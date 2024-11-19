iPhone 17 serisinin işlemcisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

iPhone 17 Pro Max, TSMC'nin üçüncü nesil 3nm işlemcisiyle gelecek
iPhone 16 serisine güç veren A18 ve A18 Pro çip, TSMC’nin ikinci nesil 3nm işlemi N3E ile üretilirken, iPhone 15 Pro modellerdeki A17 Pro çipi TSMC’nin birinci nesil 3nm işlemi N3B ile üretiliyor. Gelecek yıl iPhone 17 Pro’lar, N3P olarak adlandırılan en son üçüncü nesil 3nm işlemle üretilecek.
TSMC, 2025'in sonlarında 2nm çip üretimine başlamayı planlıyor, Apple’ın da yeni işlemle üretilen çipleri alan ilk şirket olması bekleniyor. iPhone 18 modellerinin 2nm işlemci kullanması bekleniyor. Bu, transistör boyutlarının daha da küçüleceği, tek bir çipe daha fazla şeyin sığdırılmasına olanak tanıcağı, neticede de işlem hızı ve güç verimliliğinin artacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..