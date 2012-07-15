İran'a yaptırım: Nokia, Tahran'daki bölge ofisini kapatma kararı aldı

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Avrupa Birliği’nin İran’a karşı uyguladığı nükleer programdan ötürü ticaret, finans, enerji ve teknoloji sektörlerinde aldığı yaptırım kararına Finlandiyalı teknoloji devi Nokia da destek vererek; İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bölge ofisini kapatma kararı aldı.
Kabir News’a konuşan Nokia’nın basın sözcüsü Mark Durrant, İran’daki faaliyetlerinin Ağustos 2012 sonu itibariyle tamamen sonlandıracaklarını belirtirken; kullanıcıların 3.parti kanallardan ise Nokia marka telefonları ve aksesuarları alabileceklerini ifade etti.
Alınan bu kararın arkasındaki temel neden AB’nin İran’a uyguladığı yaptırım kararı olsa da kimi analist, İran’daki faaliyetlerin durdurulmasının zor günler geçiren Nokia’ya ekonomik açıdan biraz rahatlama getireceğini düşünürken; İran’da Nokia’nın çok popüler bir marka olması; bu kararın Nokia’ya fayda sağlayacağını söylemek çok da doğru olmaz. Fakat alınan bu kararın net etkisini görmek için firmanın 3Ç2012 ve 4Ç2012 sonuçlarını beklemek gerekmekte.
Hatırlanacağı gibi Nokia, Çin’deki resmi ofisini 4’den 2’ye düşürmüş ve 2013 itibariyle 10,000 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.
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inşallah bi gün tüm dünyadaki ofislerini kapatırlarda,dünya bunlardan kurtulmuş olur. yıl 2012 olmuş ama bu nokia resmen 1990'lı yılların kafasını yaşıyor
Haberden daha ciddi valla :))
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