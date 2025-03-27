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Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda iOS 19 ve diğer yeniliklerin tanıtılacağı WWDC 2025 etkinliğinin tarihini duyurdu. Önemli değişiklikler getirmesi beklenen iOS 19 ile ilgili daha fazla detay yeni paylaşımla ortaya çıktı.

Yarı saydam öğeler yaygınlaşacak

Front Page Tech'ten Jon Prosser, YouTube'daki son videosunda iOS 19 ile gelecek değişikliklerle ilgili iddialarda bulundu. Prosser, arayüzdeki çeşitli öğelerin yarı saydam olacağını ve arka plandaki bulanık renklerin açılır pencerelere ve diğer arayüz unsurlarına yansıyacağını belirtti. Ayrıca, klavyenin ve Mesajlar uygulamasının da yarı saydam bir tasarıma geçiş yapacağını iddia etti. Prosser, daha önce ortaya atılan yuvarlak simgelere geçiş yapılacağı iddiasını ise reddetti.

Apple, iOS 19 tanıtım tarihini duyurdu 2 gün önce eklendi

Ancak Mark Gurman, Apple’ın WWDC 2025 etkinliğinde göstereceği değişikliklerin, şu ana kadar sızdırılanlardan çok daha büyük olacağını iddia ediyor. Gurman, iOS 19’un büyük bir güncelleme olacağını belirtse de, mevcut iOS 18 ile bazı temel benzerliklerin korunacağını söylüyor.

Apple Intelligence özelliklerini işletim sistemine entegre etmekte zorlanan ve tepki çeken Apple'ın kapsamlı arayüz değişiklikleriyle kullanıcılardan nasıl bir tepki alacağı merak konusu.

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iOS 19'un arayüzünde yarı saydam öğelere yer verilecek