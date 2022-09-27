iRobot gerçek paspas sistemini sunduğu iddiasında

Bugün robot süpürgelerde hem toz toplama hem de paspas bir arada sunuluyor. Bununla birlikte kullanıcının paspasa kendisinin karar vermesi gerekiyor zira özellikle halı ve kilim olan zeminlerde sürekli paspas yapmak iyi bir tercih olmuyor. iRobot bu problemi sonsuza kadar rafa kaldırıyor.
iRobot Combo j7+ özellikleri ve fiyatı
iRobot Combo j7+ robot süpürge ilginç bir tasarıma sahip. Paspas kısmını özel kollar yardımıyla yukarı kaldıran süpürge, otomatik algılama yaparak zemine geldiğinde yeniden indiriyor ve paspasa devam ediyor. Kullanıcıların 60 gün boyunca su tankını değiştirmeden kullanabileceği belirtiliyor.
Firma gerçek paspas sisteminin ilk kez bu modelde kullanıldığını ifade ediyor. Ayrıca iRobot OS 5.0 sürümü ile birlikte kirli alanlara daha fazla odaklanma, dijital asistanlarla tam entegrasyon ve çarpışmadan daha iyi kaçınma özellikleri sunuluyor.
iRobot Combo j7+ robot süpürge 1099$ fiyat etiketi ile ön siparişlere başladı. Paspas sistemi olmayan versiyon ise 799 Pound olarak satılacak. Yıl sonuna doğru süpürgenin satışının başlayacağı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum