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Iron Fist'in 2. sezonundan yeni fragman

Netflix, Marvel çizgi romanlarından uyarlanan Iron Fist'in 2. sezonu için yeni bir fragman yayımladı. Dizinin yeni sezonu önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix'in hazırladığı ve yayımladığı Marvel dizilerinden Iron Fist, bu yıl 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek. Iron Fist'in önümüzdeki ay yayımlanacak yeni sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, 2. sezon için yeni bir fragman yayımladı.
Netflix'in Marvel dizileri arasında en zayıf halka olarak görülen Iron Fist, ikinci sezonunda önemli değişikliklere gidiyor. İkinci sezonunda daha iyi aksiyon sahneleri ve dövüş koreografileri sunmayı vadeden dizi, ayrıca ilk sezona kıyasla daha ayakları yere basan bir hikaye anlatacak.
İlk sezonda mistik bir örgüt olan El ile karşı karşıya gelen Danny Rand, yeni sezonda bir yandan Rand Corporation'ın başındaki görevlerini yerine getirirken, bir yandan da şehrini suçlulardan korumak için mücadele verecek. Rand'in ayrıca Iron Fist olarak yerini koruması için eski dostu Davos ile karşı karşıya gelecek.
Finn Jones, Jessica Henwick, Jessica Stroup, Tom Pelphrey ve Sacha Dhawan'ın ilk sezondaki rolleri ile geri döneceği yeni sezonda oyuncu kadrosuna Alice Eve de katılacak. Iron Fist'in ikinci sezonu 7 Eylül'de yayımlanacak.
 

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karaköy_soğancısı 9 ay
şu gerzek diziye 1 sezon tahammul edebilen oldumu yaw ?
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AqRaMa 9 ay
izlemem ama dövüş sahneleri fena değildi.
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Tommy Shelby 9 ay
Çöpün çöpü bir diziydi
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fhrstw 9 ay
Bir tek benim izlediğim netflix dizisi umarım bu sezon bir üst seviyeye çıkar.
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