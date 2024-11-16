Apple, iPhone XS Max'i klasik ürünler arasına ekledi

Apple, 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri bu kategoriye alıyor. Bu cihazlar için Apple ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları parçaları mevcutsa onarım hizmeti sunuyor.
Apple Watch Series 2 alüminyum ve paslanmaz çelik modeli de artık tüm dünyada satıştan kaldırılan ürünler arasında. Seramik kasalı Apple Watch 2 modeli henüz listeye eklenmedi. Apple, 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri satıştan kaldırılmış ürünler (obsolete) arasına alıyor. Apple ve yetkili servis sağlayıcıları, bu listeye eklenen cihazlara donanım servisi sağlamıyor. Tek istisna MacBook’larda; Satış için dağıtıldığı son tarihten itibaren 10 yıla kadar yalnızca pil değişimi yapılıyor.
Yeni klasik (vintage) ürünler
- iPhone XS Max
- iPhone 6s Plus
Yeni satıştan kaldırılan (obsolete) ürünler
- Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 38 mm
- Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 42 mm
- Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 38 mm
- Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 42 mm
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir