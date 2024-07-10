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    Anlık Bildirim

    iPhone 17'de kullanılacak 2nm üretim süreci için TSMC düğmeye basıyor

    TSMC'nin öncelikli olarak Apple tarafından iPhone 17 serisi ve diğer Apple cihazları için kullanılacak olan 2nm süreci için deneme üretimine çok yakında başlayacağı bildirildi.
    iPhone 17'de kullanılacak 2nm süreci için TSMC düğmeye basıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC ile Apple arasındaki anlaşma sayesinde yeni nesil üretim süreçlerini ilk olarak Apple cihazlarında görüyoruz. Apple, 3nm süreciyle üretilen çipleri ilk alan firma olurken benzer bir durumu TSMC'nin 2nm sürecinde de göreceğiz. Aktarılanlara göre 2nm üretim teknolojisi ilk olarak iPhone 17 serisinde kullanılacak. Bu bağlamda son gelen bilgiler, TSMC'nin çok yakında deneme üretimine geçeceğini söylüyor.

    TSMC, 2nm için düğmeye basıyor

    Apple'ın A17 Pro ve M3 serisi çipleri geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro ve MacBook Pro'larda yer almıştı. Bu cihazlardaki çipler TSMC'nin 3nm süreciyle üretilmişti. Apple yeni OLED iPad Pro modelinde ise TSMC'nin iyileştirilmiş 3nm sürecinde üretilen M4 çipiyle gelmişti. iPhone 16 Pro'larda bulunacak çip de yine bu süreci kullanacak. Öte yandan 2025 yılında çıkacak iPhone 17 serisinde ise TSMC'nin yepyeni 2nm üretim sürecini göreceğiz. Son gelen bilgilere göre TSMC, önümüzdeki hafta ilk deneme üretimine başlayacak.

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    TSMC'nin 2nm süreçlerinden başlayarak performansı ve güç verimliliğini artıracak gate all around (GAA) teknolojisini uygulaması bekleniyor. TSMC ayrıca 2nm çiplerle birlikte BSPR (back-side power supply) teknolojisini de sunmayı planlıyor. 3nm sürecini temel alan mevcut yongalara kıyasla performansta yüzde 10 ila 15'lik bir artış ve güç tüketiminde yüzde 30'a varan bir düşüş bekleniyor. TSMC, deneme üretimi sürecinde 2nm'deki pürüzleri tespit edip gidermeye çalışacak. Bu süre zarfında spesifik performans ve verimlilik değerleri hakkında da önemli bilgiler elde edilecek. Ardından buradaki bilgiler ile seri üretim sürecine 2025 yılında geçilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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