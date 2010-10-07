İşlemci hız rekoru el değiştirdi: Yeni rekor 8242MHz!

Intel'in düşük maliyetli sistemler için geliştirdiği Celeron işlemci ailesi, yüksek performans tutkunlarının öncelikli tercihleri arasında yer almasa da hız aşırtma tutkunlarının gündeminden düşmüyor. Profesyonel hız aşırtmacılardan biri olan "duck" rumuzlu kullanıcı standart olarak 3.46GHz'de çalışan Celeron 360 işlemcisiyle yeni bir dünya rekoruna imza attı.
Asus ROG serisinin en başarılı modellerinden biri olan ve döneminin en popüler anakartlarından biri olmayı başaran 965 çipsetli Commando üzerinde yapılan testlerde soğutma için Sıvı Azot (LN2) kullanıldı. Çalışmalarında 7 litre LN2 harcayan Duck, 8242MHz ile şimdiye kadar alınmış en yüksek CPU-Z ile dünya hız rekorunun sahibi olmayı başardı.
Anakartı bozulduğu için çalışmalarına ara veren Duck, işlemcinin 200MHz daha çıkabileceğini ifade ediyor. Dünya rekorunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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Bir yorum varki beni çok güldürdü :)
F1'de teknolojinin kendisi üretilir ve test edilir. Bu hız aşırtmacılarının yaptığı işlemci üretmek mi?
AMD veya Intel'in bilmediği "voooaaovvvvv" dedirten bir teknolojik gelişme mi bu yapılanlar?
Güldürmeyin Allah aşkına. Eminim AMD mühendisleri şu an forumları karış karış geziyorlar ve bu hız aşırtmacıların yazdıklarını alıp işlemcileri ona göre geliştiriyorlardır
Edit: Ayrıca haberde Sıvı Azot için LN2 denmiş. LN2 "Liquid nitrogen 2" yani Sıvı Nitrojen olmalı
Oradaki N azotun bilimsel kısaltması olmasın
Nitrojenle azot'un aynı şey olduğunu biliyorsun değil mi? Sıvı Azot doğru bir yazım. hiç değilse yarı ingilizce yarı türkçe değil.
işlemci bile şaşır bu olaya kendimi aştım diye böbürleniyo;;;;;;;;;;;;;:)
zaaaaaaa
gerçi çekirdek tarlası i7 ısınması doğal :P
O kavramlar hakkında bir fikirleri olsaydı bu tarz cümleler kurmazlardı zaten..
:)
i7 980x le en son 7 ghz küsarata kadar çıkarabildi celeronların hızını ne amd phanom II nede i7 geçebildi yen rekor celeronlar 8 ghz