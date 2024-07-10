iPhone 17'de kullanılacak 2nm üretim süreci için TSMC düğmeye basıyor

TSMC, 2nm için düğmeye basıyor
Apple'ın A17 Pro ve M3 serisi çipleri geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro ve MacBook Pro'larda yer almıştı. Bu cihazlardaki çipler TSMC'nin 3nm süreciyle üretilmişti. Apple yeni OLED iPad Pro modelinde ise TSMC'nin iyileştirilmiş 3nm sürecinde üretilen M4 çipiyle gelmişti. iPhone 16 Pro'larda bulunacak çip de yine bu süreci kullanacak. Öte yandan 2025 yılında çıkacak iPhone 17 serisinde ise TSMC'nin yepyeni 2nm üretim sürecini göreceğiz. Son gelen bilgilere göre TSMC, önümüzdeki hafta ilk deneme üretimine başlayacak.
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TSMC'nin 2nm süreçlerinden başlayarak performansı ve güç verimliliğini artıracak gate all around (GAA) teknolojisini uygulaması bekleniyor. TSMC ayrıca 2nm çiplerle birlikte BSPR (back-side power supply) teknolojisini de sunmayı planlıyor. 3nm sürecini temel alan mevcut yongalara kıyasla performansta yüzde 10 ila 15'lik bir artış ve güç tüketiminde yüzde 30'a varan bir düşüş bekleniyor. TSMC, deneme üretimi sürecinde 2nm'deki pürüzleri tespit edip gidermeye çalışacak. Bu süre zarfında spesifik performans ve verimlilik değerleri hakkında da önemli bilgiler elde edilecek. Ardından buradaki bilgiler ile seri üretim sürecine 2025 yılında geçilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.