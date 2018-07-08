Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte tarım alanlarının hızla azalması, yaratıcı çözümleri de beraberinde getirdi. Günümüzde yaygın olarak kullanılan yatay çiftliklerin uzun vadede yeterince verimli olmayacağının düşünülmesi, futuristik bir görünüme sahip dikey çiftliklerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Dikey çiftçilik alanına giriş yapan ilk ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Dünyanın en büyük dikey çiftliği Dubai'de kuruluyor. Bu çiftlikte yetiştirilen yeşillikler ve sebzeler Emirates Airlines uçuşlarında yolculara servis edilecek.

Silikon Vadisi merkezli Crop One şirketi ve Emirates Flight Catering ortaklığında kurulacak çiftlik, 12 bin metre kare alan sağlayacak. Emirates'in dikey çiftliğinin en verimli halinde vereceği mahsul, 364 hektarlık tarlaya eşdeğer olacak. Bu durumda çiftliğin her gün ortalama 2.7 ton ürün vermesi bekleniyor.

Emirates'in yeni projesi sadece dünyanın en büyük dikey çiftliği olmakla kalmayacak, diğer dikey çiftliklerden kayda değer ölçüde büyük olacak. Şu anda dünyadaki en büyük dikey çiftlikler Chicago'daki FarmedHere çiftliği (8400 metre kare) ve New Jersey'deki Aerofarms çiftliği (6400 metre kare).

Önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelmesi beklenen dikey çiftlikler yalnızca yer sorununu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut tarım tekniklerinin önemli birçok sorununu ortadan kaldırıyor. Klasik tarlalarda kullanılanın yüzde 1'i kadar suyun kullanıldığı dikey çiftliklerde, böcek ilacı ve ot öldürücü kimyasallara da gerek duyulmuyor.

https://newatlas.com/worlds-largest-vertical-farm-dubai/55337/