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    iPhone SE 4 kılıfı sızdı: İşte iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı

    Apple'ın 4. nesil iPhone SE modelinin tasarımı kılıf üreticisi Spigen'in web sitesinde ortaya çıktı. İşte Face ID sensörlü çentikli ekran ve yeni özelliklerle gelecek modelin detayları:
    iPhone SE 4 kılıfı sızdı: İşte iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefon serisi iPhone SE'nin dördüncü nesil modeli hakkında önemli detaylar ortaya çıkmaya kaldığı yerden devam ediyor. Tanınmış kılıf üreticisi Spigen'in web sitesinde yayınlanan yeni render görüntüleri, yeni iPhone SE'nin tasarımında değişikliklere gidileceğini gösteriyor. Önümüzdeki hafta içinde sessiz bir lansman ile tanıtılması beklenen cihaz, serinin geleneksel tasarım dilinden uzaklaşarak modern iPhone'ların izinden gitmesi bekleniyor.

    İşte iPhone SE 4'ün kılıf görüntüleri:

    Yeni iPhone SE'nin en dikkat çekici özelliği, Face ID sensörlerini barındıran çentikli ekran tasarımı olacak. iPhone 14'te kullanılan 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekranın benzerini kullanan model, hem görüntüleme deneyimini iyileştirecek hem de Face ID teknolojisiyle güvenlik seviyesini artıracak. Cihazın dış tasarımında Apple'ın klasik düğme düzeni korunurken, geleneksel Uyarı Kaydırıcısının yerini yeni bir düğme mekanizmasının alacağı görülüyor.

    Donanım tarafında da önemli yenilikler sunan iPhone SE 4, Apple'ın yeni A18 yonga setinden güç alacak. 8 GB RAM ile desteklenen bu işlemci, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini sorunsuz çalıştırabilecek kapasiteye sahip. Fotoğraf tutkunlarını sevindirecek bir diğer gelişme ise 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera sensörü. Tek kamera kurulumu ile gelen cihaz, yüksek çözünürlüklü sensörü sayesinde etkileyici fotoğraf performansı sunmayı hedefliyor.

    iPhone SE 4 kılıfı sızdı: İşte iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    iPhone SE 4'ün bir diğer önemli özelliği, Apple'ın kendi geliştirdiği hücresel modeme sahip ilk iPhone modeli olması. Bu hamle, şirketin Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Avrupa Birliği regülasyonlarına uyum sağlamak adına Lightning portun yerini USB Type-C bağlantı noktasının alacağı da kesinleşmiş görünüyor.

    Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği iPhone SE 4, 499 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Modern tasarım, gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü donanımıyla dikkat çeken cihaz, hem Apple ekosistemini tercih eden kullanıcılara hem de bütçe dostu bir iPhone arayanlara hitap edecek gibi görünüyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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