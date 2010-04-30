İşlemci pazarında ilk çeyrek: Pazar paylarıyla Intel-AMD rekabeti

IDC tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre işlemci satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 artarken, dördüncü çeyreğe gröre %6.6 düşüş yaşadı. Satış oranlarıyla birlikte gelirlere de değinilen çalışmada bir yıl öncesine göre gelirlerin %40.4 oranında artış gösterdiği ancak bir çeyrek öncesine göre %2 düştüğü bildirildi. Firmalar arası rekabette ise ilk çeyrekte kazanan tarafın Intel olduğunu görüyoruz.
Elde edilen rakamlara göre Intel, ilk çeyrekte pazar payını %0.5 oranında arttırarak %81'e çıkartmayı başardı. Aynı dönemde AMD ise pazar payında %0.6'lık düşüş yaşayarak %18.8'e geriledi. Intel ve AMD'nin yanında VIA'nın pazar payı ise değişmedi ve %0.2 olarak kaydedildi. Segment bazlı değerlendirmede ise Intel'in sunucu pazarında %90.2, dizüstü ve masaüstünde ise %87.8 ve %71.7 pazar paylarına sahip olduğu açıklandı.
IDC, 2010 yılı için işlemci satışlarında %15.1 oranında artış olacağını tahmin ediyor.
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Bionic +10000 diyorum..
amd ni notebook taki payı bence fazla gç tüketmesinden kaynaklanıyor.. ısınmadan fila değil... ( İntel işlemcili notebookların ısınmlarına biraz dikkat edin... 90-110derece arsında... birde amd'ye göz atın !!..)
Son aldığım işlemci athlon 2 x3 425 bundan önceki amd 3200+ da sorun yoktu şimdiki işlemcimi undervolt kullanmak zorunda kaldım 1.15 le bile boşta 43 yükte 62 oluyor default olan 1.30 da boşta 52 yükte 73-74 oluyor.Amd'nin bu işlmeci için biçtiği max sıcaklık 73 derece.Şimdi ben napiyim servisteki geri kafalılara laf anlatmak ne mümkün ,garantiye versem 30 gün kaybım olacak ben bunlarla uğraşmak zorundamıyım Amd'nin fason üretimi yüzünden.
Amd Isınır İyi Soğutucu Lazım İntel Daha İyidir
Ati Kötüdür Oynatmaz Nvidia En İyisidir
ocak 2010 daki olayı anlatıyorum hocam
AMD'nin reklamı olsa böyle olmazdı yüzdeler
İşte bilinçli tüketici hahaha :D Yazık..
bırakın şu amd çok ısınıyor diyorları vesaireyi... olayın amd daha çok ısınıyor diyen bilgisayarcıyla alakası olmadığını çözemiyor musunuz? vatan pc de gayet güzel amd tavsiye ediyorlar. amd nin pazar payı artmamış?
kafamdan uydurmuyorum hocam... bizzat yaşadım... bi arkadaşım ofis açtı 2 tane pc lazım dedi masaüstü tanesi 800 tl civarı ... dedim ucuz yollu bi amd 3 sistem toplarız dedim yok dediler hayatta amd almam daha önce almıştım çok ısınıodu çift fan vr dı çok gürültü yapıodu vs... eski iş yerindeki bilgisayarcı arkaşına danışmış oda demiş amd çok ısınıyor çok iyi soğutma sistemi olması lazım felan onlarda gitmiş P4 almışlar...
sonuçta insanlar vatandaki veya başka bi yerdeki satıcıyamı daha çok güvenir bi arkadaşının tavsiyesinemi...