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İşlemci hız rekoru el değiştirdi: Yeni rekor 8242MHz!

8 yıl
30,8b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci hız rekoru el değiştirdi: Yeni rekor 8242MHz!
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Intel'in düşük maliyetli sistemler için geliştirdiği Celeron işlemci ailesi, yüksek performans tutkunlarının öncelikli tercihleri arasında yer almasa da hız aşırtma tutkunlarının gündeminden düşmüyor. Profesyonel hız aşırtmacılardan biri olan "duck" rumuzlu kullanıcı standart olarak 3.46GHz'de çalışan Celeron 360 işlemcisiyle yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Asus ROG serisinin en başarılı modellerinden biri olan ve döneminin en popüler anakartlarından biri olmayı başaran 965 çipsetli Commando üzerinde yapılan testlerde soğutma için Sıvı Azot (LN2) kullanıldı. Çalışmalarında 7 litre LN2 harcayan Duck, 8242MHz ile şimdiye kadar alınmış en yüksek CPU-Z ile dünya hız rekorunun sahibi olmayı başardı.

Anakartı bozulduğu için çalışmalarına ara veren Duck, işlemcinin 200MHz daha çıkabileceğini ifade ediyor. Dünya rekorunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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atiktuk 8 yıl
celeron 10ghz e cıksa ne olur:) harcanan azota yazık:)
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0tt0m@n 8 yıl
Bu işler hobiden ve hava atmaktan öteye gitmez. Aklı başında olan hiçkimse günlük hayatta eline sıvı nitrojen veya azot alıp bununla uğraşmaz. 50 dolarlık işlemci alıp 500 dolarlık masraf+zahmete girip 500 dolarlık işlemciye eşdeğer performansı yakalamaya çalışmak hiç mantıklı değil.



Bir yorum varki beni çok güldürdü :)



F1'de teknolojinin kendisi üretilir ve test edilir. Bu hız aşırtmacılarının yaptığı işlemci üretmek mi?

AMD veya Intel'in bilmediği "voooaaovvvvv" dedirten bir teknolojik gelişme mi bu yapılanlar?

Güldürmeyin Allah aşkına. Eminim AMD mühendisleri şu an forumları karış karış geziyorlar ve bu hız aşırtmacıların yazdıklarını alıp işlemcileri ona göre geliştiriyorlardır


Edit: Ayrıca haberde Sıvı Azot için LN2 denmiş. LN2 "Liquid nitrogen 2" yani Sıvı Nitrojen olmalı
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ceycey11 8 yıl
helal olsun 8.2 ghz
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CodeMachine 8 yıl

sinancetinkaya

Edit: Ayrıca haberde Sıvı Azot için LN2 denmiş. LN2 "Liquid nitrogen 2" yani Sıvı Nitrojen olmalı

Oradaki N azotun bilimsel kısaltması olmasın

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aborjini 8 yıl

sinancetinkaya

Bu işler hobiden ve hava atmaktan öteye gitmez. Aklı başında olan hiçkimse günlük hayatta eline sıvı nitrojen veya azot alıp bununla uğraşmaz. 50 dolarlık işlemci alıp 500 dolarlık masraf+zahmete girip 500 dolarlık işlemciye eşdeğer performansı yakalamaya çalışmak hiç mantıklı değil.



Bir yorum varki beni çok güldürdü :)



F1'de teknolojinin kendisi üretilir ve test edilir. Bu hız aşırtmacılarının yaptığı işlemci üretmek mi?

AMD veya Intel'in bilmediği "voooaaovvvvv" dedirten bir teknolojik gelişme mi bu yapılanlar?

Güldürmeyin Allah aşkına. Eminim AMD mühendisleri şu an forumları karış karış geziyorlar ve bu hız aşırtmacıların yazdıklarını alıp işlemcileri ona göre geliştiriyorlardır


Edit: Ayrıca haberde Sıvı Azot için LN2 denmiş. LN2 "Liquid nitrogen 2" yani Sıvı Nitrojen olmalı


Nitrojenle azot'un aynı şey olduğunu biliyorsun değil mi? Sıvı Azot doğru bir yazım. hiç değilse yarı ingilizce yarı türkçe değil.
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drkayzer 8 yıl
gerçekten süper rekor
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huseyincarnege 8 yıl
bakalım bu ofis işlemcisine nekadar daha yüklecekler.
işlemci bile şaşır bu olaya kendimi aştım diye böbürleniyo;;;;;;;;;;;;;:)
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makavel1 8 yıl
sıvı azotu kaldırsın ev alev alsın


Saw_

Bu işlemciyi istersen 20 ghz yap ne fark eder.
Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek


zaaaaaaa
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teknoCat 8 yıl
celeron mimarisi(ısınmama) i7 de olsa varya
gerçi çekirdek tarlası i7 ısınması doğal :P
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LAVMAN 8 yıl
ben hava sogutmayla 5ghz yaptıgımı bilirim..
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Tolgá 8 yıl
millet kırmak için bu rekoru 1-2 mhz ile uğraşıyordu bu adam bir önceki rekora 43 mhz fark atmış
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Furkán 8 yıl
Celeron'u yine şahlandırmışlar..
Şaka bir yana güzel bir değer elde etmiş.



multeci

hani şu "ne kadar gereksiz !oyun oynasın görelim vs." diyen tayfanın yorumları çok gerekli. müthiş bi beyne sahip bu arkadaşlar.
hobi ve extreme kavramı hakkında fikirleriniz varmı onlarıda paylaşın faydalanalım.

O kavramlar hakkında bir fikirleri olsaydı bu tarz cümleler kurmazlardı zaten..
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Mehmet.Murat 8 yıl
edit.
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gunescan 8 yıl
Adam 200 MHz daha çıkar demiş. Nedeni belli gazoz açacağı kullanmamışlar.
:)
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X-FI 8 yıl
GTX 460 A darboğaz yaparmı bu ???? MUHAHA LOLOLOLOLOL
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vidoko 8 yıl
celeron 8242MHz hız intel i7 işlemcilerinin kaç mhz na eşit acaba??:
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babaeski39 8 yıl

vidoko

celeron 8242MHz hız intel i7 işlemcilerinin kaç mhz na eşit acaba??:



i7 980x le en son 7 ghz küsarata kadar çıkarabildi celeronların hızını ne amd phanom II nede i7 geçebildi yen rekor celeronlar 8 ghz
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