Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşlevsel oyun kısayolları sunan Windows 10 için Xbox Game Bar kullanıma sunuldu

Microsoft'un Windows oyuncularını desteklemeye yönelik son ürünlerinden olan Xbox Game Bar, sonunda herkesin kullanımına sunuldu. Özellik, geçen ay test sürümü olarak dağıtılıyordu.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,7b
1
10
İşletim Sistemleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PC’deki Xbox entegrasyonunu günden güne derinleştiren Microsoft, Windows 10 için Xbox Game Bar özelliğini de dün resmi olarak kullanıma sundu. Geçen ay test sürümünü Insider kullanıcılarına sunan Microsoft, özelliği artık herkesin kullanımına açtı.
Nvidia GeForce Experience ya da Steam Overlay ile karşılaştırılabilecek benzerlikteki Game Bar, oyun sırasında CPU, GPU, RAM kullanımı ya da ses seviyelerini görmenizi sağlıyor. Xbox Game Bar, bunların yanında Spotify entegrasyonuyla kolay müzik kontrolüne de imkan sağlıyor. Microsoft, oyuncu olsun olmasın kullanıcıların en çok talep ettiği şeylerden biri olan özgürce kişiselleştirme olanağını da kullanıcılara Game Bar ile sunuyor.
Game Bar’ın oyunların büyük çoğunluğuyla sorunsuz çalışacağını söyleyen Microsoft, Vulkan API oyunlarının ise pencere modunda çalışmasına gereksinim duyuyor.
Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesinin hemen bir gün ardından gelen bu özellik ile Microsoft’un oyuncuları da desteklemek için bazı hamleler yapmaya devam edeceği varsayımını yapabiliriz.

https://www.theverge.com/2019/5/22/18635709/microsoft-xbox-game-bar-windows-10-release Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 2 hf. en beğenilen Fuat.Kamis
Bir yenilik gelir, bir gelişme olur insanlar hemen acımasızca eleştirmeye başlarlar. Daha ilk sürümü, yeni başlamış bir proje. Mutlaka devamı gelecek ve eksikler tamamlanacaktır. Buraya aptallık falan yazmak yerine üreticiye geribildirim gönderirseniz isteklerinizin gelmesi konusunda bir adım atmış olursunuz.
Bir yenilik gelir, bir gelişme olur insanlar hemen acımasızca eleştirmeye başlarlar. Daha ilk sürümü, yeni başlamış bir proje. Mutlaka devamı gelecek ve eksikle...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkaakco 2 hf.
1903'te uygulama güncel ancak eskisi gibi. Arayüz seçeneği falan yok.

26 Mayıs eklemesi: Bir güncelleme daha geldi oldu. Tam ekranda izin vermemesi saçma olmuş, ne anladık o işten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 2 hf.
Yetti artık ya, iki oyun oynayacaksın 5 launcher yüklüyorsun her launcher kendi overlay'ini falan oluşturuyor... Madem bu işe Windows bir arayüz sunmaya başladı Steam, Uplay, Epic, Nvidia vb. çekilmesi lazım artık...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 2 hf. yorumculuklar
Microsoftta vizyon olsa epicin şimdi yapmaya çalıştığı çok daha önceden yapar ve steamden büyük pazar payı çalardı.
Dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve yazılım devi ama vizyon sıfır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnicornKnight 2 hf.
*GPU anlık saat hızını değil de bellek kullanımını gösteriyor, umarım bu sonraki sürümlerde hızlıca düzeltilir.
*kutucuklar şeffaf değiller, başkalarını bilemem lakin ben arka planı tek renk olup oyunun görünümünden çalacağı için bu şekilde kullanmayı düşünmüyorum. muhtemelen bu da alacakları geri bildirimler doğrultusunda önümüzdeki sürümlerde hızlıca eklenecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evil Deeds 2 hf.
Gamerbar'ı ben seviyorum az kaynak tüketiyor ve kullanışlı.Nvidia'nın experience çöpünden çok daha iyi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fuat.Kamis 2 hf.
FPS sayacı koymamak nasıl bir aptallıktır? CPU, GPU gör ama FPS sayacı koyma!
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 hf. Fuat.Kamis
Bir yenilik gelir, bir gelişme olur insanlar hemen acımasızca eleştirmeye başlarlar. Daha ilk sürümü, yeni başlamış bir proje. Mutlaka devamı gelecek ve eksikler tamamlanacaktır. Buraya aptallık falan yazmak yerine üreticiye geribildirim gönderirseniz isteklerinizin gelmesi konusunda bir adım atmış olursunuz.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 2 hf.
Müthiş olmuş. Game Bar'ı zaten günlük olarak kullanıyorum, şimdi hiç aramadığım ama tam ihtiyacım olan özellikleri getirmişler. Yalnız çok çok çok geç kalınmış bir adım. Atı alan Üsküdar'ı geçti artık. Microsoft açıkçası ne istediğini bilmiyor. Yıllardır her alanda bu böyle. Windows'a Xbox uygulaması çıkardı, yaklaşık 2 senedir tek bir ilerleme yok. Windows'ta Xbox konusunda bir yere varmak istiyorsa Game Bar ile olacak iş değil bu, önce istemciyi adam akıllı hale getirmesi gerekiyor. Geri bildirimde de bulundum, aşırı hantal, aşırı yavaş çalışıyor istemci. 10240'tan beri böyle. Kullanım kolaylığı yok, neyin nerede olduğu belli değil. Nereye tıklanırsa tıklansın 1 saat yükleme işareti çıkıyor.
Çok güzel fikirleri ve konseptleri var ama pratikte bir şey yapamıyorlar. Bakalım, belki bu güncelleme yeni bir dönemin habercisidir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2657 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, pc oyun ve
4 etiket daha xbox game bar İşletim Sistemleri Yazılım Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı 2 hf. Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir 2 hf. Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı 2 hf. Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil 2 hf. Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor 2 hf. Toyota, hidrojenle çalışan otomobillerin fiyatını düşürecek 2 hf. Google Duo artık sekiz kişilik görüntülü sohbetleri destekliyor 2 hf. Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı 2 hf. Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak 2 hf. 64MP çözünürlüğünde kamera Galaxy A70S modelinde kullanılacak 2 hf. Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi 2 hf. Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler 2 hf. Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde! 2 hf. GlobalFoundries bir iştirakini daha sattı 2 hf. Cep telefonu işletim sistemi KaiOS, 100 milyondan fazla cihazda kullanılıyor 2 hf. Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı 2 hf. Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi 2 hf. Karşınızda en ilginç oyun konsolu: Playdate 2 hf. Genetiği değiştirilmiş sinekler kanser tedavilerinde kullanılacak 2 hf. Aşıları sıcakta saklamanın yolu bulundu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN İşlevsel oyun kısayolları sunan Windows 10 için Xbox Game Bar kullanıma sunuldu Sonraki Yeni nesil Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda Corsa-e 2 hf. Audi resmen açıkladı: TT üretimi sona eriyor, elektrikli model yolda 2 hf. Acer Nitro 5 ve Swift 3 laptoplar AMD Ryzen işlemciler ile güncellendi 2 hf. Yeni rapora göre Amazon ‘insan duygularını okuyabilen’ giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor 2 hf. Apple, LG UltraFine ekranları tekrar satışa sundu 2 hf. Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi 2 hf. Google, 14 yıldır bazı şifreleri düz metin olarak sakladığını itiraf etti 2 hf. Samsung herkesi şaşırtacak bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Chevrolet'in yeni güvenlik önlemi, emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getiriyor 2 hf. Hindistan’dan elektrikli araç seferberliği 2 hf. OnePlus 3 ve 3T, Android Pie güncellemesi aldı 2 hf. Huawei, Google Play Store alternatifi açık kaynaklı Aptoide ile anlaşma yolunda 2 hf. Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı 2 hf. Tek bir fotoğraf ile yüzleri canlandıran sistem 2 hf. 2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler 2 hf. Google Arama yeni tasarımında web sitelerinin adlarını ve logolarını gösteriyor 2 hf. Google Duplex aramalarının çoğunu insan operatörler yapıyor 2 hf. Açılır-kapanır ön kameraya sahip Oppo K3 resmen duyuruldu 2 hf. Mario Kart Tour oyununun beta test görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. DJI drone modelleri uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim