iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'ı varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması yapabiliyor

Apple, bu özelliği ilk olarak Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcıları için kullanıma sunmuş, daha sonra iOS 18.2 ile birlikte herkesin kullanmasına izin vereceğini açıklamıştı.
WhatsApp nasıl varsayılan uygulama olarak ayarlanır?
Mesajlaşma ve Arama için WhatsApp'ı varsayılan uygulama yapmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor: Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar. Burada, arama ve mesajlaşma uygulamanızı değiştirebilirsiniz.
Varsayılan uygulamanızı değiştirdiğinizde, örneğin bir web sayfasındaki telefon numarasına dokunduğunuzda veya kişiler listenizden mesaj düğmesini seçtiğinizde iPhone'unuz seçili uygulamanızı otomatik olarak açacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo