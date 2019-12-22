GSR ve Interhash, Bitcoin madencileri için riskten korunma çözümleri geliştiriyor

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Ortaklık, Canaan ağındaki Bitcoin madencileri için risk yönetimi çözümleri sağlamayı, kayıplara karşı korunmalarını ve envanterden kazanç elde etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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GSR, Ocak 2020'den itibaren takaslar, alt-üst limitler ve daha fazla ısmarlama yapılandırılmış enstrümandan oluşan özelleştirilmiş bir ürün paketi sunacak. Bunlar, Bitcoin fiyatı, madencilik zorluğu, elektrik ve ekipman maliyetleri gibi uçucu faktörlere karşı bir koruma sağlayacaktır.

GSR Kurucu Ortağı Cristian Gil şöyle açıkladı: “Kripto para birimi endüstrisi diğer tüm iş alanlarından daha uçucudur ve ekosistemdeki birçok katılımcı, olumsuz fiyat hareketine karşı yeterince korunmasız ya da tamamen korunmasızdır. Madenciler dijital varlık alanının temel bir bileşenidir ve gelecekteki gelir akışlarını planlarken birçok değişken faktörü göz önünde bulundurmak zorundadır.”

Geleneksel pazarlarda, kurumsal oyuncuların çoğunda riskten korunma programları vardır. 2020 yılında cari fiyatlarla çıkarılacak 3 milyar dolarlık korunma piyasası, fiziksel emtia piyasalarına kıyasla küçüktür.

Ancak, portföy boyutları arttıkça ve sermaye harcamaları büyüdükçe, kaynaklar kullanılabilir hale geldikçe korunma seçeneklerini dikkate almak mantıklıdır. Interhash'in Küresel Pazarlama Direktörü Cora Jiang ekledi: “Risk yönetiminin olgunlaştıkça bu sektörde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu alanda önemli finansal uzmanlığa ve kripto finansında kanıtlanmış bir sicile sahip GSR ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.”

https://cointelegraph.com/news/gsr-and-interhash-to-create-hedging-solutions-for-bitcoin-miners