: iPhone 16
Küresel ilk 10 listesinde Apple ve Samsung, beş cihazla, çeyrekteki tüm akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık %20'sini oluşturdu. Küresel çapta en çok satan akıllı telefonlar listesi ilk kez iki şirket arasında eşit olarak bölündü. Apple ve Samsung’un küresel pazarda ne denli güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
Galaxy A16 5G, en çok satan Samsung telefon oldu
Samsung'un listedeki konumları, şirketin en yeni orta sınıf Galaxy cihazlarında önemli iyileştirmeler yaptığını gösteriyor. Galaxy A16 5G, çeyrekte en çok satan Android akıllı telefon olarak öne çıktı. Bu durum, muhtemelen tüketicilerin uygun fiyatlı 5G cihazlara olan ilgisinin artmasından kaynaklanıyor. Galaxy A36 ve A56 gibi diğer orta sınıf modeller de oldukça iyi performans gösterdi. Bunun nedeni, Best Face ve Nightography gibi Galaxy yapay zeka araçlarının bu modellere de entegre edilmiş olması. Daha hızlı şarj ve daha uzun yazılım desteği sayesinde, bu cihazlar artık uygun fiyata neredeyse amiral gemisi deneyimi sunuyor.
Galaxy S25 Ultra, listede yer almadı
Samsung'un 5G desteklemeyen telefonları Galaxy A16 4G ve A06, gelişmekte olan pazarlarda iyi satış rakamlarına ulaşmaya devam etti. Her modelin satış hacminin yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Samsung'un Galaxy A17 modelinin 3. çeyrekte tanıtımlar sayesinde iyi satış rakamlarına ulaştığını belirtmekte fayda var. Şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan Galaxy S25 Ultra, yılın üçüncü çeyreğinde en çok satan cihazlar arasında yer almadı. Tüketicilerin Galaxy S26 serisini bekliyor olabileceği düşünüldüğünde, bu anlaşılabilir bir durum. Umarız 2026'nın 1. çeyreğinde listede yine Samsung'un premium ürünleri yer alır.
En çok satan telefonlar (2025 3. çeyrek)
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 16e
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A06
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A16 4G
- Apple iPhone 17 Pro Max
