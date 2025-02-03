Roketsan Tayfun balistik füzesinin 3. test atışı başarıyla gerçekleştirildi

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Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olarak geliştirilen Tayfun balistik füzesinin üçüncü test atışı Rize’deki Rize-Artvin Havalimanı’ndan gerçekleştirildi. Mevcut haliyle Tayfun, Türkiye’nin en uzun menzilli yerli füzesi olarak da kayıtlara geçmiş durumda.

Tayfun, üçüncü kez fıtlatıldı

Tayfun’un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füze, Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 12.37'de karadan denize yapılan uzun menzilli test atışıyla fırlatıldı. ROKETSAN tarafından yapılan açıklamada ise denizdeki hedefin tam isabetle vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi daha önce yine Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.

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ROKETSAN’ın ilgili broşüründe Tayfun balistik füzesinin menzilinin 280 kilometreden fazla olduğu belirtiliyor. Ancak bu ifadenin çok fazla anlam taşımadığını, bu tür platformların kesin menzilinin açıklanmadığını belirtelim. Öte yandan Tayfun gibi Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sistemlerinin genellikle 300 km ila 1000 km arasında menzile sahip olduğunun altını çizelim.

Tam Boyutta Gör TAYFUN füzesi derin hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak nitelendiriliyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmemekte ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçilmekte. Atışa hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün süratle kaydırılabilmesine imkan sağlaması gibi lojistik kolaylıklar ve harekat esnekliği sunmasının yanı sıra sistemin küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı elektronik harp dayanımı da yüksek seviyede. TAYFUN füzesi, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz her hava koşulunda da görev yapabilmekte.

Roketsan Tayfun özellikleri

Menzil: >280 Km

Uzunluk: 6.5 M

Çap: 610 Mm

Ağırlık: 2300 Kg

Güdüm: Koordinata Güdüm Sistemi

Harp Başlığı: Ön Şekillendirilmiş Parçacık Etkili Harp Başlığı

Platformlar: Tayfun Silah Sistemi

Cep Değeri: ≤10 M

Hedef Tipi: Hava Savunma Füze Sistemleri, Yumuşak Zırhlı ve Zırhsız Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Merkezleri, Askeri Uçak Hangarları, Kritik Askeri Tesisler, Stratejik Hedefler

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Roketsan Tayfun füzesinin üçüncü test atışı başarıyla gerçekleşti