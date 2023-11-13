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    Marvel evrenine şok: The Marvels en kötü açılışı yaptı

    Marvel sinematik evreninin 33. filmi olan The Marvels, yaklaşık 15 yıl aradan sonra en kötü açılışı yaptı. Film hayranlarda çok fazla merak uyandıramadı.        
    The Marvels Tam Boyutta Gör
    Yaşadığı krizler nedeniyle uzun yıllar sinema dünyasında DC filmlerinin hakimiyetini izlemek zorunda kalan Marvel, 2000’li yıllarda büyük bir toparlanma içine girmişti. Sonrasında kendi hakimiyetini kuran Marvel 15 yıl aradan sonra ilk kez tökezledi.

    The Marvels ne kadar izlendi?

    2019 yılında Captain Marvel filmini yayınlayan Marvel Stüdyoları 2022 yılında ise Ms. Marvel mini dizisini yayınlamıştı. 2023 yapımı The Marvels filmi ise bu iki çizgiyi bir araya getirerek ilginç bir macerayı anlatıyordu.

    Devam filmi olarak da görülen The Marvels’da Captain Marvel’ın güçleri Iman Vellani’nin canlandırdığı Ms. Marvel ve Teyonah Parris’in hayat verdiği Monica Rambeau’yla birbirine karışıyor. Bunun sonucunda üç karakterin birlikte çalışma zorunluluğu ortaya çıkıyor.

    10 Kasım tarihinde vizyona giren The Marvels, ilk 3 gün 47 milyon dolar hasılata ulaşarak Marvel sinematik evreninin en düşük açılışına imza attı. Daha önce bu unvan 55.4 milyon dolarla The Incredible Hulk’a aitti. Otoritelerin beklentisi ise 75 milyon dolar civarındaydı. Global olarak ilk 3 günde film 110 milyon dolara ulaştı.

    Düşüşün en büyük sebebi şüphesiz Hollywood’da yaşanan grevdi. Grev nedeniyle film düzgün bir tanıtım turuna çıkamadı. Diğer taraftan filmler ve dizilerin iyice birbirine girmesi, bazı dizilerde hikâye derinliğinin kaybolması ile anlatımın sıkıcı hale gelmesi gibi sebepler hayranları da soğutmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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