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Dünyanın en büyük dikey çiftliği Dubai'de kuruluyor

Crop One ve Emirates Group, dünyanın en büyük dikey çiftliğinin Dubai'de kurulacağını duyurdu. Bu çiftlikte yetiştirilen mahsuller Emirates Airlines yolcularına servis edilecek.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte tarım alanlarının hızla azalması, yaratıcı çözümleri de beraberinde getirdi. Günümüzde yaygın olarak kullanılan yatay çiftliklerin uzun vadede yeterince verimli olmayacağının düşünülmesi, futuristik bir görünüme sahip dikey çiftliklerin ortaya çıkmasına sebep oldu.
Dikey çiftçilik alanına giriş yapan ilk ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Dünyanın en büyük dikey çiftliği Dubai'de kuruluyor. Bu çiftlikte yetiştirilen yeşillikler ve sebzeler Emirates Airlines uçuşlarında yolculara servis edilecek. 
Silikon Vadisi merkezli Crop One şirketi ve Emirates Flight Catering ortaklığında kurulacak çiftlik, 12 bin metre kare alan sağlayacak. Emirates'in dikey çiftliğinin en verimli halinde vereceği mahsul, 364 hektarlık tarlaya eşdeğer olacak. Bu durumda çiftliğin her gün ortalama 2.7 ton ürün vermesi bekleniyor.
Emirates'in yeni projesi sadece dünyanın en büyük dikey çiftliği olmakla kalmayacak, diğer dikey çiftliklerden kayda değer ölçüde büyük olacak. Şu anda dünyadaki en büyük dikey çiftlikler Chicago'daki FarmedHere çiftliği (8400 metre kare) ve New Jersey'deki Aerofarms çiftliği (6400 metre kare).
Önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelmesi beklenen dikey çiftlikler yalnızca yer sorununu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut tarım tekniklerinin önemli birçok sorununu ortadan kaldırıyor. Klasik tarlalarda kullanılanın yüzde 1'i kadar suyun kullanıldığı dikey çiftliklerde, böcek ilacı ve ot öldürücü kimyasallara da gerek duyulmuyor.

https://newatlas.com/worlds-largest-vertical-farm-dubai/55337/ Yorum Yaz
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bako39 10 ay en beğenilen
Bunu görünce aklına minecraft gelen tek kişi ben miyim
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apodur 10 ay
Bol bulunca .....na sürmüşler.
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CiGaHaGi 10 ay
Bu da birşey mi? Biz bankasını kurduk
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sistemli adam 10 ay
Çiftlikler bile çok katlı oluyor.

Keşke 1600'lü yıllarda doğsaydım.
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Şuan noluyo 10 ay
bu konu bi şekilde akp ye bağlanıcak mı
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TheStarBox 10 ay
Bu dikey çiftlikler yeni bir fikir değil.
Yıllardır tartışılıp deneniyor ancak bunlardaki en temel sorun, her kattaki bitkinin eşit oranda güneş alamıyor olması. Bu da sonuç olarak daha az gelişen meyve ve sebzeleri getiriyor yanında. Örneğin bir marul yetiştiriyorsanız , yatay tarımda yetişen marulun tanesi 800gram civarı oluyorsa, dikeyde bu 400gram a kadar düşebiliyor.
Tabi ekstra bir sistem var mı bilmiyorum ama direk olarak dikey tarım o kağıt üzerinde yapılan hesapları pek de karşılamıyor.
Şimdi forumda bunu ilk defa duyan kitle : OOO Zekaya bak! Adamlar neler ile uğraşıyor falan diye tribe girmiştir ama sakin olsunlar bu sistem öyle snaıldığı gibi metre kare başına %1000 verimi veremiyor genelde.Çünkü güneş açısı farkı oluşuyor ve yetişen ürünler aynı büyüklükte olmuyor.
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DH Misafiri 10 ay
merhabalar, bu proje benim de ilkokul zamanlarımdan hayalimdeydi, ilk adımlarını ozamanlar yeni yeni yaygınlaşan internetten edinmiştim. iskandinav ülkelerine bu proje sayesinde yerleşmei planlıyordum, ancak şartlar el vermedi, eğitimimi yarıda bırakmak zorunda kalmıştım, aşağıda bir yorumda gördüm beyfendi çok haklı biz de gidek saman ithal edek, ezan okuyan seccade üretek, besmele çeken bardak üretek
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Erwin-Rommel 10 ay
Şov amaçlı yapılmış bir şey. Oradan çıkacak ürünlerin maliyetini düşünemiyorum.
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arel.gr 10 ay
genişlemeyi götleri yemediğinden dikine büyümeyi tercih eden sidilli, beceriksiz, tembel belediyelerden esinlenmişlerdir !
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IceRulez 10 ay
minecraft değilde, oxygen not included tarzı geldi aklıma ki çok sevdiğim oyundur
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hamza5806 10 ay
Bizde cennet gibi vatana sahipken saman ithal edek
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dikey çiftlik, dubai ve
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