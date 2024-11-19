iPhone 17 serisinin işlemcisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple analisti Jeff Pu, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim sürecinden geçen A19 Pro işlemciyi kullanacağını söylüyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Air da yeni nesil A19 çipinden güç alacak.

iPhone 17 Air, inceliğiyle şaşırtacak tasarımla geliyor 6 sa. önce eklendi

iPhone 17 Pro Max, TSMC'nin üçüncü nesil 3nm işlemcisiyle gelecek

iPhone 16 serisine güç veren A18 ve A18 Pro çip, TSMC’nin ikinci nesil 3nm işlemi N3E ile üretilirken, iPhone 15 Pro modellerdeki A17 Pro çipi TSMC’nin birinci nesil 3nm işlemi N3B ile üretiliyor. Gelecek yıl iPhone 17 Pro’lar, N3P olarak adlandırılan en son üçüncü nesil 3nm işlemle üretilecek.

TSMC, 2025'in sonlarında 2nm çip üretimine başlamayı planlıyor, Apple’ın da yeni işlemle üretilen çipleri alan ilk şirket olması bekleniyor. iPhone 18 modellerinin 2nm işlemci kullanması bekleniyor. Bu, transistör boyutlarının daha da küçüleceği, tek bir çipe daha fazla şeyin sığdırılmasına olanak tanıcağı, neticede de işlem hızı ve güç verimliliğinin artacağı anlamına geliyor.

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