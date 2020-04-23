Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon

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vivo çatısı altında bulunan ve bütçe dostu akıllı telefonlarla karşımıza çıkan iQOO markası, yeni akıllı telefonu iQOO Neo3 5G modelini duyurdu. Snapdragon 865 çip setine sahip en ucuz telefon unvanını Redmi K30 Pro'nun elinden alan iQOO Neo3 5G, fiyatı ve özellikleri ile adeta bir amiral gemisi katili.

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iQOO Neo3 5G özellikleri

Şubat ayında duyurulan iQOO 3 5G modelinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan iQOO Neo3 5G, 6.57 inç büyüklüğünde ve 2408 x 1080p FullHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran üzerine kuruluyor. Sağ üst köşeğinde öz çekim kamerası için bir delik bulunan bu ekran, DCI-P3 renk gamutunun tamamını desteklerken, aynı zamanda HDR10 sertifikasına da sahip.

20: 9 formatlı ekranın öne çıkan diğer bir özelliği ise 144Hz tazeleme hızını desteklemesi oluyor. %90.4 ekran/kasa oranına sahip telefon; 163,71 x 75,55 x 8,93 mm ebatlarında iken, ağırlığı ise 198.1g.

iQOO Neo3 5G'nin kalbinde Qualcomm'un en yeni nesil işlemci platformu Snapdragon 865 bulunuyor. Baz modelde bu yongaya 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi eşlik ediyor. Bu noktada biraz daha fazla ücret ödeyerek RAM kapasitesini 8 veya 12 GB'a, depolama kapasitesini de 256 GB'a yükseltebilmek mümkün.

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Daha iyi bir oyun deneyimi için özel olarak konfigüre edilen iQOO Neo3 5G, termal ısı başarımını güçlendirebilmek adına 11 katmanlı sıvı soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor. Oyun sırasında sistem performansını optimize etmek amacıyla Multi-Turbo 3.0 yazılımıyla desteklenen telefon, birçok oyuncu telefonunda gördüğümüz 4 boyutlu titreşim özelliğinden de istifade ediyor.

Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4500 mAh kapasiteli batarya. 44W hızlı şarj desteğine sahip batarya; USB-C bağlantı noktası üzerinden 20 dakikada %50 şarj olurken, 58 dakikada da tam şarj olabiliyor.

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Bağlantı tarafında ise Snapdragon X55 modem ile birlikte 5G desteğine sahip olan telefonda stereo hoparlör de unutulmamış. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapan iQOO Neo3 5G'de, sesleri %300 oranında gerçeğe daha yakın aktarabilmek için 125dB'lik sinyal/gürültü oranına sahip bir Hi-Fi çip bulunuyor.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC teknolojileriyle donatılan telefon çift SIM kart desteği sunuyor.

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iQOO Neo3 5G kamera özellikleri

Kas gücü yüksek ama uygun fiyatlı telefonlarda olduğu gibi iQOO Neo3 5G'nin de zayıf halkası kamera oluyor. Zira kameranın donanım ve yazılım ile bilikte harmoni içerisinde çalışması gerektiği biliniyor. Bu da kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonucunda sağlanıyor.

iQOO Neo3 5G modelinde yer alan üçlü kamera diziliminin teknik detayları ise şu şekilde:

48 MP çözünürlüklü ana kamera (f/1.79 diyafram açıklığı, PDAF otamatik odaklama)

8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 112 derece çekim imkanı)

2 MP çözünürlüklü makro kamera (f/2.4 diyafram açıklığı, 4 cm'ye kadar makro çekim imkanı)

HDR destekli bu kamera dizilimi, yazılımsal olarak birtakım özelliklerle de (gece modu, portre modu, AI güzellik modu) donatılmış. Telefonun 4K çözünürlükte video çekim kabliyetine sahip olduğunu da belirtelim.

Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Bu kamera aynı zamanda yüz tanıma için de kullanılıyor.

Tek güvenlik çözümü olarak yüz tanıma özelliğinin yer almadığı telefonda, güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

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iQOO Neo3 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç büyüklüğünde, 2408 x 1080 piksel çözünürlük sunan, 144Hz tazeleme hızı destekli LCD ekran

6.57 inç büyüklüğünde, 2408 x 1080 piksel çözünürlük sunan, 144Hz tazeleme hızı destekli LCD ekran Boyut ve ağırlık: 163,71 x 75,55 x 8,93 mm ~ 198.1 g

163,71 x 75,55 x 8,93 mm ~ 198.1 g Yonga: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 6/8/12 GB (LPDDR4x)

6/8/12 GB (LPDDR4x) Depolama kapasitesi: 128/256 GB (UFS 3.1)

128/256 GB (UFS 3.1) Arka kamera: 48 MP (f/1.8) ana + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4) makro kamera

48 MP (f/1.8) ana + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4) makro kamera Ön kamera: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Batarya: 4500 mAh (44W hızlı şarj destekli)

4500 mAh (44W hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 10 ~ iQOO UI

Android 10 ~ iQOO UI Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, 4G LTE, 5G, çift SIM

USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, 4G LTE, 5G, çift SIM Diğer özellikler: Stereo hoparlör, Hi-Fi çip, sıvı soğutma, AI, parmak izi tarayıcı (yan tarafta güç tuşuna entegre), 4D Game Shock 2.0

Stereo hoparlör, Hi-Fi çip, sıvı soğutma, AI, parmak izi tarayıcı (yan tarafta güç tuşuna entegre), 4D Game Shock 2.0 Renk seçenekleri: Karanlık gece ve gök mavisi

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iQOO Neo3 5G fiyatı

Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine iQOO UI kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan iQOO Neo3 5G; karanlık gece ve gök mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. iQOO Neo3 5G modelinin RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

6 GB LPDDR4x RAM + 128 GB UFS 3.1 depolama - 2698 yuan (380 $)

8 GB LPDDR4x RAM + 128 GB UFS 3.1 depolama - 2998 yuan (423 $)

12 GB LPDDR4x RAM + 128 GB UFS 3.1 depolama - 3298 yuan (465 $)

8 GB LPDDR4x RAM + 256 GB UFS 3.1 depolama - 3398 yuan (479 $)

iQOO Neo3 5G, mevcut fiyatlandırması ile Snapdragon 865'li en ucuz telefon unvanını taşıyor.

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