Yeni Dexter dizisi izlenme rakamlarıyla iddialı başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2000'lerin en popüler dizilerinden biri olan Dexter'ın merakla beklenen prequel dizisi Dexter: Original Sin, 13 Aralık'ta izleyici ile buluştu. ABD'de Showtime kanalı ve Paramount+ platformunda bir gün arayla yayınlanan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Yayındaki ilk üç gününde Showtime ve Paramount+'ta 2.1 milyon izleyiciye ulaşan Original Sin, böylece Showtime'ın bugüne kadar dijitalde en iyi çıkış yapan dizisi oldu. Yeni Dexter dizisi ilk hafta performansıyla Paramount'u epey mutlu etmiş görünüyor. Dizinin sonraki haftalarda bu performansını sürdürüp sürdüremeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak ilk bölümünün ilgiyle karşılanması, Dexter serisine hâlâ ilgi olduğunu ispatlamış oldu.

Dexter: Original Sin, Genç ve Tecrübesiz Dexter Morgan'a Odaklanıyor

Dexter: Original Sin, izleyicileri Dexter'da anlatılan olayların öncesine götürüyor. 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçen Original Sin, henüz 20'li yaşlarının başında, genç ve tecrübesiz olan Dexter Morgan'a odaklanıyor.

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İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor.

Hem orijinal dizide hem de devam dizilerinde Michael C. Hall tarafından canlandırılan Dexter Morgan karakterine bu kez genç oyuncu Patrick Gibson hayat veriyor. Babası Harry Morgan'ı ise Christian Slater canlandırıyor.

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