    iPhone Air'a yeni rakip: Red Magic 11 Air resmen doğrulandı

    Nubia, RedMagic 11 Air modelini piyasaya süreceğini resmen doğruladı. Yakında çıkacak olan akıllı telefonun RedMagic 10 Air'in halefi olacağı ve Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışacağı söyleniyor.

    iPhone Air'a yeni rakip: Red Magic 11 Air resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Nubia'nın oyuncu ve performans odaklı telefon markası RedMagic, Red Magic 11 Air modelinin yolda olduğunu resmen doğruladı. Açıklama, Red Magic Oyun Telefonları Ürün Müdürü Jiang Chao tarafından Weibo üzerinden paylaşıldı. Ayrıca yeni modelin özellikleri de büyük ölçüde belirlenmiş durumda.

    Red Magic 11 Air geliyor

    Kaçıranlar için şu an en güncel cihazların Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile çıktığını görüyoruz. Paylaşılan bilgilere göre Red Magic 11 Air ise, gücünü bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak. Cihazda, uzun oyun seansları için aktif soğutma fanı yer alacak. Ayrıca ekran altı ön kamera sayesinde çentiksiz, tam ekran bir tasarım sunulacak.

    iPhone Air'a yeni rakip: Red Magic 11 Air resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    TENAA sertifikasyon verileri ve doğrulanan sızıntılar, Red Magic 11 Air’'n teknik tarafını büyük ölçüde netleştirmiş durumda. Buna göre cihazda 6,85 inç düz OLED ekran, 50 MP ana kamera, 16 MP ekran altı ön kamera ve 6780 mAh (pazarlama adıyla 7000 mAh) batarya bulunacak. RAM tarafında 12 GB, 16 GB ve 24 GB, depolamada ise 256 GB’tan 1 TB'a uzanan seçenekler sunulacak.

    Kutusundan ise Android 16 tabanlı Red Magic OS ile çıkacak model, Red Magic 11 Pro ve Pro+’ın yanında konumlanacak ve nispeten daha kompakt ve ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Telefonun Ocak ayındaki resmi tanıtımla birlikte fiyat ve küresel çıkış detaylarının da netleşmesi bekleniyor.

