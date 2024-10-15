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    Apple, rekor satış rakamına ulaşarak Samsung'u yakaladı: İşte akıllı telefon satış rakamları

    Küresel akıllı telefon satışları 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %5 arttı. Apple bu çeyrekte rekor satış hacmine ulaşarak Samsung'u yakaladı. İşte en çok telefon satan şirketler...
    Apple, rekor satış rakamına ulaşarak Samsung'u yakaladı Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre küresel akıllı telefon satışları 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %5 artarak 316 milyon oldu. Böylelikle art arda dört çeyrek boyunca akıllı telefon satışları büyüme gösterdi.

    Samsung ve Apple zirvede yer aldı

    Samsung, üçüncü çeyrekte %18 pazar payına ulaşarak liderliğini sürdürdü ancak geçtiğimiz senenin aynı döneminde elde ettiği %21 pazar payının bir kısmını kaybetti. Apple ise %18 pazar payıyla Samsung'un az farkla gerisinde yer aldı. Cupertinolu şirket, 56 milyon ile bugüne kadarki en yüksek üçüncü çeyrek satış hacmine ulaşarak, liderliğe çok yaklaştı. Xiaomi %14 payla üçüncü sırada yer alırken, %9 pazar payıyla Oppo ve Vivo dördüncü ve beşinci sırayı elde etti.

    Apple, rekor satış rakamına ulaşarak Samsung'u yakaladı

    Apple, rekor satış rakamına ulaşarak Samsung'u yakaladı Tam Boyutta Gör
    Canalys, iPhone 15 serisi ve eski iPhone modellerine olan yüksek talebin Apple'ın performansında etkili olduğunu söylüyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da pazarın premium cihazlara kaymasının Apple'a fayda sağladığı belirtiliyor. Araştırma şirketi, iPhone 16 serisinin güçlü bir başlangıç yapamamasına rağmen, Apple Intelligence'ın devreye girmesi ve İngilizce dışındaki diğer dilleri desteklemeye başlamasıyla 2025'te iPhone 16 satışların artmasını bekliyor.

    Canalys, en çok telefon satan beş üretici arasındaki farkın daraldığını ve rekabetin yoğunlaştığını belirtiyor. Ancak piyasa koşulları iyileşse de, tedarikçilerin talep oluşturmada zorlanması ve AB'nin çevreci tasarım direktifleri gibi düzenleyici engellerin kırılganlığı arttırabileceği ifade ediliyor.

    Kaynakça https://www.canalys.com/newsroom/global-smartphone-market-Q3-2024 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52655324
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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