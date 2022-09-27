iRobot gerçek paspas sistemini sunduğu iddiasında

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Bugün robot süpürgelerde hem toz toplama hem de paspas bir arada sunuluyor. Bununla birlikte kullanıcının paspasa kendisinin karar vermesi gerekiyor zira özellikle halı ve kilim olan zeminlerde sürekli paspas yapmak iyi bir tercih olmuyor. iRobot bu problemi sonsuza kadar rafa kaldırıyor.

iRobot Combo j7+ özellikleri ve fiyatı

iRobot Combo j7+ robot süpürge ilginç bir tasarıma sahip. Paspas kısmını özel kollar yardımıyla yukarı kaldıran süpürge, otomatik algılama yaparak zemine geldiğinde yeniden indiriyor ve paspasa devam ediyor. Kullanıcıların 60 gün boyunca su tankını değiştirmeden kullanabileceği belirtiliyor.

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Firma gerçek paspas sisteminin ilk kez bu modelde kullanıldığını ifade ediyor. Ayrıca iRobot OS 5.0 sürümü ile birlikte kirli alanlara daha fazla odaklanma, dijital asistanlarla tam entegrasyon ve çarpışmadan daha iyi kaçınma özellikleri sunuluyor.

iRobot Combo j7+ robot süpürge 1099$ fiyat etiketi ile ön siparişlere başladı. Paspas sistemi olmayan versiyon ise 799 Pound olarak satılacak. Yıl sonuna doğru süpürgenin satışının başlayacağı ifade ediliyor.

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