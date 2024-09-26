Samsung Galaxy S25 Ultra yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz

Samsung Galaxy S25 Ultra nasıl olacak?
Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutları ve 210 ila 220 gram ağırlığıyla 2025'in en ince amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olacak. Ön yüzünde, telefonun 6,86 inç düz AMOLED ekran ile geleceği ve daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor.
Bu da Galaxy S25 Ultra'nın selefine göre daha şık ve modern bir görünüme sahip olmasını sağlayacak. Ayrıca ekranın 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim. Dayanıklılık tarafında ise yeni nesil Gorilla Glass ve geliştirilmiş toz-su dayanıklılığı ile gelecek.
Kamera kısmında, Galaxy S25 Ultra'nın selefi S24 Ultra ile benzer bir yapı sunması bekleniyor. 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma ve OIS desteği de mevcut olacak. Ultra geniş kamera tarafında ise 50 MP çözünürlük, F1.9 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama desteği sunulacak. Bu kamera, makro çekimler için de kullanılabilecek.
Yazılım tarafında Samsung'un, Galaxy S25 Ultra’yı One UI 7 tabanlı Android 15 ile sunması bekleniyor. Yeni arayüzle birlikte, geliştirilmiş animasyonlar, yeni sistem simgeleri ve yeni arka plan düzenlemeleri gibi birçok özellik sunulacak. Samsung’un ayrıca bu model için 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sağlaması bekleniyor.
Galaxy S25 serisinin Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak S25 Plus'ın S25 Pro olarak yeniden adlandırılabileceği söylentisi de var. Benzer şekilde, S25 Ultra'nın S25 Note olarak adlandırılma ihtimali de söz konusu.
Galaxy S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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