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    Oppo K12s tanıtım için gün sayıyor: Dev batarya ve hızlı şarj desteğiyle geliyor

    Oppo’nun yeni K serisi akıllı telefonu K12s, 22 Nisan’da tanıtılacak. Cihaz, 7.000 mAh kapasiteli dev bataryası, Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi ve 80W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

    Oppo K12s tanıtım için gün sayıyor: İşte özellikleri

    Oppo, K serisine ait yeni akıllı telefon modelini bu ay tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce K13x adıyla gündeme gelen cihazın resmi adı Oppo K12s olarak duyuruldu. Tanıtım tarihi 22 Nisan olarak belirlenirken, cihazın tasarımı, renk seçenekleri ve donanım konfigürasyonları şimdiden netlik kazandı.

    Oppo K12s, kullanıcılarına üç farklı renk alternatifiyle sunulacak: Yıldız Beyazı, Gül Moru ve Prizma Siyahı. Bellek ve depolama seçenekleri açısından ise dört farklı varyant yer alıyor: 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için esnek bir tercih imkânı sunuyor.

    Cihazın teknik özellikleri henüz tamamen resmi olarak açıklanmamış olsa da, sızdırılan bilgiler oldukça dikkat çekici. Oppo K12s’in 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla geleceği ve ekran içine gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Ön kısımda 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor.

    En dikkat çekici özelliklerden biri ise 7.000 mAh kapasitesindeki devasa batarya. Bu bataryanın 80W hızlı şarj desteğiyle geleceği ifade ediliyor. Ayrıca cihazda Snapdragon 6 Gen 4 işlemci yer alıyor ve Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Yazılım tarafında ise Oppo'nun özelleştirilmiş ColorOS arayüzüyle kullanıcıya sunulacak.

    Geekbench verilerine göre performans açısından güçlü bir profil çizen cihazda, 5.700 mm²’lik buhar odalı soğutma sistemi, çift hoparlör, NFC ve kızılötesi sensör gibi donanımlar da bulunuyor. Tüm bu özelliklerle birlikte Oppo K12s’in uygun fiyat politikasıyla satışa sunulması bekleniyor.

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