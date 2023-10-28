Redmi Note 13 Pro 5G'nin global versiyonu FCC'de listelendi: İşte beklenen özellikler

İşte Xiaomi Redmi Note 13 Pro küresel varyantının bilinen özellikleri:
Geçtiğimiz ay Redmi Note 13 Pro+'ın 23090RA98G model numaralı global versiyonu, IMDA sertifikasyon sitesinde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda FCC'de listelenen 2312DRA50G model numaralı Redmi Note 13 Pro ise listeye göre Çin versiyonu gibi 5020mAh bataryaya sahip olacak.
Redmi Note 13 Pro'nun Çin versiyonunun özelliklerine kısaca değinecek olursak 120Hz yenileme hızı ve1220x2712 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip cihaz, Snapdragon 7s Gen 2'den ve 67W hızlı şarj destekli 5.100mAh batarya güç almakta.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.