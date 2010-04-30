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İşlemci pazarında ilk çeyrek: Pazar paylarıyla Intel-AMD rekabeti

9 yıl
12,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre işlemci satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 artarken, dördüncü çeyreğe gröre %6.6 düşüş yaşadı. Satış oranlarıyla birlikte gelirlere de değinilen çalışmada bir yıl öncesine göre gelirlerin %40.4 oranında artış gösterdiği ancak bir çeyrek öncesine göre %2 düştüğü bildirildi. Firmalar arası rekabette ise ilk çeyrekte kazanan tarafın Intel olduğunu görüyoruz.

Elde edilen rakamlara göre Intel, ilk çeyrekte pazar payını %0.5 oranında arttırarak %81'e çıkartmayı başardı. Aynı dönemde AMD ise pazar payında %0.6'lık düşüş yaşayarak %18.8'e geriledi. Intel ve AMD'nin yanında VIA'nın pazar payı ise değişmedi ve %0.2 olarak kaydedildi. Segment bazlı değerlendirmede ise Intel'in sunucu pazarında %90.2, dizüstü ve masaüstünde ise %87.8 ve %71.7 pazar paylarına sahip olduğu açıklandı.

IDC, 2010 yılı için işlemci satışlarında %15.1 oranında artış olacağını tahmin ediyor.


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288xq 9 yıl
geberit son aldığın amd nedir? K6 m?Aslında tartışmaya bile gerek yok ..
Bionic +10000 diyorum..
amd ni notebook taki payı bence fazla gç tüketmesinden kaynaklanıyor.. ısınmadan fila değil... ( İntel işlemcili notebookların ısınmlarına biraz dikkat edin... 90-110derece arsında... birde amd'ye göz atın !!..)
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fss1403 9 yıl
Yok arkadaş ne yapsa olmuyor amd? Çok uygun fiyata sunuyor hala satmıyor ilginç. Neyse biz amdnin değerini biliyoruz.
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geberit 9 yıl

288xq

geberit son aldığın amd nedir? K6 m?Aslında tartışmaya bile gerek yok ..

Bionic +10000 diyorum..

amd ni notebook taki payı bence fazla gç tüketmesinden kaynaklanıyor.. ısınmadan fila değil... ( İntel işlemcili notebookların ısınmlarına biraz dikkat edin... 90-110derece arsında... birde amd'ye göz atın !!..)

Son aldığım işlemci athlon 2 x3 425 bundan önceki amd 3200+ da sorun yoktu şimdiki işlemcimi undervolt kullanmak zorunda kaldım 1.15 le bile boşta 43 yükte 62 oluyor default olan 1.30 da boşta 52 yükte 73-74 oluyor.Amd'nin bu işlmeci için biçtiği max sıcaklık 73 derece.Şimdi ben napiyim servisteki geri kafalılara laf anlatmak ne mümkün ,garantiye versem 30 gün kaybım olacak ben bunlarla uğraşmak zorundamıyım Amd'nin fason üretimi yüzünden.
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sadtneverdie 9 yıl
ocak 2010 da p4 mü satılıyor ? kim satıyor? ayrıca birine sormadan gidipp4 alan adama müstehaktır hiçte aaa yazık olmuş demem. satan adama helal olsund erim. Sen de öyle yap.
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sadtneverdie 9 yıl
onalrda p4 almışlar ama ne zaman almışlar? bu olay ne zaman yaşandı ki? kaç senelik mevzuyu sen her gün oluyor gibi anlatıyorsun?
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cabbarkemal 9 yıl
İntel'in tüketicinin gözünde ki bunların çoğu sadece sıradan kullanıcı, güvenirliliği daha fazla, ayrıca intel'in marka olarak ismi son derece yakın geliyor çünkü; heryerde gözümüze sokuluyor. marka yaratma ve markasını yaşatma konusunda amd'den daha iyi olduğunu kimse inkar edemez.
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Bionic. 9 yıl
Bilgisayar Biliyorum Diye Geçinenler Sürekli Kullandıkları İki Söz;
Amd Isınır İyi Soğutucu Lazım İntel Daha İyidir
Ati Kötüdür Oynatmaz Nvidia En İyisidir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




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carloska 9 yıl

sadtneverdie

onalrda p4 almışlar ama ne zaman almışlar? bu olay ne zaman yaşandı ki? kaç senelik mevzuyu sen her gün oluyor gibi anlatıyorsun?



ocak 2010 daki olayı anlatıyorum hocam
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tavana03 9 yıl
AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri bu farkı düşürebilir
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koxp94 9 yıl
evet gerkeçten böyle şeyler yaşanıyor
AMD'nin reklamı olsa böyle olmazdı yüzdeler
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vamp 9 yıl
"onlarda gitmiş P4 almışlar"
İşte bilinçli tüketici hahaha :D Yazık..
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sadtneverdie 9 yıl
carloska
bırakın şu amd çok ısınıyor diyorları vesaireyi... olayın amd daha çok ısınıyor diyen bilgisayarcıyla alakası olmadığını çözemiyor musunuz? vatan pc de gayet güzel amd tavsiye ediyorlar. amd nin pazar payı artmamış?
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carloska 9 yıl
@sadtneverdie

kafamdan uydurmuyorum hocam... bizzat yaşadım... bi arkadaşım ofis açtı 2 tane pc lazım dedi masaüstü tanesi 800 tl civarı ... dedim ucuz yollu bi amd 3 sistem toplarız dedim yok dediler hayatta amd almam daha önce almıştım çok ısınıodu çift fan vr dı çok gürültü yapıodu vs... eski iş yerindeki bilgisayarcı arkaşına danışmış oda demiş amd çok ısınıyor çok iyi soğutma sistemi olması lazım felan onlarda gitmiş P4 almışlar...

sonuçta insanlar vatandaki veya başka bi yerdeki satıcıyamı daha çok güvenir bi arkadaşının tavsiyesinemi...
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Tolgá 9 yıl
taşınabilir sınıfı için hiçbirşey yapmamanın cezasını çekiyor amd..bulldozer ile değişmesini umuyorum...
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sadtneverdie 9 yıl
ben server alanında rekabet var sanıyordum :S %90.2 nedir yahu?
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carloska 9 yıl
bugün bile hala bilgisayarcıyım diye geçinen bi çok insan "AMD çok ısınıyor onun için en az 200-300 dolarlık bi soğutma sistemine ihtiyaç vr(kasa ve işlemci fanını kastederek)" şeklinde söylemlerde bulunduğu sürece amd en iyi f/p ürünleri sunsa bile hakettiği yeri bulması 10 seneyi bulur...
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baysan240 9 yıl
AMD opteronları iyi server işlemcileri diye biliyordum yazık olmuş dizüstü makinalarda da AMD netbook pazarına girmemenin cezasını çekiyor bitek masaüstü sistemlerde AMD kendine pazar payı bulmuş kısaca yazık :(
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