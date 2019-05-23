İşlevsel oyun kısayolları sunan Windows 10 için Xbox Game Bar kullanıma sunuldu

PC’deki Xbox entegrasyonunu günden güne derinleştiren Microsoft, Windows 10 için Xbox Game Bar özelliğini de dün resmi olarak kullanıma sundu. Geçen ay test sürümünü Insider kullanıcılarına sunan Microsoft, özelliği artık herkesin kullanımına açtı.

Nvidia GeForce Experience ya da Steam Overlay ile karşılaştırılabilecek benzerlikteki Game Bar, oyun sırasında CPU, GPU, RAM kullanımı ya da ses seviyelerini görmenizi sağlıyor. Xbox Game Bar, bunların yanında Spotify entegrasyonuyla kolay müzik kontrolüne de imkan sağlıyor. Microsoft, oyuncu olsun olmasın kullanıcıların en çok talep ettiği şeylerden biri olan özgürce kişiselleştirme olanağını da kullanıcılara Game Bar ile sunuyor.

Game Bar’ın oyunların büyük çoğunluğuyla sorunsuz çalışacağını söyleyen Microsoft, Vulkan API oyunlarının ise pencere modunda çalışmasına gereksinim duyuyor.

https://www.theverge.com/2019/5/22/18635709/microsoft-xbox-game-bar-windows-10-release

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