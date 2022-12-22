Android kullanıcılarına müjde: Google'dan Apple Find My özelliğine yanıt geliyor

Google, Find My özelliğini Android telefonlara getiriyor
Yeni Google Play Hizmetleri güncellemesine göre Google, Apple’ın Find My ağına rakip bir özellik hazırlıyor gibi görünüyor. Yeni güncellemenin kaynak dosyalarında, bu özelliğe işaret eden "gizlilik merkezli bir yazılım katmanı" ve şifrelenmiş bilinen son konum raporlarından bahsediliyor.
Google'ın yeni Cihazımı Bul özelliği, Apple’ın Find My ağına benzer şekilde, kullanıcıların kapalı veya Wi-Fi/Bluetooth'a bağlı olmayan kaybolan Android cihazlarını izlemelerine olanak tanıyacak. Geçtiğimiz yıl Google'ın bu tür bir ağ üzerinde çalıştığına dair söylentiler duymuştuk. Ancak şu ana kadar pek bir ilerleme kaydedilmedi.
Ayrıca yeni güncelleme, Cihazımı Bul ağına ek olarak bir dizi yeni özellik de içeriyor. Bu özelliklerden ilki, kullanıcıların depolama alanı azaldığında uygulamaları otomatik olarak arşivleyebilmesini sağlayacak. Diğer detaylar arasında ise Dijital Araba Anahtarı ve Fitbit Sense 2 ve Versa 2 için Google Cüzdan uygulaması kart yönetimi desteği yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d