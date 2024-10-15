Apple, rekor satış rakamına ulaşarak Samsung'u yakaladı: İşte akıllı telefon satış rakamları

Samsung ve Apple zirvede yer aldı
Samsung, üçüncü çeyrekte %18 pazar payına ulaşarak liderliğini sürdürdü ancak geçtiğimiz senenin aynı döneminde elde ettiği %21 pazar payının bir kısmını kaybetti. Apple ise %18 pazar payıyla Samsung'un az farkla gerisinde yer aldı. Cupertinolu şirket, 56 milyon ile bugüne kadarki en yüksek üçüncü çeyrek satış hacmine ulaşarak, liderliğe çok yaklaştı. Xiaomi %14 payla üçüncü sırada yer alırken, %9 pazar payıyla Oppo ve Vivo dördüncü ve beşinci sırayı elde etti.
Canalys, en çok telefon satan beş üretici arasındaki farkın daraldığını ve rekabetin yoğunlaştığını belirtiyor. Ancak piyasa koşulları iyileşse de, tedarikçilerin talep oluşturmada zorlanması ve AB'nin çevreci tasarım direktifleri gibi düzenleyici engellerin kırılganlığı arttırabileceği ifade ediliyor.Kaynakça https://www.canalys.com/newsroom/global-smartphone-market-Q3-2024 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52655324 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.