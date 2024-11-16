Apple, iPhone XS Max'i klasik ürünler arasına ekledi

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone XS Max ile birlikte iPhone 6s Plus modelini tüm dünyada klasik (vintage) olarak kabul edilen ürünler arasına ekledi.

Apple, 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri bu kategoriye alıyor. Bu cihazlar için Apple ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları parçaları mevcutsa onarım hizmeti sunuyor.

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Apple Watch Series 2 alüminyum ve paslanmaz çelik modeli de artık tüm dünyada satıştan kaldırılan ürünler arasında. Seramik kasalı Apple Watch 2 modeli henüz listeye eklenmedi. Apple, 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri satıştan kaldırılmış ürünler (obsolete) arasına alıyor. Apple ve yetkili servis sağlayıcıları, bu listeye eklenen cihazlara donanım servisi sağlamıyor. Tek istisna MacBook’larda; Satış için dağıtıldığı son tarihten itibaren 10 yıla kadar yalnızca pil değişimi yapılıyor.

Yeni klasik (vintage) ürünler

iPhone XS Max

iPhone 6s Plus

Yeni satıştan kaldırılan (obsolete) ürünler

Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 38 mm

Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 42 mm

Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 38 mm

Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 42 mm

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iPhone XS Max, Apple'ın klasik ürünleri arasına eklendi