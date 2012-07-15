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İran'a yaptırım: Nokia, Tahran'daki bölge ofisini kapatma kararı aldı

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Avrupa Birliği’nin İran’a karşı uyguladığı nükleer programdan ötürü ticaret, finans, enerji ve teknoloji sektörlerinde aldığı yaptırım kararına Finlandiyalı teknoloji devi Nokia da destek vererek;  İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bölge ofisini kapatma kararı aldı.
Kabir News’a konuşan Nokia’nın basın sözcüsü Mark Durrant, İran’daki faaliyetlerinin Ağustos 2012 sonu itibariyle tamamen sonlandıracaklarını belirtirken; kullanıcıların 3.parti kanallardan ise Nokia marka telefonları ve aksesuarları alabileceklerini ifade etti.
Alınan bu kararın arkasındaki temel neden AB’nin İran’a uyguladığı yaptırım kararı olsa da kimi analist, İran’daki faaliyetlerin durdurulmasının zor günler geçiren Nokia’ya ekonomik açıdan biraz rahatlama getireceğini düşünürken; İran’da Nokia’nın çok popüler bir marka olması; bu kararın Nokia’ya fayda sağlayacağını söylemek çok da doğru olmaz. Fakat alınan bu kararın net etkisini görmek için firmanın 3Ç2012 ve 4Ç2012 sonuçlarını beklemek gerekmekte.
Hatırlanacağı gibi Nokia, Çin’deki resmi ofisini 4’den 2’ye düşürmüş ve 2013 itibariyle 10,000 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

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erci501 6 yıl en beğenilen
bana hiç te iran a yaptırım gibi gelmedi. İran' kıyak geçmişler.
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kralkarga 6 yıl
kötü nokia sanki kendini kurtarmış da bi de ambargo uyguluyo, beter ol nokia.
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nightsoldier 6 yıl
Tasarruf etmek amacıyla bu kararı almıştır gibi geldi bana.
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Dark Territory 6 yıl
Batıyoruz o yüzden ofisleri tek tek kapatıyoruz demiyolarda yaptırım diyolar
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By.Tolga 6 yıl
vay be ilk telefonum 3210 du ne severdim. Neredeyse 10 senedir nokia elime almadım :). Adamlar battı batacak en azndan karizmayı çizdirmeyelim diyolar
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Kelt 6 yıl
bencede iran'a kıyak geçmişler



inşallah bi gün tüm dünyadaki ofislerini kapatırlarda,dünya bunlardan kurtulmuş olur. yıl 2012 olmuş ama bu nokia resmen 1990'lı yılların kafasını yaşıyor




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kazan.dibi 6 yıl
Nokia mi o da ne
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tarkowskitat 6 yıl
Fakat alınan bu kararın net etkisini görmek için firmanın 3Ç2012 ve 4Ç2012 sonuçlarını beklemek gerekmekte.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tavernac1 6 yıl
iranlılar için sevindirici haber
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alpa07 6 yıl
Knedi eliyle kendi kuyusunu kazıyor
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Daxteroy 6 yıl
Tu kaka Nokia diyorsunuz da hala en cok satan cep telefonu markası. Herkes iOS, Android kullanmıyor.
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Amedra 6 yıl
Nokia ölmüş, eto bitmiş.
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kesbi 6 yıl
Londrada da ofisini kapatmıştı. Nokia kendi fişini çekti. Yapacak bişey yok. Bir telefona 41 mp kamera koyup diğerlerine otofokus ible koymuyorsan orda bir duracaksın.
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jovanovic 6 yıl Amedra
Amedra
Nokia ölmüş, eto bitmiş.


Haberden daha ciddi valla :))
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DH Misafiri 6 yıl
Fare Dağa küsmüş....Veya her türlü reklam
Aldanmayın bu reklam kokulu hareketlere
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Kartal Göz 6 yıl
Özel firmaların tarafsız olacaklarına böyle siyasi olaylara alet olmaları hiç hoş değil. Gerçi Nokia bu kararı bence de finansal darboğazdan dolayı vermiştir fakat imajını zedelememek için kendini böyle göstermiştir ama bu da bir imaj zedelenmesidir. Ya da Nokia bu kararı zarar ettiği için vermiştir ama bazı medya müsveddeleri olayı çarpıtıp bu şekilde halka sunmuş olabilir. Ha bu arada başka bir açıdan baktığımızda da bedavadan bir reklam olduğunu görürüz.
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