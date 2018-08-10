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Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek

Bundan sonra yeni dizi ve filmlerini kendi dijital platformunda yayımlamayı planlayan Disney, Netflix ortaklığını sonlandırıyor. Ant-Man and the Wasp, Netflix'te yayımlanan son Marvel filmi olacak.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
10,1b
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12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek
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Netflix ve Disney'in yıllardır süren ortaklığı sona eriyor. 2012 yılından beri Disney filmlerini yayımlayan ve 2016'dan bu yana Disney filmlerinin dijital platformdaki tek adresi olan Netflix, artık son Disney filmlerini yayımlıyor. Sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra Netflix'te yayımlanacak Ant-Man and the Wasp, bu platformda yayımlanan son Marvel filmi olacak.

Netflix, Amazon ve Hulu gibi platformlara rakip olacak bir dijital platform kurmaya hazırlanan Disney, bundan sonra yeni film ve dizilerini kendi dijital platformu üzerinden yayımlanacak. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel'den başlanarak tüm Marvel filmleri de Disney'in dijital platformunda izleyiciler ile buluşacak.
Daredevil, Jessica Jones, The Punisher gibi Marvel ve Netflix ortaklığıyla hazırlanan diziler Netflix'te yayımlanmaya devam edecek. Ancak Marvel'in bundan sonra Netflix ile yeni dizi projelerine imza atması beklenmiyor.
Disney bunun yerine kendi dijital platformu için yeni orijinal diziler hazırlıyor. Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book)'nun hazırladığı Star Wars dizisi ve yeni bir Marvel dizisinin Disney'in platformunda yayımlanacak ilk orijinal diziler arasında yer alması bekleniyor.

https://www.nytimes.com/2018/08/05/business/media/disney-streaming-service-ricky-strauss.html Yorum Yaz
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nty35 9 ay en beğenilen
Tamam rekabet iyidir ama mantar gibi servis üremeye başladı. Netflix, amazon,disney,hulu,blu tv,digiturk play vs hangi birine para verecek insanlar? Mecburen bi yerde korsana yöneliyoruz
Tamam rekabet iyidir ama mantar gibi servis üremeye başladı. Netflix, amazon,disney,hulu,blu tv,digiturk play vs hangi birine para verecek insanlar? Mecburen bi...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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menesozun 9 ay
atacağınız başlığı seveyim. marvel filmleri deyin o zaman. reziller.
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turker03 9 ay
Sürekli bölünmeler konusunda haklısınız dostlarım. Ama sonunda iyi olanlar piyasada kalacak ve diğerleri muhtemelen varlıklarına son verecek. Cep telefonu işletim sistemlerinde de ilk başta her firma kendi işletim sistemini kullanmayı denedi. Ama sonunda Android ve İOS lider olarak kaldı. Yayın hizmetleri için de benzer bir durum olacağını düşünüyorum.
Bu arada, ben şuan sadece Netflix'i kullanıyorum. Benim için yeterli oluyor. Android ve Lg Webos tv uygulamaları şahane. Sorunlara karşı çok ilgililer NYT dışında düzenli para ödediğim tek hizmet Aslına bakarsak hepsini(Hulu, Amazon prime vb.) birden istemesek bence gereksiz. Günde kaç saat dizi film izleyeceğiz. Onun dışında ıt is always sunny phildelpia ve GOT için torrent kullanıyorum. Bir dizi için de koskoca hizmeti satın alamam, kusura bakmasınlar :D Kitaplarını zaten alıyorum.
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Dodge 9 ay
Genel olarak bir çok kişi platformların çeşitliliğinden şikayetçi çok da haklılar.Bu kadar bülünmüşlüğün içinde kaybolup gidiyoruz hangi birine para vereceğiz.Buna bir çözüm bulunması gerek yoksa korsan içeriğe olan talep devam edecektir.
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SEO-Uzmanı 9 ay
marvel olmasa netflix zaten çöplük gibi !
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fakasupi 9 ay
Bütün platformları içinde barından bir üyelik sistemi ve uygulaması olsun, ayda 200 tl vermeye razıyım ben. Bıktım Netflixinden Puhusundan Blusundan korsandan. Beğendiğim bir dizi ya da filmi izlemek için ordan oraya atlayıp duruyorum gına geldi artık.
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Doanc4n 9 ay
Nefret ediyorum bu disneyden! Star Wars serisini rezil etti. Spin-off filmleri kötü. iTunes'a utanmadan full hd koyuyor filmleri. Herşeyi altın yumurtlayan tavuk olarak görüp bizim yıllarca beğendiğimiz serileri rezil etmeye başladı. Batsın gitsin biz de kurtulalım!
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OverClocK1ng 9 ay Doanc4n
Alnından öpüyorum. Star Wars ruhunu öldürdü resmen. Adamlar Jedi olmak için o kadar eğitim almaya Yoda'ya gitsin, elin oğlu ise 2 dakikada Jedi Master olsun. Paragöz Disney...
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High Sierra 9 ay
Şunu anlamadım Disney Fox'u satın aldığı zaman Fox'un Hulu'da hissesi yok muydu? Yani Hulu bir nevi Disney'in eline geçmedi mi?
Sıfırdan başlamak yerine Hulu'yu geliştirmesi mantıklı olmaz mı o zaman Disney'in?
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Rachsuchtig 9 ay High Sierra
Hulunun ne kadarı Foxtaydi önemli olan o
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nty35 9 ay en beğenilen
Tamam rekabet iyidir ama mantar gibi servis üremeye başladı. Netflix, amazon,disney,hulu,blu tv,digiturk play vs hangi birine para verecek insanlar? Mecburen bi yerde korsana yöneliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +30
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Fortescue 9 ay nty35
İçlerinden makul olan ya da başarılı olduğun birisine abone olup, izleyip de ulaşamadığın içerikleri torrent'ten indirmek en güzeli bence.
Yoksa cidden her şeyi yasal olarak izleyebilmek imkansız
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menesozun 9 ay
atacağınız başlığı seveyim. marvel filmleri deyin o zaman. reziller.
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