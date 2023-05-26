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    İran ordusu 2.000 km menzile sahip yeni balistik füzesini tanıttı

    İran ordusu, Hayber (Hürremşehr-4) adlı yeni balistik füzesini tanıtarak gövde gösterisi yaptı. 2.000 km menzile sahip füze 1.5 tona kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.
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    İran ordusu 2.000 km menzile sahip yeni balistik füzesini tanıttı Tam Boyutta Gör

    İran Savunma Bakanlığı, Hürremşehr şehrinin Kurtuluş Günü münasebetiyle düzenlenen törende yeni bir balistik füze tanıtımı yaptı. Hayber (Hürremşehr-4) adlı füze 2.000 km menzile sahip ve 1.5 tona kadar savaş başlığı taşıyabilecek kapasitede.

    Hayber önceki nesil füzelerin geliştirilmiş versiyonu olarak tanımlanıyor. İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani'ye göre hipergolik yakıtla çalışan yeni füze elektronik harp ve hava savunma sistemi saldırılarına karşı bağışıklığı sayesinde benzersiz. Farklı türde savaş başlıkları kullanabilen Hayber'in fırlatılmaya hazır hale gelmesi çok kısa sürüyor.

    İran ordusu 2.000 km menzile sahip yeni balistik füzesini tanıttı Tam Boyutta Gör

    İsrail ve ABD'ye göz dağı

    Aştiyani ayrıca füzenin hareket kabiliyetine ve yüksek tahrip gücüne de dikkat çekti. Hayber, sıvı yakıtlı bir motor ve savaş başlığının yörüngesinin atmosfer dışında izlenmesini ve ayarlanmasını sağlayan bir güdüm ve kontrol sistemine sahip. Atmosfer dışındaki hızının saatte 19.600 km'ye, atmosfer içindeki hızının ise saatte 9.800 km'ye ulaştığını belirtelim.

    İran ordusu 2.000 km menzile sahip yeni balistik füzesini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Orta Doğu'daki en büyük füze programlarından birine sahip olan İran, bir saldırı durumunda caydırıcı bir unsur ve düşmanlara karşı potansiyel bir misilleme saldırısı olarak balistik füzelerle bölgedeki İsrail ve ABD üslerine ulaşabilecek kapasiteye vardığını söylüyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri yetkilileri ise son füze duyurusunun ardından İran ile ilgili potansiyel bir tehdit algısı oluştuğunu dile getirdiler.

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