Apple, rekor satış rakamına ulaşarak Samsung'u yakaladı: İşte akıllı telefon satış rakamları

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre küresel akıllı telefon satışları 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %5 artarak 316 milyon oldu. Böylelikle art arda dört çeyrek boyunca akıllı telefon satışları büyüme gösterdi.

Samsung ve Apple zirvede yer aldı

Samsung, üçüncü çeyrekte %18 pazar payına ulaşarak liderliğini sürdürdü ancak geçtiğimiz senenin aynı döneminde elde ettiği %21 pazar payının bir kısmını kaybetti. Apple ise %18 pazar payıyla Samsung'un az farkla gerisinde yer aldı. Cupertinolu şirket, 56 milyon ile bugüne kadarki en yüksek üçüncü çeyrek satış hacmine ulaşarak, liderliğe çok yaklaştı. Xiaomi %14 payla üçüncü sırada yer alırken, %9 pazar payıyla Oppo ve Vivo dördüncü ve beşinci sırayı elde etti.

Tam Boyutta Gör Canalys, iPhone 15 serisi ve eski iPhone modellerine olan yüksek talebin Apple'ın performansında etkili olduğunu söylüyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da pazarın premium cihazlara kaymasının Apple'a fayda sağladığı belirtiliyor. Araştırma şirketi, iPhone 16 serisinin güçlü bir başlangıç yapamamasına rağmen, Apple Intelligence'ın devreye girmesi ve İngilizce dışındaki diğer dilleri desteklemeye başlamasıyla 2025'te iPhone 16 satışların artmasını bekliyor.

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Canalys, en çok telefon satan beş üretici arasındaki farkın daraldığını ve rekabetin yoğunlaştığını belirtiyor. Ancak piyasa koşulları iyileşse de, tedarikçilerin talep oluşturmada zorlanması ve AB'nin çevreci tasarım direktifleri gibi düzenleyici engellerin kırılganlığı arttırabileceği ifade ediliyor.

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