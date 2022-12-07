İskoç firmadan 375 beygirlik elektrikli 4x4 offroad aracı: Munro Mk_1

Tam Boyutta Gör 2019 yılında kurulan İskoçya merkezli Munro Vehicles, "dünyanın en yetenekli elektrikli 4x4 aracı" olarak tanımladığı ilk modelini görücüye çıkardı. Mk_1 adı verilen araç, köşeli tasarımıyla dikkat çekiyor.

Munro Mk_1'de iki farklı güç ve batarya seçeneği sunuluyor. Güç tarafında 220 kW (295 hp) ve 280 kW (375 hp) olmak üzere iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Ayrıca müşteriler 61 kWsa veya daha büyük 82 kWsa kapasiteli bataryayı tercih edebiliyor. Munro Mk_1'in azami sürüş menzili 306 kilometre. Şirket, Mk_1 ile tek şarjla 16 saate kadar offroad yapılabileceğini söylüyor.

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Şarj konusunda 100 kW DC hızlı şarj desteği mevcut. Bu da bataryayı 36 dakikada yüzde 15'ten yüzde 80 doluma ulaştırıyor. Eğer batarya 22 kW AC şarj kaynağından doldurulursa yüzde 15-100 arası dolum 3 saat sürüyor. Munro, sekiz yıl ve 160 bin kilometrelik kullanım sonrasında batarya sağlığının yüzde 80 civarında olacağı konusunda iddialı.

Tam Boyutta Gör 80 km/s hıza kadar 700 Nm anlık tork sunabilen Munro Mk_1, bin kilogram yük taşıma ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip. Performance versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlayan modelin azami hızı 130 km/s ile sınırlandırılmış. Söz konusu modelde merkez kilitli diferansiyel standart, ön ve arka kilitli diferansiyeller opsiyon olarak sunuluyor.

İki kademeli transfer kutusuna da sahip olan Mk_1'in yerden yüksekliği 480 milimetre. Araç, 800 milimetre sudan geçiş yüksekliği sunan birlikte sırasıyla 84, 51 ve 148 derece yaklaşma, uzaklaşma ve karın açılarına sahip. Mk_1'de diğer 4x4 elektrikli araçların aksine tek elektrik motoru kullanılıyor. Söz konusu motor, mümkün olan en iyi ağırlık dağılımını elde etmek adına aracın ortasına konumlandırılmış.

Şirket, offroad odaklı bir araç geliştirdiği için buna uygun olarak eksenel akılı elektrik motoru kullanmayı tercih etmiş. 40 kg ağırlık avantajı sağladığı belirtilen bu kompakt motorun düşük hızlarda aracın daha iyi kontrol edilmesini sağladığı belirtiliyor. Üstelik motorun ters yönde çalışırken çok yüksek miktarda tork üretiyor olması da marka tarafından altı çizilen detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Munro, diğer pek çok elektrikli aracın aksine Mk_1'de iki kademeli şanzıman kullanmayı tercih etmiş. Araç, ikinci viteste yani Drive modundayken gaz pedalını serbest bırakmak belli bir miktar rejeneratif frenleme uyguluyor. Düşük vitesteki Offroad modunda ise rejeneratif frenleme çok daha baskın hale geliyor. Bu da aracın tek pedallı sürülmesini sağlamanın yanı sıra offroad güvenliğini ve performansını artırmak adına oldukça kontrollü bir yokuş iniş işlevi sunuyor.

Mk_1 el yapımı bir araç ve ilk teslimatların 2023 yılında yapılması planlanıyor. Fiyatı ise yaklaşık olarak 50 bin pound (1.140.000 TL) seviyesinden başlayıp daha güçlü motor ve büyük batarya ile birlikte 70 bin pounda (1.6 milyon TL) kadar çıkıyor.

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İskoç firmadan 375 beygirlik elektrikli 4x4 offroad aracı: Mk_1