İşlemci hız rekoru el değiştirdi: Yeni rekor 8242MHz!

Intel'in düşük maliyetli sistemler için geliştirdiği Celeron işlemci ailesi, yüksek performans tutkunlarının öncelikli tercihleri arasında yer almasa da hız aşırtma tutkunlarının gündeminden düşmüyor. Profesyonel hız aşırtmacılardan biri olan "duck" rumuzlu kullanıcı standart olarak 3.46GHz'de çalışan Celeron 360 işlemcisiyle yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Asus ROG serisinin en başarılı modellerinden biri olan ve döneminin en popüler anakartlarından biri olmayı başaran 965 çipsetli Commando üzerinde yapılan testlerde soğutma için Sıvı Azot (LN2) kullanıldı. Çalışmalarında 7 litre LN2 harcayan Duck, 8242MHz ile şimdiye kadar alınmış en yüksek CPU-Z ile dünya hız rekorunun sahibi olmayı başardı.

Anakartı bozulduğu için çalışmalarına ara veren Duck, işlemcinin 200MHz daha çıkabileceğini ifade ediyor. Dünya rekorunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.