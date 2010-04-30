İşlemci pazarında ilk çeyrek: Pazar paylarıyla Intel-AMD rekabeti

IDC tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre işlemci satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 artarken, dördüncü çeyreğe gröre %6.6 düşüş yaşadı. Satış oranlarıyla birlikte gelirlere de değinilen çalışmada bir yıl öncesine göre gelirlerin %40.4 oranında artış gösterdiği ancak bir çeyrek öncesine göre %2 düştüğü bildirildi. Firmalar arası rekabette ise ilk çeyrekte kazanan tarafın Intel olduğunu görüyoruz.

Elde edilen rakamlara göre Intel, ilk çeyrekte pazar payını %0.5 oranında arttırarak %81'e çıkartmayı başardı. Aynı dönemde AMD ise pazar payında %0.6'lık düşüş yaşayarak %18.8'e geriledi. Intel ve AMD'nin yanında VIA'nın pazar payı ise değişmedi ve %0.2 olarak kaydedildi. Segment bazlı değerlendirmede ise Intel'in sunucu pazarında %90.2, dizüstü ve masaüstünde ise %87.8 ve %71.7 pazar paylarına sahip olduğu açıklandı.

IDC, 2010 yılı için işlemci satışlarında %15.1 oranında artış olacağını tahmin ediyor.