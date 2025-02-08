iPhone SE 4 kılıfı sızdı: İşte iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı

İşte iPhone SE 4'ün kılıf görüntüleri:
Yeni iPhone SE'nin en dikkat çekici özelliği, Face ID sensörlerini barındıran çentikli ekran tasarımı olacak. iPhone 14'te kullanılan 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekranın benzerini kullanan model, hem görüntüleme deneyimini iyileştirecek hem de Face ID teknolojisiyle güvenlik seviyesini artıracak. Cihazın dış tasarımında Apple'ın klasik düğme düzeni korunurken, geleneksel Uyarı Kaydırıcısının yerini yeni bir düğme mekanizmasının alacağı görülüyor.
Donanım tarafında da önemli yenilikler sunan iPhone SE 4, Apple'ın yeni A18 yonga setinden güç alacak. 8 GB RAM ile desteklenen bu işlemci, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini sorunsuz çalıştırabilecek kapasiteye sahip. Fotoğraf tutkunlarını sevindirecek bir diğer gelişme ise 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera sensörü. Tek kamera kurulumu ile gelen cihaz, yüksek çözünürlüklü sensörü sayesinde etkileyici fotoğraf performansı sunmayı hedefliyor.
Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği iPhone SE 4, 499 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Modern tasarım, gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü donanımıyla dikkat çeken cihaz, hem Apple ekosistemini tercih eden kullanıcılara hem de bütçe dostu bir iPhone arayanlara hitap edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.