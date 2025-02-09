iPhone 17 ve 17 Pro CAD görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın uzun yıllardır koruduğu kamera dizilimini değiştirebileceğini gösteriyordu. Son paylaşılan CAD render görselleri ise bu iddiaları güçlendiriyor. Özellikle iPhone 17’nin arka panelinde Google Pixel serisini andıran yatay bir kamera modülü yer alabilir.

''Camera Bar'' tasarımı doğrulanmış olabilir

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Majin Bu, iPhone 17 serisinin tasarımına yönelik bazı CAD görüntüleri paylaştı. Bu görüntüler ise, Apple’ın Google Pixel serisine benzeyen bir tasarıma geçebileceğini gösteriyor. Hemen aşağıda üç lensin yatay olarak sıralandığı ve LED flaşın sağ tarafta konumlandırıldığı görüyoruz. Ancak bazı render'larda tek bir arka kamera yer alıyor. Bu da kesinleşmemiş ön üretim prototiplerine işaret ediyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Bu arada, yeni tasarım dili yalnızca temel iPhone 17 modeliyle sınırlı kalmayabilir. İddialara göre, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde de benzer bir yatay kamera modülü kullanılacak. Üstelik Apple, iPhone 15 Pro serisinde kullandığı titanyum çerçeveyi terk ederek, tüm iPhone 17 serisinde alüminyum çerçeveye geçiş yapabilir. Bu da hem ağırlık hem de üretim maliyetleri açısından önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Son olarak, yeni modellerde fiziksel tuş diziliminde de bazı değişiklikler olması bekleniyor. Paylaşılan CAD render’lara göre, Güç ve Kamera Kontrol düğmesi çerçevenin sağ tarafında, Ses kontrol ve Eylem tuşu ise sol tarafta konumlandırılmış. Kamera Kontrol düğmesi, iPhone 15 Pro serisinde tanıtılan Eylem düğmesine benzer şekilde özelleştirilebilir bir kullanım sunabilir.

iPhone SE 4 kılıfı sızdı: İşte iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı 15 sa. önce eklendi

Kesin olan şu ki, iPhone 17 serisinde gerçekten köklü bir tasarım değişikliği görmemiz muhtemel. Ancak Apple’ın nihai tasarım kararları genellikle lansmana kadar netleşmiyor. Dolayısıyla Apple’ın kendine has tasarım çizgisinden uzaklaşıp uzaklaşmayacağı, veya daha fazla bilgi için bir süre daha beklememiz gerekecek.

iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.

Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 ve 17 Pro CAD görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı