Apple, iPhone 17 Pro'nun kolayca çizilebildiği iddialarına cevap verdi

Apple, mağazalardaki bu sorunları, muhtemelen yıpranmış MagSafe standlarını değiştirerek çözeceğini belirtiyor. iPhone 16 modelleri de dahil olmak üzere sergilenen diğer iPhone'lar da bu durumdan etkileniyor.
Kamera adasının kenarlarının çizilmeye hassas olduğu ortaya çıktı
Ancak ünlü Youtuber JerryRigEverything'in yaptığı testlerde, iPhone 17 Pro'nun kamera adasının keskin kenarlarının çizilmelere karşı oldukça hassas olduğu ortaya çıktı.
Apple, iPhone 17 Pro'nun kamera adasının kenarlarının, diğer iPhone modelleri ve MacBook'lar da dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerindeki anodize alüminyum kasaların kenarlarıyla benzer özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Apple'ın açıklamasına göre bu kenarlar dayanıklı olsa da, şirket kullanıcıların zamanla küçük aşınmalar da dahil olmak üzere normal aşınma ve yıpranma görebileceğini belirtiyor.
iPhone 17 Pro serisi, önceki titanyum alaşım gövde yerine alüminyum malzemeyle üretiliyor. Bu değişimin en büyük artılarından biri daha iyi ısı dağılımı olsa da, aluminyumun nispeten yumuşak bir metal olması cihazı çizilmelere daha yatkın hale getiriyor.
Ancak genel olarak bakıldığında, iPhone Air ve iPhone 17 serileri dayanıklılık testlerinde etkileyici sonuçlar elde etti. Örneğin, iPhone Air ultra ince çerçevesine rağmen normal basınç altında bile bükülmüyor. Testler ayrıca, dört yeni iPhone modelindeki Ceramic Shield 2 camının eskisinden çok daha çizilmeye dayanıklı olduğunu gösteriyor. JerryRigEverything ayrıca, iPhone 17 Pro'nun kamera çerçevesinin kenarları dışında etkileyici bir çizilme direncine sahip olduğunu buldu.
Sonuç olarak, iPhone 17 serisi yeni piyasaya çıktığı için, sağlıklı bir değerlendirme için kullanıcı deneyimlerini dikkate almak daha doğru olur.