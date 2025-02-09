iPhone 17 ve 17 Pro CAD görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

''Camera Bar'' tasarımı doğrulanmış olabilir
Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Majin Bu, iPhone 17 serisinin tasarımına yönelik bazı CAD görüntüleri paylaştı. Bu görüntüler ise, Apple’ın Google Pixel serisine benzeyen bir tasarıma geçebileceğini gösteriyor. Hemen aşağıda üç lensin yatay olarak sıralandığı ve LED flaşın sağ tarafta konumlandırıldığı görüyoruz. Ancak bazı render'larda tek bir arka kamera yer alıyor. Bu da kesinleşmemiş ön üretim prototiplerine işaret ediyor olabilir.
Kesin olan şu ki, iPhone 17 serisinde gerçekten köklü bir tasarım değişikliği görmemiz muhtemel. Ancak Apple’ın nihai tasarım kararları genellikle lansmana kadar netleşmiyor. Dolayısıyla Apple’ın kendine has tasarım çizgisinden uzaklaşıp uzaklaşmayacağı, veya daha fazla bilgi için bir süre daha beklememiz gerekecek.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler
iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.
Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.Kaynakça https://x.com/MajinBuOfficial/status/1887599747353211381?mx=2 https://www.tomsguide.com/phones/iphones/is-apple-copying-google-leaked-iphone-17-cad-render-hints-at-an-pixel-like-design Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.