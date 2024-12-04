İş başvurusuna ne zaman cevap gelir?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör İş bulmak zor bir süreçtir. Birçok firmaya iş başvurusu yapılsa da yanıtları almak her zaman hızlı olmaz. Bu durum da başvuran adayların üzerindeki stresi arttırır. Günümüzde çoğu şirketin eledikleri adaylara haber vermemesi bu stresi arttırmakta.

İş başvurusu yapılırken bunları düşünmeden iyi bir Türkçe CV hazırlama ardından motivasyon mektubunu da hazırda tutma başarıya giden yolda atılan adımlardır. Yapılacak başvuru ister tam zamanlı ister yarı zamanlı olsun, CV her zaman ilana göre yeniden düzenlenmelidir.

Başvurular hazırlanırken daha önceden yapılanlara akılda pek yer verilmese iyi olur. Bunun sebebi hem kişiyi boş yere bir umuda sokabilecek olması hem de önceki başvuruları düşünüp yenilerine tam konsantrasyona engel olmasıdır.

Cevabın gelmesi kuruma göre değişir

Başvurulan işe ve şirkete göre, geri dönüş zaman alabilir. O sebeple iş başvurusuna ne zaman cevap gelir sorusuna tam bir yanıt verilemez. Çoğunlukla kurumsal firmalar yanıtlarını 3 hafta içerisinde gönderir. Bu yanıtlar olumlu ya da olumsuz olsun standarttır.

Günümüzde çoğu firma bir kişiyi elediğinde sebebini belirtmemektedir. Bundan dolayı da aday nerede hata yaptığını, kendisinin elenmesine neden olan sebepleri bilememektedir. Hatta aynı CV ile başvuru yapılan şirketlerden biri adayı kabul ederken diğer reddedebilir.

Kurumsal olmaya, insan kaynakları çalışanlarının zamanını farklı kullanmak isteyen veya çok fazla talep gören şirketlerin başka bir yöntemi daha vardır. Bu da başvuru sırasında adaya kendilerinden belli bir süre içinde cevap alamamaları halinde olumsuz yanıt aldıklarını düşünmelerini istemektir.

İyi başvuruların şansı yüksektir

Nasıl ki işe alım için farklı ilanlar verilir, başvuruların da bu ilanlara göre hazırlanması önemlidir. Öncelikle kişinin kendisine en iyi CV formatını seçmesi gerekir. Yeni mezunların hazırlayacağı CV, yıllardır iş hayatında olan birinin öz geçmişine benzemez. Bu da çok normaldir.

Hazırlanacak en uygun CV formatı bulunduktan sonra bunun başvurulacak işe göre düzenlenmesi gerekir. İlanlarda şirketler hangi özellikleri aradıklarını belirtir. Bu özelliklerin kişide olması bir artıdır. Fakat bunu yine de iyice belirtmeli ve karşısındakinin anlayacağından emin olmalıdır.

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Yapay zekanın hayatımıza girmesinden sonra çoğu başvuru burada hazırlanmaya başladı. Ne var ki başvuruyu hazırlatan kişiler belli hataları yapmaktan geri durmuyor. Öncelikle alınan metin gözden geçirilmeden başvuruya yapıştırılıyor.

Ayrıca iş dünyasının kabul edilen standartlarındaki CV’lerden farklı bir şekilde hazırlanan öz geçmişler var. İş dünyasının normları dışında CV hazırlamak adayın işe girme şansını azaltır. Bir başvuru hazırlarken örnek CV’lere bakmak gerekir.

Eğitim ve stajlar fark yaratır

Başvurulacak pozisyon hangisi olursa olsun kişinin eğitimine bakılır. Benzer özelliklere sahip adaylar içinde ise eğitimi daha iyi olan doğal olarak öne çıkar. Eğitim sadece kişinin gittiği okuldan ibaret değildir. Yapılan stajlar, alınan kurslar ve sertifikalar da başvuruda önem kazanır.

Bir kişinin eğitim hayatı sırasında staj yapması ileride iş hayatında başarı sağlamasına büyük katkı sağlar.

Artık iş ilanları gibi şirketler stajyer ilanlarını da online platformlarda paylaşmaktadır. Staj sırasında kişiler eğitimini aldıkları işlerin pratikteki uygulamasını görür. Bu sayede iş hayatına daha iyi hazırlanır. Stajda beğenilen kişilerin sonrasında bazen işe alındıkları da bilinir.

Şirketler genelde üniversite öğrencilerine çok fazla olmasa da ara ara lise öğrencilerine staj imkanı sağlar. Ayrıca afet bölgesindeki gençlere staj için özel kotalar açıldığı da görülmektedir.

Pandemi ile birlikte hayatımıza evde çalışma ve uzaktan eğitim kavramları daha fazla yerleşti. Bu dönemden sonra dünya çapındaki üniversitelerin kimi derslerini YouTube’a yükledikleri ya da internet üzerinden sertifika programı başlattıkları da görüldü.

Benzer eğitim kurslarını başarılı ile atlatıp, sertifika almak adayın CV’sinde önemli bir artı sağlar. Bu şekilde alınan kurslar sayesinde kişi dünya çapında eğitim alanlar ile belli bir düzeyde dengelenir. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bu sertifikalar adayın öne geçmesine yardımcı olur.

Bilinen her dil bir artıdır

Hangi iş dalında olursa olsun İngilizce bilmek şarttır. Artık iş dünyasında İngilizce bilmeyen pek bir kişiye rastlanmamaktadır. İş dalı ne olursa olsun, beyaz yakalı bütün işlerde İngilizce bilgisi olmayan bir çalışana rastlanmayacağı için İngilizce bilmeyen adayların şansı azalır.

Rekabetin giderek kızıştığı günümüzde İngilizce dışında öğrenilen diller artı puan sağlar. Bunun için eğitim hayatında gerek okulda gerekse kursta başka yabancı diller öğrenmeye de önem vermek gerekir. Az önce belirttiğimiz gibi sertifikalar adaylar arasında fark yaratıyorsa bilinen yabancı diller daha fazla bir fark yaratır.

Sonuç olarak şirketler, çalışanlarının en iyi donanıma sahip olmasını ister. İnsan kaynakları da benzer adaylar arasında öne geçecek kişinin donanımlarına bakarken yabancı dil sayısını öne çıkarır.

İş hayatında olan kişilerin de zamanları kısıtlı olsa ile yabancı dil öğrenmeleri için biraz uğraşmaları yeterlidir. İş saati dışı vakitlerinde kursa giderek ya da online bir kurs üzerinden dersler alabilirler. Kimi zaman şirketler de çalışanlarının bu eğilimini destekler.

Sosyal medya kullanımı

Son 20 yılda sosyal medya hayatımızda oldukça büyük bir yer kaplamaya başladı. Bunda cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasının da rolü var. Şirketler de kendileri ile ilgili haberleri ve duyuruları sosyal medyadan yapmakta.

Bu tür paylaşımlar, şirketler hakkında belli bilgilerin toplanmasına yardımcı olmakta. Bir şirkete başvururken sadece iş ilanına bakmak yeterli olmaz. İş ilanı CV’nin hazırlanmasına yardımcı olur. Hatta motivasyon mektubunun yazımının bir kısmına da. Fakat, cover letter da denen motivasyon mektubu için o şirketi ve sektörü biraz bilmek gerekir.

Sosyal medya üzerinden öğrenilecek bilgiler bu açıdan önemlidir. Ayrıca yapay zeka ile birlikte LinkedIn gibi uygulamalar, ücretli kullanıcılarının aradıklarını daha kolay bulmasına yardımcı olmakta.

Aktif iş arama sürecindeki bir kişi bu tür uygulamalar ile aradığı işi daha kolay bulabilir. Kaldı ki iş başvurusuna ne zaman cevap gelir diye beklemek yerine sosyal medyaya bakmak daha iyidir. Bazı şirketler yeni aldıkları kişiyi sosyal medya üzerinden duyurur. Bu şekilde de orayı takip eden diğer adaylar elendiklerini anlarlar.

Kaçınılması gereken hususlar

Bazen bir CV yazarken günlük alışkanlıklardan yapılmaması gereken hatalar yapılabilinir. Burada dikkat edilmesi gereken huşuların ilki emoji kullanımıdır. Günümüzde gençler iş başvuruları sırasında emojiler veya kimi kısa videolar kullanmaktadır. Ancak bunlar, bilinen iş kurallarına aykırıdır.

Ayrıca gerek CV hazırlanması gerekse motivasyon mektubu yazımında arkadaşça bir dil kullanılmaması iyi olur. İş hayatında karşımızdaki kişinin yakın arkadaşımız olmayacağını, profesyonel bir gaye ile birlikte çalışacağımızı aklınızdan çıkarmayın.

CV’nin belli kısımlarında da açıklamalar yapmak gerekebilir. İş deneyimi uzun olan kişiler buralarda faza açıklama yapmasa da olur. Fakat, yeni yeni iş hayatına giren adayların stajlarını, aldıkları eğitimleri yazarken açıklamaları kısa tutmamaları iyi olur.

Unutulmaması gereken bir diğer konu da hiçbir şirketin iki sayfadan daha uzun bir öz geçmişi incelemeyeceğidir. Yani ne yapılırsa yapılsın CV’nin bir sayfada kalması, en fazla iki sayfa ile son bulması gerekir. Zaten aday ile ilgilenen şirketler daha fazla ilgiyi mülakat sırasında sorarlar.

Cover letterda dikkat edilmesi gerekenler

Bir diğer önemli husus ise cover letter yazarken ortaya çıkar. Adayın kendinde bulunan özellikler ile firmanın istediği özellikleri buluşturan cümleler yazması önemlidir. Bu sayede o işe ne derece uygun olduğu daha iyi anlaşılır. Ancak bunu yaparken kişi abartıya kaçmamalıdır.

Kimi zaman da bağlantı bulmak için olmadık noktalara girilir ki bunlar da doğru değildir! Kişi kendisinde bulunan özelliklerin ayırdında olmalıdır. Sonrasında bunları şirketin istediği noktaya nasıl bağlayacağını da iyi düşünmelidir.

Bu mektup yazılırken, iş ilanında belirtilen özelliklerin de yazılması iyi olur. Kimi pozisyonlarda özel bir bilgisayar programının kullanılmasını, bu program ile ilgili deneyim sahibi olunması istenir. İstenilen programı daha önce hiç kullanmadıysanız bile, internetten bulup denemeniz oldukça kolaydır. Bu sayede açığınızı hızlıca kapatmış olursunuz.

Kendisi hakkındaki bilgileri düzgün yazan, iş hayatı öncesi kendisini yetiştirmiş adayların iş bulması görece kolaydır. Ancak iş başvurularına cevap alamayınca ya da olumsuz cevap alınca morali bozmamak gerekir. Sonuçta bir zaman içinde iş bulunması mümkündür. Sadece üzerine iyice düşünmek gerekir.

Son olarak olumsuz sonuç ile dönen şirketlere adayın neden elendiğini sorması normaldir. Bu sayede kendisinde eksiği öğrenip bunun üzerine gidebilir. Hatta ileride aynı pozisyonda bir iş açıldığı vakit, daha iyi bir şekilde başvuru yapması kaçınılmazdır.

İş için başvuru yapmak zordur. İş başvurusuna cevap almak ve bu cevap gelene kadar beklemek daha zordur. Yine de bütün bunların işe girmenin bir parçası olduğu unutulmamalıdır!

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