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    Anlık Bildirim

    iOS 19'un arayüzünde yarı saydam öğelere yer verilecek

    Apple, WWDC 2025 etkinliğinde tanıtacağı ve önemli değişiklikler getirmesi beklenen iOS 19 ile ilgili daha fazla detay yeni paylaşımla ortaya çıktı.                 
    iOS 19'un arayüzünde yarı saydam öğelere yer verilecek Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda iOS 19 ve diğer yeniliklerin tanıtılacağı WWDC 2025 etkinliğinin tarihini duyurdu. Önemli değişiklikler getirmesi beklenen iOS 19 ile ilgili daha fazla detay yeni paylaşımla ortaya çıktı.

    Yarı saydam öğeler yaygınlaşacak

    Front Page Tech'ten Jon Prosser, YouTube'daki son videosunda iOS 19 ile gelecek değişikliklerle ilgili iddialarda bulundu. Prosser, arayüzdeki çeşitli öğelerin yarı saydam olacağını ve arka plandaki bulanık renklerin açılır pencerelere ve diğer arayüz unsurlarına yansıyacağını belirtti. Ayrıca, klavyenin ve Mesajlar uygulamasının da yarı saydam bir tasarıma geçiş yapacağını iddia etti. Prosser, daha önce ortaya atılan yuvarlak simgelere geçiş yapılacağı iddiasını ise reddetti. 

    Ancak Mark Gurman, Apple’ın WWDC 2025 etkinliğinde göstereceği değişikliklerin, şu ana kadar sızdırılanlardan çok daha büyük olacağını iddia ediyor. Gurman, iOS 19’un büyük bir güncelleme olacağını belirtse de, mevcut iOS 18 ile bazı temel benzerliklerin korunacağını söylüyor.

    Apple Intelligence özelliklerini işletim sistemine entegre etmekte zorlanan ve tepki çeken Apple'ın kapsamlı arayüz değişiklikleriyle kullanıcılardan nasıl bir tepki alacağı merak konusu.

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    TheJudgé 18 saat önce

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    xsolla para çekmiş damar yolu açıldıktan sonra damar şişmesi neden olur üniversitede kınama cezası sicile işler mi basit kart numaraları açılmış şarap zehirler mi

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