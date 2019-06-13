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NASA’nın Psyche asteroitine düzenleyeceği görevin detayları ortaya çıkıyor

NASA'nın Pscyhe asteroitine düzenleyeceği görev detayları netlik kazanmaya başladı. Dünya'nın nasıl oluştuğu sorusuna cevap verebileceği düşünülen asteroite yapılacak görev, 2022 yılında başlayacak.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA’nın Psyche asteroitine düzenleyeceği görevin detayları ortaya çıkıyor
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NASA’nın demir ve nikelden oluştuğu düşündüğü Psyche asteroitine düzenleyeceği görevin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Eğer bir aksilik çıkmaz ise asteroiti incelemek üzere gönderilecek uzay aracı 2022 yılında fırlatılacak, 2023 yılında Mars’ı geçmesini müteakip 31 Ocak 2026 tarihinde Psyche’ye ulaşacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde ise uzay aracının üretiminde sona gelindiği belirtiliyor.

NASA’da görev yapan bilim insanları ile Arizona State Üniversitesi araştırmacıları, Psyche asteroitinin gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair önemli bilgiler içerdiğini düşünüyor. Mars ve Jüpiter arasında kalan bölgede bulunan asteroit ile ilgili geliştirilen teori ise Psyche’ın devasa çarpışmalar sonucu asıl kütlesinden kopan bir gezegen çekirdeği olduğu yönünde şekilleniyor.

Psyche’ı incelemek üzere gönderilecek araçta farklı aygıtlar bulunuyor. Uzay aracında bulunan mıknatıs ölçer ile asteroitin sahip olduğu manyetik alanın ölçüleceği ve çok kanallı görüntüleyici ile yüksek çözünürlüklü görüntüler alınacağı ifade edilmiş. Psyche uzaya aracı ayrıca NASA’nın lazer Derin Uzay Optik İletişim Sistemi adlı teknolojisini de test edecek. Söz konusu teknoloji ile elde edilen görüntü ve verilerin Dünya’ya normalden 10 kat daha hızlı gönderilebileceği belirtilmiş.

Dünya'nın nasıl oluştuğuna ışık tutabilir 

Bilim insanları, Psyche asteroitinden elde edecekleri bilgiler sayesinde Dünyamızın nasıl oluştuğu hakkında sağlam kanıtlar elde edebileceklerini düşünüyor. Elde edilecek bilgiler sayesinde güneş sisteminin ilk zamanları hakkında da fikir sahibi olunabilecek.

 

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7419 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 1 hf. en beğenilen
metal gezegen cekirdegi demek, gezegen olusurken agirligiyla cekirdege coken bolca demir ve nikelin yaninda aklin almiyacagi miktarda altin, platin, nadir toprak elementler ve diger platin grubu degerli elementler demek. hepsinin teknolojide onemli ve stratejik kullanimlari sozkonusu. dunya kabugunda cok az bulunan surekli eksikligi cekilen elementler. kisaca nasa isin bilim kismi bir yana, buyuk vurgun oncesi kesifte bulunuyor.
metal gezegen cekirdegi demek, gezegen olusurken agirligiyla cekirdege coken bolca demir ve nikelin yaninda aklin almiyacagi miktarda altin, platin, nadir topra...
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Virtual Reality 1 hf.
MTA uyuma.
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torenbolen 1 hf.
Çok iyi bir gelişme. Hatta bu tarz asteroidler hem araştırma amaçlı hem de madencilik amaçlı kullanılabilir. Araştırıldıktan sonra, kaynak olarak çıkartabiliriz.
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darkaura 1 hf. en beğenilen
metal gezegen cekirdegi demek, gezegen olusurken agirligiyla cekirdege coken bolca demir ve nikelin yaninda aklin almiyacagi miktarda altin, platin, nadir toprak elementler ve diger platin grubu degerli elementler demek. hepsinin teknolojide onemli ve stratejik kullanimlari sozkonusu. dunya kabugunda cok az bulunan surekli eksikligi cekilen elementler. kisaca nasa isin bilim kismi bir yana, buyuk vurgun oncesi kesifte bulunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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rockandemir84 1 hf. darkaura
onları dünyaya getirmedikten sonra bir anlamı yok şimdilik.
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Imarex 1 hf.
Belki bu astroid den istediğimizi alabiliriz hayla dünyanın nası oluştuğunu tam olarak bilmiyoruz
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