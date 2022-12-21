Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Apple, iOS ile sınırlandırılan uygulama politikasını geride bırakarak Apple TV platformunu Android ve diğer akıllı TV'lerin kullanımına sunmuştu. Şimdi de teknoloji devi, sevilen dijital içerik platformunu rakibi Android telefon ve tabletlere getirmeye hazırlanıyor. Apple TV, Android cihazlarda neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Apple TV, Android telefon ve tabletlere geliyor

Tipster'da paylaşılanlara göre, Apple'ın dahili olarak Android telefonlar ve tabletler için Apple TV testlerine başladığı bildiriliyor. Böylece Android telefonlar için paylaşılacak resmi Apple TV uygulamasının, kullanıcıların Apple TV+ içeriklerine erişmesini büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Zira bu içeriklere ulaşmak isteyen kullanıcılar, günümüzde tarayıcı üzerinden Apple TV platformuna giriş yapmak zorunda kalıyor.

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Yeni Apple TV uygulamasının Android cephesinde nasıl bir tasarıma sahip olacağı bilinmiyor. Bu nedenle Apple TV‘nin Android cihazlarda neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Günümüzde Apple TV uygulamasına destek sunan cihazlar arasında ise, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X ve Roku TV, Amazon Fire TV akış cihazı, LG WebOS, Samsung Tizen, Sony TV ve Vizio TV'ler yer alıyor.

Apple Music için yeni güncelleme yolda

Ayrıca dijital içerik platformunun yanı sıra Apple'ın Android platformunda yer alan Apple Music için de yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu yeni sürüm hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak, muhtemelen karaoke benzeri ''Sing Along'' özelliği ile birlikte gelecek.

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Apple TV, yakında Android telefon ve tabletlere geliyor