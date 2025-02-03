Roketsan Tayfun balistik füzesinin 3. test atışı başarıyla gerçekleştirildi

Tayfun, üçüncü kez fıtlatıldı
Tayfun’un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füze, Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 12.37'de karadan denize yapılan uzun menzilli test atışıyla fırlatıldı. ROKETSAN tarafından yapılan açıklamada ise denizdeki hedefin tam isabetle vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi daha önce yine Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.
ROKETSAN’ın ilgili broşüründe Tayfun balistik füzesinin menzilinin 280 kilometreden fazla olduğu belirtiliyor. Ancak bu ifadenin çok fazla anlam taşımadığını, bu tür platformların kesin menzilinin açıklanmadığını belirtelim. Öte yandan Tayfun gibi Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sistemlerinin genellikle 300 km ila 1000 km arasında menzile sahip olduğunun altını çizelim.
Roketsan Tayfun özellikleri
- Menzil: >280 Km
- Uzunluk: 6.5 M
- Çap: 610 Mm
- Ağırlık: 2300 Kg
- Güdüm: Koordinata Güdüm Sistemi
- Harp Başlığı: Ön Şekillendirilmiş Parçacık Etkili Harp Başlığı
- Platformlar: Tayfun Silah Sistemi
- Cep Değeri: ≤10 M
- Hedef Tipi: Hava Savunma Füze Sistemleri, Yumuşak Zırhlı ve Zırhsız Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Merkezleri, Askeri Uçak Hangarları, Kritik Askeri Tesisler, Stratejik Hedefler
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P