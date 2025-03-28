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    iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'ı varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması yapabiliyor

    iPhone'larda artık WhatsApp'ı aramalar ve kısa mesajlar için varsayılan uygulama olarak seçmek mümkün hale geldi. Peki WhatsApp nasıl varsayılan uygulama yapılır?
    iPhone'larda artık WhatsApp varsayılan uygulama yapılabiliyor Tam Boyutta Gör
    iPhone'larda artık WhatsApp'ı aramalar ve mesajlar için varsayılan uygulama olarak seçmek mümkün. WhatsApp'ın 25.8.74 sürümünü yüklediğinizde, Varsayılan Uygulamalar ayarında mesajlaşma ve arama için WhatsApp seçeneği görünecek.

    Apple, bu özelliği ilk olarak Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcıları için kullanıma sunmuş, daha sonra iOS 18.2 ile birlikte herkesin kullanmasına izin vereceğini açıklamıştı.

    WhatsApp nasıl varsayılan uygulama olarak ayarlanır?

    Mesajlaşma ve Arama için WhatsApp'ı varsayılan uygulama yapmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor: Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar. Burada, arama ve mesajlaşma uygulamanızı değiştirebilirsiniz. 

    Varsayılan uygulamanızı değiştirdiğinizde, örneğin bir web sayfasındaki  telefon numarasına dokunduğunuzda veya kişiler listenizden mesaj düğmesini seçtiğinizde iPhone'unuz seçili uygulamanızı otomatik olarak açacak.

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    TheJudgé 1 gün önce

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