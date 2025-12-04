iPhone 17 satışları 240 milyonu geçecek, artan bellek fiyatları can yakacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son 2 yıldır önemli bir performans sergileyen akıllı telefon pazarına bellek fiyatları dur dedi. Yapay zekâ fırtınası nedeniyle inanılmaz seviyelere çıkan bellek fiyatları gelecek yıl karamsar bir tablo ortaya çıkardı.

Akıllı telefon pazarına soğuk duş

IDC tarafından yapılan analize göre 2025 yılında akıllı telefon pazarının 1.25 milyar satış yapması bekleniyor. Büyüme oranı ise daha önce beklenti olan yüzde 1 seviyesini geçerek yüzde 1.5 olarak gerçekleşecek.

Bu yıl en büyük büyüme Apple tarafında oldu. iPhone 17 satışlarının 247 milyon olarak gerçekleşmesi beklenirken toplam iPhone satışlarının ise yüzde 6.1 büyümesi bekleniyor. Geçen yıl yüzde 8 büyüyen Android+Harmony ekosistemi ise bu yıl sadece yüzde 0.4 büyüyebildi.

Gelecek yıl ise bellek şoku yaşanacak. Artan bellek fiyatlarının ortalama akıllı telefon fiyatını 465$ bandına kadar yükselteceği öngörülüyor. Bu da tüketici tarafında frene basılmasına neden olacak. Pazar toplamda yüzde 1 düşüş gösterirken baz iPhone 18 modelinin 2027 başlarına kayması nedeniyle Apple’ın da yüzde 4.2 yavaşlama yaşayacağı tahmin ediliyor.

