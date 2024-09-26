Samsung Galaxy S25 Ultra yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı tanıtan Samsung, yeni telefonları için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Galaxy S24 Ultra'nın halefi olacak Galaxy S25 Ultra, 2025'in en çok beklenen akıllı telefonlarından biri konumunda. Peki birçok yenilik ve gelişmiş özelliklerle gündemde kalan telefon neler sunacak? İşte en son sızıntılar ve söylentiler.

Samsung Galaxy S25 Ultra nasıl olacak?

Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutları ve 210 ila 220 gram ağırlığıyla 2025'in en ince amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olacak. Ön yüzünde, telefonun 6,86 inç düz AMOLED ekran ile geleceği ve daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor.

Bu da Galaxy S25 Ultra'nın selefine göre daha şık ve modern bir görünüme sahip olmasını sağlayacak. Ayrıca ekranın 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim. Dayanıklılık tarafında ise yeni nesil Gorilla Glass ve geliştirilmiş toz-su dayanıklılığı ile gelecek.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra’nın, Galaxy serisi için özel olarak tasarlanan Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alacağı gündemde. Henüz RAM ve depolama yapılandırmaları net değil. Ancak cihazın 12 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama ile sunulması muhtemel. Pil tarafında ise değişiklik beklenmiyor. Galaxy S25 Ultra'nın 5.000 mAh kapasiteli bataryası ve 45W hızlı şarj desteği olacak. Cihazın kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjı destekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Kamera kısmında, Galaxy S25 Ultra'nın selefi S24 Ultra ile benzer bir yapı sunması bekleniyor. 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma ve OIS desteği de mevcut olacak. Ultra geniş kamera tarafında ise 50 MP çözünürlük, F1.9 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama desteği sunulacak. Bu kamera, makro çekimler için de kullanılabilecek.

Yazılım tarafında Samsung'un, Galaxy S25 Ultra’yı One UI 7 tabanlı Android 15 ile sunması bekleniyor. Yeni arayüzle birlikte, geliştirilmiş animasyonlar, yeni sistem simgeleri ve yeni arka plan düzenlemeleri gibi birçok özellik sunulacak. Samsung’un ayrıca bu model için 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sağlaması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak, Galaxy S25 Ultra'nın S Pen desteği sunacağı kesinleşmiş durumda. Ancak kalemin yeni özelliklere sahip olup olmayacağı belli değil. Diğer tarafta uydu bağlantısı desteğiyle gelmesi ve bu özelliğin küresel sürümde de yer alması muhtemel.

Galaxy S25 serisinin Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak S25 Plus'ın S25 Pro olarak yeniden adlandırılabileceği söylentisi de var. Benzer şekilde, S25 Ultra'nın S25 Note olarak adlandırılma ihtimali de söz konusu.

Galaxy S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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