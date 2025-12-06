Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'in 3. çeyreğinde en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu

    Counterpoint Research, 2025'in 3. çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. Apple ve Samsung, tüm akıllı telefon satışlarının yaklaşık %20'sini oluşturdu.

    Apple iPhone 16 en çok satan akıllı telefon 2025 Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research'ün yeni raporuna göre, Apple'ın iPhone 16 modeli 2025'in 3. çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Yeni iPhone 17 serisi piyasaya sürülmesine rağmen, iPhone 16 dünya genelinde büyük talep gördü ve Apple'ın çeyreklik akıllı telefon satışlarında %4'lük bir payla zirveye yerleşmesini sağladı.

    En çok satan akıllı telefon: iPhone 16

    en çok satan telefonlar 2025 üçüncü çeyrek Tam Boyutta Gör
    iPhone 16'nın başarısının arkasındaki en önemli etkenlerden biri, yılbaşı dönemi etkinliklerinin talebi ve satışları artırdığı Hindistan pazarıydı. Rapor ayrıca Japonya'da da kayda değer bir toparlanma olduğuna dikkat çekiyor. IDC’nin daha önceki raporunda Apple'ın yeni iPhone 17 serisi sayesinde Ekim ve Kasım 2025'te Çin'de akıllı telefon sevkiyatlarında lider konumda olduğu ortaya çıktığı için bu şaşırtıcı değil.

    Küresel ilk 10 listesinde Apple ve Samsung, beş cihazla, çeyrekteki tüm akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık %20'sini oluşturdu. Küresel çapta en çok satan akıllı telefonlar listesi ilk kez iki şirket arasında eşit olarak bölündü. Apple ve Samsung’un küresel pazarda ne denli güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

    Galaxy A16 5G, en çok satan Samsung telefon oldu

    Samsung'un listedeki konumları, şirketin en yeni orta sınıf Galaxy cihazlarında önemli iyileştirmeler yaptığını gösteriyor. Galaxy A16 5G, çeyrekte en çok satan Android akıllı telefon olarak öne çıktı. Bu durum, muhtemelen tüketicilerin uygun fiyatlı 5G cihazlara olan ilgisinin artmasından kaynaklanıyor. Galaxy A36 ve A56 gibi diğer orta sınıf modeller de oldukça iyi performans gösterdi. Bunun nedeni, Best Face ve Nightography gibi Galaxy yapay zeka araçlarının bu modellere de entegre edilmiş olması. Daha hızlı şarj ve daha uzun yazılım desteği sayesinde, bu cihazlar artık uygun fiyata neredeyse amiral gemisi deneyimi sunuyor.

    Galaxy S25 Ultra, listede yer almadı

    Samsung'un 5G desteklemeyen telefonları Galaxy A16 4G ve A06, gelişmekte olan pazarlarda iyi satış rakamlarına ulaşmaya devam etti. Her modelin satış hacminin yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Samsung'un Galaxy A17 modelinin 3. çeyrekte tanıtımlar sayesinde iyi satış rakamlarına ulaştığını belirtmekte fayda var. Şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan Galaxy S25 Ultra, yılın üçüncü çeyreğinde en çok satan cihazlar arasında yer almadı. Tüketicilerin Galaxy S26 serisini bekliyor olabileceği düşünüldüğünde, bu anlaşılabilir bir durum. Umarız 2026'nın 1. çeyreğinde listede yine Samsung'un premium ürünleri yer alır.

    En çok satan telefonlar (2025 3. çeyrek)

    1. Apple iPhone 16
    2. Apple iPhone 16 Pro
    3. Apple iPhone 16 Pro Max
    4. Apple iPhone 16e
    5. Samsung Galaxy A16 5G
    6. Samsung Galaxy A06
    7. Samsung Galaxy A36
    8. Samsung Galaxy A56
    9. Samsung Galaxy A16 4G
    10. Apple iPhone 17 Pro Max
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 saat önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    musluktan akan sudan elektrik çarpması dsl ışığı yanıyor ama internet yok yedek subay celp dönemleri çakmaklık bluetooth frekansı nasıl ayarlanır kantar zorunluluğu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro Lite Gaming Laptop
    Acer Nitro Lite Gaming Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum