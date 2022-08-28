Haftaya ŞOK marketlerde robot süpürgeler ve grafik tabletler var

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Bu sıralarda özellikle popüler OSU gibi oyunlar için grafik tablet arayanlar için ŞOK marketlerde uygun fiyatlı iki model bulmak mümkün. Ayrıca robot süpürge modelleri de dikkat çekiyor.

31 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

31 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Wiami FX-7 robot süpürge yer alıyor. 2200Pa emiş gücü, 400ml toz haznesi, 140 dakika çalışma süresi, lazer haritalama gibi özellikleri ile 3189TL fiyat etiketi belirlenmiş.

ŞOK aktüel ürünler neler? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan Vestel V-Bot marka robot süpürge 300ml toz haznesi, 400ml su haznesi, 80 dakika çalışma süresi, HEPA filtre gibi özelliklerle 2599TL fiyat etiketi üzerinden satılacak.

Intenso markasına ait 480GB kapasite sunan ve 1000MB/s yazma hızlarına ulaşan PCIe 3.0 M.2 SSD sürücüsü 660TL, 7 saate kadar kullanılabilen Infinix XE21 tam kablosuz kulaklık modeli 339TL seviyesinde.

Veikk markasına ait VK640 kısayol tuşlu grafik tablet 7.2 inçlik ekran, 8192 hassasiyet seviyesi, pilsiz kalem şeklindeki özelliklerle 549TL iken Veikk S640 grafik tablet de 7.2 inçlik ekran, 8192 hassasiyet seviyesi, pilsiz kalem özellikleri ile 429TL olarak satılacak. Son olarak Veikk VK1200 grafik tablet 11.6 inçlik Full HD renkli ekran, 8192 hassasiyet seviyesi gibi özelliklerle 3849TL fiyat etiketine sahip.

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