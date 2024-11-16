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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone XS Max'i klasik ürünler arasına ekledi

    Apple, yakın zamanda eski ve modası geçmiş ürünler listesini güncelledi. iPhone XS Max klasik ürünler arasına eklenirken, birkaç Apple Watch modeli tüm dünyada satıştan kaldırıldı.
    iphone xs max apple klasik (vintage) ürünler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone XS Max ile birlikte iPhone 6s Plus modelini tüm dünyada klasik (vintage) olarak kabul edilen ürünler arasına ekledi.

    Apple, 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri bu kategoriye alıyor. Bu cihazlar için Apple ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları parçaları mevcutsa onarım hizmeti sunuyor.

    Apple Watch Series 2 alüminyum ve paslanmaz çelik modeli de artık tüm dünyada satıştan kaldırılan ürünler arasında. Seramik kasalı Apple Watch 2 modeli henüz listeye eklenmedi. Apple, 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri satıştan kaldırılmış ürünler (obsolete) arasına alıyor. Apple ve yetkili servis sağlayıcıları, bu listeye eklenen cihazlara donanım servisi sağlamıyor. Tek istisna MacBook’larda; Satış için dağıtıldığı son tarihten itibaren 10 yıla kadar yalnızca pil değişimi yapılıyor.

    Yeni klasik (vintage) ürünler

    • iPhone XS Max
    • iPhone 6s Plus

    Yeni satıştan kaldırılan (obsolete) ürünler

    • Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 38 mm
    • Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 42 mm
    • Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 38 mm
    • Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 42 mm
    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/102772 https://www.macrumors.com/2024/11/15/apple-adds-two-iphone-models-to-vintage-list/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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