Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek

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Netflix ve Disney'in yıllardır süren ortaklığı sona eriyor. 2012 yılından beri Disney filmlerini yayımlayan ve 2016'dan bu yana Disney filmlerinin dijital platformdaki tek adresi olan Netflix, artık son Disney filmlerini yayımlıyor. Sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra Netflix'te yayımlanacak Ant-Man and the Wasp, bu platformda yayımlanan son Marvel filmi olacak.

Netflix, Amazon ve Hulu gibi platformlara rakip olacak bir dijital platform kurmaya hazırlanan Disney, bundan sonra yeni film ve dizilerini kendi dijital platformu üzerinden yayımlanacak. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel'den başlanarak tüm Marvel filmleri de Disney'in dijital platformunda izleyiciler ile buluşacak.

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher gibi Marvel ve Netflix ortaklığıyla hazırlanan diziler Netflix'te yayımlanmaya devam edecek. Ancak Marvel'in bundan sonra Netflix ile yeni dizi projelerine imza atması beklenmiyor.

Disney bunun yerine kendi dijital platformu için yeni orijinal diziler hazırlıyor. Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book)'nun hazırladığı Star Wars dizisi ve yeni bir Marvel dizisinin Disney'in platformunda yayımlanacak ilk orijinal diziler arasında yer alması bekleniyor.

https://www.nytimes.com/2018/08/05/business/media/disney-streaming-service-ricky-strauss.html