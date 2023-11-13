Marvel evrenine şok: The Marvels en kötü açılışı yaptı

Tam Boyutta Gör Yaşadığı krizler nedeniyle uzun yıllar sinema dünyasında DC filmlerinin hakimiyetini izlemek zorunda kalan Marvel, 2000’li yıllarda büyük bir toparlanma içine girmişti. Sonrasında kendi hakimiyetini kuran Marvel 15 yıl aradan sonra ilk kez tökezledi.

The Marvels ne kadar izlendi?

2019 yılında Captain Marvel filmini yayınlayan Marvel Stüdyoları 2022 yılında ise Ms. Marvel mini dizisini yayınlamıştı. 2023 yapımı The Marvels filmi ise bu iki çizgiyi bir araya getirerek ilginç bir macerayı anlatıyordu.

Ters Yüz 2 vizyon tarihi belli oldu 12 sa. önce eklendi

Devam filmi olarak da görülen The Marvels’da Captain Marvel’ın güçleri Iman Vellani’nin canlandırdığı Ms. Marvel ve Teyonah Parris’in hayat verdiği Monica Rambeau’yla birbirine karışıyor. Bunun sonucunda üç karakterin birlikte çalışma zorunluluğu ortaya çıkıyor.

10 Kasım tarihinde vizyona giren The Marvels, ilk 3 gün 47 milyon dolar hasılata ulaşarak Marvel sinematik evreninin en düşük açılışına imza attı. Daha önce bu unvan 55.4 milyon dolarla The Incredible Hulk’a aitti. Otoritelerin beklentisi ise 75 milyon dolar civarındaydı. Global olarak ilk 3 günde film 110 milyon dolara ulaştı.

Düşüşün en büyük sebebi şüphesiz Hollywood’da yaşanan grevdi. Grev nedeniyle film düzgün bir tanıtım turuna çıkamadı. Diğer taraftan filmler ve dizilerin iyice birbirine girmesi, bazı dizilerde hikâye derinliğinin kaybolması ile anlatımın sıkıcı hale gelmesi gibi sebepler hayranları da soğutmuş durumda.

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