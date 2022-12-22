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    Android kullanıcılarına müjde: Google'dan Apple Find My özelliğine yanıt geliyor

    Google, Android telefonlar için Apple Find My (Cihazımı Bul) ağına benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik kaybolan cihazların izlenmesine olanak tanıyacak. İşte detaylar
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    iPhone'un popüler özelliği Android telefonlara geliyor! Tam Boyutta Gör
    Apple tarafından 2019 yılında kullanıma sunulan Find My (Cihazımı Bul) özelliği, iOS kullanıcılarından olumlu yorumlar toplamaya başarmıştı. Şimdi de benzer bir özellik, Android telefonlara geliyor. Yakında paylaşılması beklenen Google Play Hizmetleri güncellemesinde Find My ağına benzer bir özellik ortaya çıktı. 

    Google, Find My özelliğini Android telefonlara getiriyor

    Yeni Google Play Hizmetleri güncellemesine göre Google, Apple’ın Find My ağına rakip bir özellik hazırlıyor gibi görünüyor. Yeni güncellemenin kaynak dosyalarında, bu özelliğe işaret eden "gizlilik merkezli bir yazılım katmanı" ve şifrelenmiş bilinen son konum raporlarından bahsediliyor.

    Google'ın yeni Cihazımı Bul özelliği, Apple’ın Find My ağına benzer şekilde, kullanıcıların kapalı veya Wi-Fi/Bluetooth'a bağlı olmayan kaybolan Android cihazlarını izlemelerine olanak tanıyacak. Geçtiğimiz yıl Google'ın bu tür bir ağ üzerinde çalıştığına dair söylentiler duymuştuk. Ancak şu ana kadar pek bir ilerleme kaydedilmedi.

    Ayrıca yeni güncelleme, Cihazımı Bul ağına ek olarak bir dizi yeni özellik de içeriyor. Bu özelliklerden ilki, kullanıcıların depolama alanı azaldığında uygulamaları otomatik olarak arşivleyebilmesini sağlayacak. Diğer detaylar arasında ise Dijital Araba Anahtarı ve Fitbit Sense 2 ve Versa 2 için Google Cüzdan uygulaması kart yönetimi desteği yer alıyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 8 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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