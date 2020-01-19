İrlanda hastanelerde yüz tanıma sistemi kullanmayı planlıyor

İrlanda, Dublin’de bulunan St. James Hospital hastanesi, yeni inşa edilecek çocuk hastanesine yüz tanıma sistemi içeren güvenlik kameraları yerleştirilmesine karar verdi. Karara gelen tepkiler üzerine hastane yönetimi, yeni teknoloji sayesinde bebek kaçırma vakalarını azalacağı ve potansiyel çocuk kaçırıcılarının yakalanacağını açıkladı.

Yeni teknolojinin, sıradan güvenlik kameralarına göre daha fazla koruma sağlayacağı ve hastane güvenliği ile resmi güvenlik güçlerine daha fazla yardımcı olacağı belirtiliyor.

Bütün gelişmelere ek olarak sivil toplum örgütleri yüz tanıma teknolojisinin hastaların ve aile bireylerinin gizliliğini ihlal edeceğini savunuyor.

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Çin üretimi kameralar tepki çekti

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İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi ise Çin şirketi Hikvision’un ürettiği kameraların hastanede kullanılmasına tepki gösterdi. Daha önceden, bahsi geçen kameraların Amerikan hükümet binalarında kullanılması gözetim endişesi sebebiyle yasaklanmıştı.

Devam eden tartışmalar nedeniyle Dublin Belediye Konseyi yüz tanıma sistemlerinin kullanıp kullanılmayacağının kesinleştirilmediğini açıkladı.

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Yeni hastanenin 2023 yılında açılması planlanmakla birlikte yetkililere göre bu süre yeni sistemin kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için yeterince uzun bir süre. Eğer konsey aksi yönde karara varırsa kameralar yüz tanıma sistemi etkinleştirilmeden de kullanılabilecek.

https://futurism.com/the-byte/hospitals-facial-recognition-baby-snatchers

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