Apple, iPhone 17 Pro'nun kolayca çizilebildiği iddialarına cevap verdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro ve iPhone Air'in kolayca çizilebildiğine yönelik haberlerin ardından Apple bu iddialara cevap verdi. Şirket, mağazalardaki bazı MagSafe standlarında görülen izlerin çizik olmadığını, yalnızca standlardan telefon gövdesine malzeme transferi olduğunu ve temizlenebileceğini açıkladı.

Apple, mağazalardaki bu sorunları, muhtemelen yıpranmış MagSafe standlarını değiştirerek çözeceğini belirtiyor. iPhone 16 modelleri de dahil olmak üzere sergilenen diğer iPhone'lar da bu durumdan etkileniyor.

Kamera adasının kenarlarının çizilmeye hassas olduğu ortaya çıktı

Ancak ünlü Youtuber JerryRigEverything'in yaptığı testlerde, iPhone 17 Pro'nun kamera adasının keskin kenarlarının çizilmelere karşı oldukça hassas olduğu ortaya çıktı.

Apple, iPhone 17 Pro'nun kamera adasının kenarlarının, diğer iPhone modelleri ve MacBook'lar da dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerindeki anodize alüminyum kasaların kenarlarıyla benzer özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Apple'ın açıklamasına göre bu kenarlar dayanıklı olsa da, şirket kullanıcıların zamanla küçük aşınmalar da dahil olmak üzere normal aşınma ve yıpranma görebileceğini belirtiyor.

iPhone 17 Pro serisi, önceki titanyum alaşım gövde yerine alüminyum malzemeyle üretiliyor. Bu değişimin en büyük artılarından biri daha iyi ısı dağılımı olsa da, aluminyumun nispeten yumuşak bir metal olması cihazı çizilmelere daha yatkın hale getiriyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max neden çizildiği belli oldu? İşte yanıtı 17 sa. önce eklendi

Ancak genel olarak bakıldığında, iPhone Air ve iPhone 17 serileri dayanıklılık testlerinde etkileyici sonuçlar elde etti. Örneğin, iPhone Air ultra ince çerçevesine rağmen normal basınç altında bile bükülmüyor. Testler ayrıca, dört yeni iPhone modelindeki Ceramic Shield 2 camının eskisinden çok daha çizilmeye dayanıklı olduğunu gösteriyor. JerryRigEverything ayrıca, iPhone 17 Pro'nun kamera çerçevesinin kenarları dışında etkileyici bir çizilme direncine sahip olduğunu buldu.

Sonuç olarak, iPhone 17 serisi yeni piyasaya çıktığı için, sağlıklı bir değerlendirme için kullanıcı deneyimlerini dikkate almak daha doğru olur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone 17 Pro'nun çizilme iddialarına cevap verdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: