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İskoçya'nın açık denizdeki rüzgar türbinleri elektrik üretmeye başladı

Dünyanın en güçlü rüzgar türbinlerine ev sahipliği yapan Aberdeen Açık Deniz Rüzgar Çiftliği, nihayet faaliyete geçti ve Birleşik Krallık için elektrik üretmeye başladı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İsveçli enerji şirketi Vattenfall tarafından geliştirilen ve İskoçya açıklarında denize kurulan rüzgar çiftliği (European Offshore Wind Deployment Centre), sonunda faaliyete geçti. Birleşik Krallık Ulusal Elektrik Şebekesi için ilk elektriğini üreten enerji merkezi, açık deniz rüzgar çiftliklerinin yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak görülüyor.
Aberdeen Offshore Wind Farm olarak da bilinen enerji tesisi, MHI Vestas tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü enerji türbinlerine (8.8 MW) ev sahipliği yapıyor. 8.8 MW'lık bu türbinlerden iki tanesine sahip rüzgar çiftliğinin toplam kapasitesi 92.4 MW. 
Aberdeen Offshore Wind Farm, bugüne kadar geliştirilen en güçlü rüzgar türbinlerine sahip olmasının yanı sıra kurulum aşamasında yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmişti.
Trump International Golf Club'a yakın bir konuma kurulan rüzgar çiftliği, Donald Trump'ın tepkisini çekmişti. Trump, 2015 yılında, yani henüz ABD başkanı olmadan önce, golf kulübünün manzarasını bozduğu gerekçesiyle tesisin yapımının durdurulmasını istemişti. Ne var ki Birleşik Krallık Yüce Divanı, Trump'ın isteğini reddetti ve tesisin kurulmasını onayladı.
European Offshore Wind Deployment Centre, açık deniz rüzgar çiftlikleri için önemli bir araştırma merkezi olacak. Tesiste, suda yaşam ve rüzgar çiftliğinin çevredeki insanlar üzerindeki sosyoekonomik etkileri gibi birçok konuda araştırma projeleri yürütülecek.

https://cleantechnica.com/2018/07/05/scotlands-groundbreaking-offshore-wind-test-site-generates-first-power/ Yorum Yaz
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Hamikisi 10 ay en beğenilen
Avrupa bizi kiskaniyy
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erdemkuru 10 ay
anadolu yakasında da esenkent diye bir yer var. yaz kış farketmiyor sürekli rüzgar esiyor. rüzgar türbinleri buraya çok güzel gider diye düşünürken çok şükür boşluk alana piazza avm dikildide fikir yürütmekten kurtulduk. Arka boşluğunada büyük bir site yapılıyor hamd olsun.
anadolu yakasında da esenkent diye bir yer var. yaz kış farketmiyor sürekli rüzgar esiyor. rüzgar türbinleri buraya çok güzel gider diye düşünürken çok şükür bo...
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1 Avatar
hamza5806 10 ay
Enerji ihtiyacimizi keklerdeki karbonhidratlardan karsilayabiliyoruz ne gerek var boyle aptal saptal seylere ayrıca yer mi yokmuş denize kurmuslar fakirlige bak (!)
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goldena 10 ay
AVM lerimizi kıskanıyorlar
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Her isi ters giden adam 10 ay
Ege denizinde kurulacak offshore ruzgar tarlasi. Cok potansiyel var orda
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erdemkuru 10 ay
anadolu yakasında da esenkent diye bir yer var. yaz kış farketmiyor sürekli rüzgar esiyor. rüzgar türbinleri buraya çok güzel gider diye düşünürken çok şükür boşluk alana piazza avm dikildide fikir yürütmekten kurtulduk. Arka boşluğunada büyük bir site yapılıyor hamd olsun.
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Piêr Dé Sans 10 ay erdemkuru
Oranın ihtiyacı vardı piazza ya. Artık çok şükür carrefour un yanında piazza karşısında anatolia. Seç beğen al.
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Swonz 10 ay
Of çok iyi be
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berk768 10 ay
Bunlar bizim işimize yaramaz tek yol Nükleer Santral.
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atarlı.ergen 10 ay
hayret 4-5 tane kopyala-yapıştır çay, kek mesajı yok gelişme var
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6equj5 10 ay
Bu turbinlerin altına bide dalga enerjisini kullanarak elektrik sağlayabilecek bişey yapılabilirmi acaba?
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elektrontan 10 ay 6equj5
Rüzgar türbinini suyun altına sok, al sana rüzgardan enerji kazanımı. En basit örnek. Yada basınçla elektrik üreten sistem kullanılabilir. Gelen dalga levhaya çarpar, levha ittirildikçe elektrik üretir. Fakat bu sistem ekolojik denge için tehlike oluşturabilir. Dalgalar yerine akarsuları kullanmak daha mantıklı. Yer çekimi kuvvetinden de elektrik sağlanmış olur. Yer çekiminin varlığı da şüpheli ya gerçi...
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NoNickMan 10 ay 6equj5
O sistemler fazla verimli degil diye biliyorum. Benim kafamda bir soru var, mesela bu ruzgar jeneratorlerine bir gemini carpmamasi icin ne gibi onlemler alindi? Geceleri isik yakilsa bile sisten dolayi gorulmeyebilir, malum gemiler cok hizli manevra yapabilen aracar degiller ayni zamanda
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K_Spartakus 10 ay
Ekose etekli İskoçlar (birleşik krallık) Trump'ı iplememiş :)
Başkanlık öncesi olsada adamlar net tavır koyuyor.
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Yellow Claw 10 ay
5 sene sonra bor dilenirler bizden.
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rüzgar enerjisi, dünyanın en güçlü rüzgar türbini ve
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