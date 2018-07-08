İskoçya'nın açık denizdeki rüzgar türbinleri elektrik üretmeye başladı

İsveçli enerji şirketi Vattenfall tarafından geliştirilen ve İskoçya açıklarında denize kurulan rüzgar çiftliği (European Offshore Wind Deployment Centre), sonunda faaliyete geçti. Birleşik Krallık Ulusal Elektrik Şebekesi için ilk elektriğini üreten enerji merkezi, açık deniz rüzgar çiftliklerinin yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Aberdeen Offshore Wind Farm olarak da bilinen enerji tesisi, MHI Vestas tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü enerji türbinlerine (8.8 MW) ev sahipliği yapıyor. 8.8 MW'lık bu türbinlerden iki tanesine sahip rüzgar çiftliğinin toplam kapasitesi 92.4 MW.

Aberdeen Offshore Wind Farm, bugüne kadar geliştirilen en güçlü rüzgar türbinlerine sahip olmasının yanı sıra kurulum aşamasında yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmişti.

Trump International Golf Club'a yakın bir konuma kurulan rüzgar çiftliği, Donald Trump'ın tepkisini çekmişti. Trump, 2015 yılında, yani henüz ABD başkanı olmadan önce, golf kulübünün manzarasını bozduğu gerekçesiyle tesisin yapımının durdurulmasını istemişti. Ne var ki Birleşik Krallık Yüce Divanı, Trump'ın isteğini reddetti ve tesisin kurulmasını onayladı.

European Offshore Wind Deployment Centre, açık deniz rüzgar çiftlikleri için önemli bir araştırma merkezi olacak. Tesiste, suda yaşam ve rüzgar çiftliğinin çevredeki insanlar üzerindeki sosyoekonomik etkileri gibi birçok konuda araştırma projeleri yürütülecek.

https://cleantechnica.com/2018/07/05/scotlands-groundbreaking-offshore-wind-test-site-generates-first-power/