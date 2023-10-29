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    Lansmana sayılı günler kala iQOO 12 ve iQOO 12 Pro'nun özellikleri sızdırıldı

    7 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen iQOO'nun yeni serisi iQOO 12'nin özellikleri lansmana sayılı günler kala sızdırıldı. İşte iQOO 12 ve iQOO 12 Pro'dan oluşacak serinin beklenen özellikleri:
    iQOO 12 ve iQOO 12 Pro'nun tüm teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Vivo'nun alt markası iQOO, şimdilere iQO11 serisinin halefi iQOO 12 üzerinde çalışıyor. 7 Kasım'da Çin'de piyasaya sürülecek iQOO 12 ve iQOO 12 Pro'dan oluşan serinin özellikleri ise lansmana sayılı günler kala sızdırıldı.

    İşte  iQOO 12 ve iQOO 12 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Seriden iQOO 12'nin 1,5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 3000nit tepe parlaklık ve 2160Hz PWM karartma sunan 6,78 inç BOE OLED düz ekrana sahip olması bekleniyor. Güvenlik için, optik bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak cihaz, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanıyla birlikte eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. 120W kablolu şarj desteğine sahip 5000mAh bataryayı bünyesinde bulunduracak cihazın ayrıca kablosuz şarjdan yoksun olması bekleniyor.

    iQOO 12'nin arka kamera kurulumu ise OIS destekli 50 megapiksel OmniVision OV50H birincil sensör, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırmaya sahip 64 megapiksel OV64B telefoto lensten oluşacak.

    iQOO 12 ve iQOO 12 Pro'nun tüm teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    iQOO 12 Pro ise kavisli kenarlara sahip 6,78 inç 2K Samsung E7 AMOLED ekrana sahip olacak ve bu ekran 144Hz yenileme hızı, 2700nit tepe parlaklık, 1440Hz PWM karartma ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak cihaz, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile güçlendirilecek.

    120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.100mAh bataryaya sahip olması beklenen cihazın arka kamera kurulumu kardeşi gibi OIS özellikli 50 megapiksel OmniVision OV50H birincil kameradan oluşacak. Ana kameraya 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yetenekleri sunan 64 megapiksel OV64B periskop telefoto kamera eşlik edecek.

    Her iki cihazın ortak özelliklerine değinecek olursak Android 14 tabanlı OriginOS 4.0'dan güç alacak cihazlar, 16 megapiksel ön kamera, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı, geliştirilmiş oyun deneyimi için özel Q1 ekran çipi, Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4 gibi başka özellikler de sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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