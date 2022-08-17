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    Adidas solar kulaklıklar bir geldi pir geldi

    Adidas RPT-02 SOL kablosuz kulaklıklar 80 saate kadar kullanılabilmesinin yanı sıra solar panellerinin standart ışık altında şarj olabilmesi ile de öne çıkıyor. 
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    Adidas RPT-02 SOL
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    Son dönemde Sennheiser’ın 60 saat üzeri kullanılabilen Momentum 4 kablosuz kulaklığı gündeme gelirken Adidas beklenmedik bir hamle yaptı. Adidas RPT-02 SOL rekor kullanım sürelerine imza atarken güneş enerjisi de kullanıyor.

    Adidas RPT-02 SOL özellikleri ve fiyatı

    Adidas RPT-02 SOL kablosuz kulaklık modeli Exeger imzalı Powerfoyle verimli güneş panellerine sahip. Ubranista Phoenix TWS kulaklık modelinden hatırlayacağımız bu paneller ampul ışığı altında bile şarj olmasını sağlıyor. Ayrıca plastik üzerine kolay bir şekilde uygulanarak kullanıma hazır hale geliyor.

    Geri dönüştürülebilir plastikten imal edilmiş olan kulaklık güneş enerjisinin de desteğiyle 80 saate kadar kullanılabiliyor ki bu bir rekor. Son olarak Nokia WHP-101 kulaklık modeli 60 saate kadar çıkabilmişti. Böylece üç günden fazla tek şarj ile müzik dinleyebilmek mümkün.

    Adidas RPT-02 SOL kontrol tuşlarını üzerinde barındırıyor. Ayrıca bir LED bildirim şarj için en iyi ışığı bulma imkânı veriyor. IPX4 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklık ses konusunda da iddialı. Fiyatı ise 229$ olarak belirlenmiş.

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