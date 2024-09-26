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    Samsung Galaxy S25 Ultra yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S24 Ultra modeli beğeni kazanan Samsung, yeni telefonu için hazırlıklara başladı. Bugün Galaxy S25 Ultra özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.
    Samsung Galaxy S25 Ultra yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı tanıtan Samsung, yeni telefonları için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Galaxy S24 Ultra'nın halefi olacak Galaxy S25 Ultra, 2025'in en çok beklenen akıllı telefonlarından biri konumunda. Peki birçok yenilik ve gelişmiş özelliklerle gündemde kalan telefon neler sunacak? İşte en son sızıntılar ve söylentiler.

    Samsung Galaxy S25 Ultra nasıl olacak?

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy S25 Ultra, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutları ve 210 ila 220 gram ağırlığıyla 2025'in en ince amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olacak. Ön yüzünde, telefonun 6,86 inç düz AMOLED ekran ile geleceği ve daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor.

    Bu da Galaxy S25 Ultra'nın selefine göre daha şık ve modern bir görünüme sahip olmasını sağlayacak. Ayrıca ekranın 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim. Dayanıklılık tarafında ise yeni nesil Gorilla Glass ve geliştirilmiş toz-su dayanıklılığı ile gelecek.

    Samsung Galaxy S25 Ultra yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Ultra’nın, Galaxy serisi için özel olarak tasarlanan Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alacağı gündemde. Henüz RAM ve depolama yapılandırmaları net değil. Ancak cihazın 12 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama ile sunulması muhtemel. Pil tarafında ise değişiklik beklenmiyor. Galaxy S25 Ultra'nın 5.000 mAh kapasiteli bataryası ve 45W hızlı şarj desteği olacak. Cihazın kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjı destekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

    Kamera kısmında, Galaxy S25 Ultra'nın selefi S24 Ultra ile benzer bir yapı sunması bekleniyor. 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma ve OIS desteği de mevcut olacak. Ultra geniş kamera tarafında ise 50 MP çözünürlük, F1.9 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama desteği sunulacak. Bu kamera, makro çekimler için de kullanılabilecek.

    Yazılım tarafında Samsung'un, Galaxy S25 Ultra’yı One UI 7 tabanlı Android 15 ile sunması bekleniyor. Yeni arayüzle birlikte, geliştirilmiş animasyonlar, yeni sistem simgeleri ve yeni arka plan düzenlemeleri gibi birçok özellik sunulacak. Samsung’un ayrıca bu model için 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sağlaması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Son olarak, Galaxy S25 Ultra'nın S Pen desteği sunacağı kesinleşmiş durumda. Ancak kalemin yeni özelliklere sahip olup olmayacağı belli değil. Diğer tarafta uydu bağlantısı desteğiyle gelmesi ve bu özelliğin küresel sürümde de yer alması muhtemel.

    Galaxy S25 serisinin Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak S25 Plus'ın S25 Pro olarak yeniden adlandırılabileceği söylentisi de var. Benzer şekilde, S25 Ultra'nın S25 Note olarak adlandırılma ihtimali de söz konusu.

    Galaxy S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    Samsung Galaxy S25 Ultra, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler
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