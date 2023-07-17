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    iPhone 15 ve 15 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu: İşte tüm renkleri

    iPhone 15, daha önce düşünülenden daha fazla yeni renk seçeneğine sahip olabilir. Son olarak iPhone 15'in kullanacağı yeni bir renk daha ortaya çıktı. İşte iPhone 15 renk seçenekleri...
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    iPhone 15 renk seçenekleri belli oldu: İşte tüm renkleri Tam Boyutta Gör
    Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Eylül ayında tanıtılması beklenen telefonlar, her yıl olduğu gibi yeni özellikler ve renk seçenekleri ile vitrine çıkacak. Son olarak iPhone'lar hakkında doğru sızıntıları ile tanınan "ShrimpApplePro", iPhone 15 ve 15 Plus'ın yeni renk seçeneğini açıkladı. Peki yeni nesil iPhone ailesi hangi renklerde çıkış yapacak? İşte detaylar

    iPhone 15 ve 15 Plus'ın yeni renk seçeneği belli oldu

    iPhone 15, daha önce düşünülenden daha fazla yeni renk seçeneğine sahip olabilir. Hatırlayacağınız üzere önceki sızıntılarda, iPhone 15'in yeşil renk seçeneğini ve iPhone 15 Pro'nun yeni bir "kızıl" renk kullanacağını öğrendik. Son paylaşılan raporlar ise, iPhone 15'in açık sarı ve pembe olmak üzere iki renk seçeneğine daha sahip olacağını gösteriyor.

    iPhone 15 renk seçenekleri:

    • Sarı
    • Kırmızı
    • Pembe
    • Yeşil
    • Yıldız ışığı
    • Gece yarısı

    Ayrıca yeni nesil iPhone ailesindeki tek yenilik bu değil. Apple, Dynamic Island'ın eklenmesiyle tüm iPhone 15 serisini artık bir araya getirecek. Ek olarak iPhone 15'in yüzde 18, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro'nun yüzde 14 ve iPhone 15 Pro Max'in yüzde 12 daha büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. 

    Kamera bölümünde ise iPhone 15 ve 15 Plus, 48 MP birincil kamera ile eşleştirilecek. Her iki telefonun diğer özellikleri arasında 6GB RAM, USB Type-C bağlantı noktası ve Apple A16 Bionic işlemci yer alıyor.

    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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