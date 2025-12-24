iPhone Air'a yeni rakip: Red Magic 11 Air resmen doğrulandı

Red Magic 11 Air geliyor
Kaçıranlar için şu an en güncel cihazların Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile çıktığını görüyoruz. Paylaşılan bilgilere göre Red Magic 11 Air ise, gücünü bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak. Cihazda, uzun oyun seansları için aktif soğutma fanı yer alacak. Ayrıca ekran altı ön kamera sayesinde çentiksiz, tam ekran bir tasarım sunulacak.
Kutusundan ise Android 16 tabanlı Red Magic OS ile çıkacak model, Red Magic 11 Pro ve Pro+'ın yanında konumlanacak ve nispeten daha kompakt ve ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Telefonun Ocak ayındaki resmi tanıtımla birlikte fiyat ve küresel çıkış detaylarının da netleşmesi bekleniyor.