Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon

    vivo çatısı altında bulunan ve bütçe dostu akıllı telefonlarla karşımıza çıkan iQOO markası, yeni akıllı telefonu iQOO Neo3 5G modelini duyurdu. İşte iQOO Neo3 5G özellikleri ve fiyatı:
    Beğen
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    679
    29
    1
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon
    Tam Boyutta Gör

    vivo çatısı altında bulunan ve bütçe dostu akıllı telefonlarla karşımıza çıkan iQOO markası, yeni akıllı telefonu iQOO Neo3 5G modelini duyurdu. Snapdragon 865 çip setine sahip en ucuz telefon unvanını Redmi K30 Pro'nun elinden alan iQOO Neo3 5G, fiyatı ve özellikleri ile adeta bir amiral gemisi katili.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı"

    iQOO Neo3 5G özellikleri

    Şubat ayında duyurulan iQOO 3 5G modelinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan iQOO Neo3 5G, 6.57 inç büyüklüğünde ve 2408 x 1080p FullHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran üzerine kuruluyor. Sağ üst köşeğinde öz çekim kamerası için bir delik bulunan bu ekran, DCI-P3 renk gamutunun tamamını desteklerken, aynı zamanda HDR10 sertifikasına da sahip.

    20: 9 formatlı ekranın öne çıkan diğer bir özelliği ise 144Hz tazeleme hızını desteklemesi oluyor. %90.4 ekran/kasa oranına sahip telefon; 163,71 x 75,55 x 8,93 mm ebatlarında iken, ağırlığı ise 198.1g. 

    iQOO Neo3 5G'nin kalbinde Qualcomm'un en yeni nesil işlemci platformu Snapdragon 865 bulunuyor. Baz modelde bu yongaya 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi eşlik ediyor. Bu noktada biraz daha fazla ücret ödeyerek RAM kapasitesini 8 veya 12 GB'a, depolama kapasitesini de 256 GB'a yükseltebilmek mümkün.

    Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon
    Tam Boyutta Gör

    Daha iyi bir oyun deneyimi için özel olarak konfigüre edilen iQOO Neo3 5G, termal ısı başarımını güçlendirebilmek adına 11 katmanlı sıvı soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor. Oyun sırasında sistem performansını optimize etmek amacıyla Multi-Turbo 3.0 yazılımıyla desteklenen telefon, birçok oyuncu telefonunda gördüğümüz 4 boyutlu titreşim özelliğinden de istifade ediyor.  

    Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4500 mAh kapasiteli batarya. 44W hızlı şarj desteğine sahip batarya; USB-C bağlantı noktası üzerinden 20 dakikada %50 şarj olurken, 58 dakikada da tam şarj olabiliyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak

    Bağlantı tarafında ise Snapdragon X55 modem ile birlikte 5G desteğine sahip olan telefonda stereo hoparlör de unutulmamış. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapan iQOO Neo3 5G'de, sesleri %300 oranında gerçeğe daha yakın aktarabilmek için 125dB'lik sinyal/gürültü oranına sahip bir Hi-Fi çip bulunuyor. 

    Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC teknolojileriyle donatılan telefon çift SIM kart desteği sunuyor.  

    Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon
    Tam Boyutta Gör

    iQOO Neo3 5G kamera özellikleri

    Kas gücü yüksek ama uygun fiyatlı telefonlarda olduğu gibi iQOO Neo3 5G'nin de zayıf halkası kamera oluyor. Zira kameranın donanım ve yazılım ile bilikte harmoni içerisinde çalışması gerektiği biliniyor. Bu da kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonucunda sağlanıyor.  

    iQOO Neo3 5G modelinde yer alan üçlü kamera diziliminin teknik detayları ise şu şekilde:

    • 48 MP çözünürlüklü ana kamera (f/1.79 diyafram açıklığı, PDAF otamatik odaklama)
    • 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 112 derece çekim imkanı)
    • 2 MP çözünürlüklü makro kamera (f/2.4 diyafram açıklığı, 4 cm'ye kadar makro çekim imkanı)

    HDR destekli bu kamera dizilimi, yazılımsal olarak birtakım özelliklerle de (gece modu, portre modu, AI güzellik modu) donatılmış. Telefonun 4K çözünürlükte video çekim kabliyetine sahip olduğunu da belirtelim. 

    Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Bu kamera aynı zamanda yüz tanıma için de kullanılıyor.

    Tek güvenlik çözümü olarak yüz tanıma özelliğinin yer almadığı telefonda, güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

    Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon
    Tam Boyutta Gör

    iQOO Neo3 5G teknik özellikleri

    • Ekran: 6.57 inç büyüklüğünde, 2408 x 1080 piksel çözünürlük sunan, 144Hz tazeleme hızı destekli LCD ekran
    • Boyut ve ağırlık: 163,71 x 75,55 x 8,93 mm ~ 198.1 g
    • Yonga: Qualcomm Snapdragon 865 
    • RAM: 6/8/12 GB (LPDDR4x)
    • Depolama kapasitesi:128/256 GB (UFS 3.1)
    • Arka kamera: 48 MP (f/1.8) ana + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4) makro kamera
    • Ön kamera: 16 MP (f/2.0)
    • Batarya: 4500 mAh (44W hızlı şarj destekli)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ iQOO UI
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, 4G LTE, 5G, çift SIM
    • Diğer özellikler: Stereo hoparlör, Hi-Fi çip, sıvı soğutma, AI, parmak izi tarayıcı (yan tarafta güç tuşuna entegre), 4D Game Shock 2.0
    • Renk seçenekleri: Karanlık gece ve gök mavisi

    Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon
    Tam Boyutta Gör

    iQOO Neo3 5G fiyatı

    Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine iQOO UI kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan iQOO Neo3 5G; karanlık gece ve gök mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. iQOO Neo3 5G modelinin RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • 6 GB LPDDR4x RAM  + 128 GB UFS 3.1 depolama - 2698 yuan (380 $)
    • 8 GB LPDDR4x RAM + 128 GB UFS 3.1 depolama - 2998 yuan (423 $)
    • 12 GB LPDDR4x RAM + 128 GB UFS 3.1 depolama - 3298 yuan (465 $)
    • 8 GB LPDDR4x RAM + 256 GB UFS 3.1 depolama - 3398 yuan (479 $)

    iQOO Neo3 5G, mevcut fiyatlandırması ile Snapdragon 865'li en ucuz telefon unvanını taşıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Apple öğretim programları ve içerikleriyle uzaktan eğitime destek oluyor
    11 dk.
    Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı
    22 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    nick bırakmamışsınız lan 1 sa.
    Bu fiyatlar yanıltıcı olabilir. IQOO avrupa'ya servis, lojistik ve satış ağı kurma kararı verirse fiyatlar 100 dolar artar kafadan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Apple öğretim programları ve içerikleriyle uzaktan eğitime destek oluyor 41 dk. Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu 1 sa. Helio G85 yonga seti ile gelen ilk akıllı telefon Redmi 10X olacak 1 sa. 35 watt TDP’li bir Ryzen APU’su ufukta görüldü 1 sa. Türk Hava Yolları gökyüzüne dev Türk bayrağı çiziyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon Sonraki Twitter, “Alıntı Retweetleri” gösteren yeni özelliğin üzerinde çalışıyor 2 sa. Realme X50m 5G tanıtıldı: Snapdragon 765G, 120Hz ekran 3 sa. Hileci Call of Duty oyuncuları aynı maçlara toplanacak 4 sa. Amiral gemisi Motorola Edge+ tanıtıldı 13 sa. SpaceX, uzaya 60 yeni Starlink uydusu gönderdi: Minimum kapsama alanı için yeterli sayıya ulaşıldı! 13 sa. Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü 14 sa. İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı 14 sa. Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi 14 sa. Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi 15 sa. Michael Moore, Dünya Günü kapsamında İnsanlar Gezegeni adlı belgeseli ücretsiz yayınladı 15 sa. Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor 16 sa. iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir 16 sa. Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak 16 sa. ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor 17 sa. Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı 17 sa. Koronavirüs salgınında 22 Nisan tablosu 17 sa. Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı 18 sa. Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı 18 sa. Galaxy Tab S6 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi açıklandı 19 sa. MSI’dan AMD tabanlı Bravo 15 ve 17 dizüstü bilgisayarlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Disney'in Yeni Filmi Artemis Fowl'dan Fragman Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    James Gunn'dan, Karantinada İzlenebilecek 54 Aksiyon Filmi Öne...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Netflixteki dizilerdeki eşcinsel sahnelerden artık gına geldi.
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim