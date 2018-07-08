Haber Editörü
Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte tarım alanlarının hızla azalması, yaratıcı çözümleri de beraberinde getirdi. Günümüzde yaygın olarak kullanılan yatay çiftliklerin uzun vadede yeterince verimli olmayacağının düşünülmesi, futuristik bir görünüme sahip dikey çiftliklerin ortaya çıkmasına sebep oldu.
Dikey çiftçilik alanına giriş yapan ilk ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Dünyanın en büyük dikey çiftliği Dubai'de kuruluyor. Bu çiftlikte yetiştirilen yeşillikler ve sebzeler Emirates Airlines uçuşlarında yolculara servis edilecek.
Silikon Vadisi merkezli Crop One şirketi ve Emirates Flight Catering ortaklığında kurulacak çiftlik, 12 bin metre kare alan sağlayacak. Emirates'in dikey çiftliğinin en verimli halinde vereceği mahsul, 364 hektarlık tarlaya eşdeğer olacak. Bu durumda çiftliğin her gün ortalama 2.7 ton ürün vermesi bekleniyor.
Emirates'in yeni projesi sadece dünyanın en büyük dikey çiftliği olmakla kalmayacak, diğer dikey çiftliklerden kayda değer ölçüde büyük olacak. Şu anda dünyadaki en büyük dikey çiftlikler Chicago'daki FarmedHere çiftliği (8400 metre kare) ve New Jersey'deki Aerofarms çiftliği (6400 metre kare).
Önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelmesi beklenen dikey çiftlikler yalnızca yer sorununu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut tarım tekniklerinin önemli birçok sorununu ortadan kaldırıyor. Klasik tarlalarda kullanılanın yüzde 1'i kadar suyun kullanıldığı dikey çiftliklerde, böcek ilacı ve ot öldürücü kimyasallara da gerek duyulmuyor.
https://newatlas.com/worlds-largest-vertical-farm-dubai/55337/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Keşke 1600'lü yıllarda doğsaydım.
Yıllardır tartışılıp deneniyor ancak bunlardaki en temel sorun, her kattaki bitkinin eşit oranda güneş alamıyor olması. Bu da sonuç olarak daha az gelişen meyve ve sebzeleri getiriyor yanında. Örneğin bir marul yetiştiriyorsanız , yatay tarımda yetişen marulun tanesi 800gram civarı oluyorsa, dikeyde bu 400gram a kadar düşebiliyor.
Tabi ekstra bir sistem var mı bilmiyorum ama direk olarak dikey tarım o kağıt üzerinde yapılan hesapları pek de karşılamıyor.
Şimdi forumda bunu ilk defa duyan kitle : OOO Zekaya bak! Adamlar neler ile uğraşıyor falan diye tribe girmiştir ama sakin olsunlar bu sistem öyle snaıldığı gibi metre kare başına %1000 verimi veremiyor genelde.Çünkü güneş açısı farkı oluşuyor ve yetişen ürünler aynı büyüklükte olmuyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3702 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
dikey çiftlik, dubai ve