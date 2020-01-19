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    İrlanda hastanelerde yüz tanıma sistemi kullanmayı planlıyor

    İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi Hikvision üretimi kameraların hastanede kullanılmasına tepki gösterdi. Aksi yönde karar verilirse kameralar yüz tanıma teknolojisi etkinleştirilmeden kullanılacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    İrlanda hastanelerde yüz tanıma sistemi kullanmayı planlıyor

    İrlanda, Dublin’de bulunan St. James Hospital hastanesi, yeni inşa edilecek çocuk hastanesine yüz tanıma sistemi içeren güvenlik kameraları yerleştirilmesine karar verdi. Karara gelen tepkiler üzerine hastane yönetimi, yeni teknoloji sayesinde bebek kaçırma vakalarını azalacağı ve potansiyel çocuk kaçırıcılarının yakalanacağını açıkladı.

    Yeni teknolojinin, sıradan güvenlik kameralarına göre daha fazla koruma sağlayacağı ve hastane güvenliği ile resmi güvenlik güçlerine daha fazla yardımcı olacağı belirtiliyor.

    Bütün gelişmelere ek olarak sivil toplum örgütleri yüz tanıma teknolojisinin hastaların ve aile bireylerinin gizliliğini ihlal edeceğini savunuyor.

     

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    Çin üretimi kameralar tepki çekti

    İrlanda hastanelerde yüz tanıma sistemi kullanmayı planlıyor
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    İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi ise Çin şirketi Hikvision’un ürettiği kameraların hastanede kullanılmasına tepki gösterdi. Daha önceden, bahsi geçen kameraların Amerikan hükümet binalarında kullanılması gözetim endişesi sebebiyle yasaklanmıştı.

    Devam eden tartışmalar nedeniyle Dublin Belediye Konseyi yüz tanıma sistemlerinin kullanıp kullanılmayacağının kesinleştirilmediğini açıkladı.

     

    Ayrıca Bkz. "Felçli eller için protez eldiven üretildi"

     

    Yeni hastanenin 2023 yılında açılması planlanmakla birlikte yetkililere göre bu süre yeni sistemin kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için yeterince uzun bir süre. Eğer konsey aksi yönde karara varırsa kameralar yüz tanıma sistemi etkinleştirilmeden de kullanılabilecek.



    https://futurism.com/the-byte/hospitals-facial-recognition-baby-snatchers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kewell7 2 gün
    Çocuk hastanesinde kullanılması mantıklı tepkiye gerek yok bu zaten sizin haberiniz olmadan kullanıyor kullanımı daha da çoğalacak ilerleyen zamanda...
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