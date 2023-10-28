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    Redmi Note 13 Pro 5G'nin global versiyonu FCC'de listelendi: İşte beklenen özellikler

    Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 13 serisinden Redmi Note 13 Pro 5G'nin global versiyonu FCC'de listelendi. İşte liste sayesinde bazı özellikleri de ortaya çıkan cihazın detayları:
    Redmi Note 13 Pro 5G'nin global versiyonu FCC'de listelendi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz ay Redmi Note 13 serisini Çin'de piyasaya sürmüştü. Şirket, şimdilerde ise Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+'tan oluşan seriyi küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise seriden Redmi Note 13 Pro, FCC sertifika sitesinde listelendi ve liste sayesinde cihazın bazı özellikleri de belli oldu.

    İşte Xiaomi Redmi Note 13 Pro küresel varyantının bilinen özellikleri:

    Geçtiğimiz ay Redmi Note 13 Pro+'ın 23090RA98G model numaralı global versiyonu, IMDA sertifikasyon sitesinde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda FCC'de listelenen 2312DRA50G model numaralı Redmi Note 13 Pro ise listeye göre Çin versiyonu gibi 5020mAh bataryaya sahip olacak. 

    Redmi Note 13 Pro 5G'nin global versiyonu FCC'de listelendi Tam Boyutta Gör
    Listeye göre Android 13 tabanlı MIUI 14 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek cihaz, 2,4 GHz ve 5 GHz WiFi ağlarını destekleyecek ve ayrıca Bluetooth bağlantısı da sunacak. Redmi Note 13 serisinin küresel lansmanının yakın olduğunu gösteren listede globale sunulacak cihazın diğer özelliklerine değinilmese de Çin versiyonu ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

    Redmi Note 13 Pro'nun Çin versiyonunun özelliklerine kısaca değinecek olursak 120Hz yenileme hızı ve1220x2712 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip cihaz, Snapdragon 7s Gen 2'den ve 67W hızlı şarj destekli 5.100mAh batarya güç almakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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