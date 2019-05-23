İşlevsel oyun kısayolları sunan Windows 10 için Xbox Game Bar kullanıma sunuldu

Teknoloji Editörü
PC’deki Xbox entegrasyonunu günden güne derinleştiren Microsoft, Windows 10 için Xbox Game Bar özelliğini de dün resmi olarak kullanıma sundu. Geçen ay test sürümünü Insider kullanıcılarına sunan Microsoft, özelliği artık herkesin kullanımına açtı.
Nvidia GeForce Experience ya da Steam Overlay ile karşılaştırılabilecek benzerlikteki Game Bar, oyun sırasında CPU, GPU, RAM kullanımı ya da ses seviyelerini görmenizi sağlıyor. Xbox Game Bar, bunların yanında Spotify entegrasyonuyla kolay müzik kontrolüne de imkan sağlıyor. Microsoft, oyuncu olsun olmasın kullanıcıların en çok talep ettiği şeylerden biri olan özgürce kişiselleştirme olanağını da kullanıcılara Game Bar ile sunuyor.
Game Bar’ın oyunların büyük çoğunluğuyla sorunsuz çalışacağını söyleyen Microsoft, Vulkan API oyunlarının ise pencere modunda çalışmasına gereksinim duyuyor.Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesinin hemen bir gün ardından gelen bu özellik ile Microsoft’un oyuncuları da desteklemek için bazı hamleler yapmaya devam edeceği varsayımını yapabiliriz.
https://www.theverge.com/2019/5/22/18635709/microsoft-xbox-game-bar-windows-10-release Yorum Yaz Paylaş Tweetle
26 Mayıs eklemesi: Bir güncelleme daha geldi oldu. Tam ekranda izin vermemesi saçma olmuş, ne anladık o işten.
Dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve yazılım devi ama vizyon sıfır.
*kutucuklar şeffaf değiller, başkalarını bilemem lakin ben arka planı tek renk olup oyunun görünümünden çalacağı için bu şekilde kullanmayı düşünmüyorum. muhtemelen bu da alacakları geri bildirimler doğrultusunda önümüzdeki sürümlerde hızlıca eklenecektir.
Çok güzel fikirleri ve konseptleri var ama pratikte bir şey yapamıyorlar. Bakalım, belki bu güncelleme yeni bir dönemin habercisidir.
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