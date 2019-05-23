Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE, Türkiye'de çıktı

PUBG'nin yüksek donanım gereksinimlerine sahip ve ücretli olması sebebiyle ücretsiz ve basit grafikli rakipler yükselmişti. Bu oyunlara rakip PUBG Lite olarak Türkiye'de de çıktı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
10,9b
1
40
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İyi donanımlı bilgisayarlara sahip olmayanlar tarafından merakla beklenen PUBG LITE, sonunda Türkiye’de resmi olarak oyunculara sunuldu. Oyun, standart PUBG’nin grafiksel anlamda kırpılmış hâlini ücretsiz olarak herkesin eğlencesine sunuyor.
Battle royale kategorisini başlatan ve zamanla tüm dünyayı kasıp kavuran bir akım hâline gelmesine sebep olan PUBG, kullanıcılar tarafından hep oyunun fiyatı ve gerektirdiği sistem yüzünden eleştirilmişti. Firma bu eleştirileri dikkate alarak ücretsiz ve grafik anlamda yorucu olmayan bir sürümün betasını kullanıma açtı.

PUBG LITE için minimum sistem gereksinimleri:

  • En az 2,4GHz frekansında Intel Core i3
  • 4GB RAM
  • Intel HD 4000 dâhili grafikleri

PUBG LITE için önerilen sistem özellikleri:

  • En az 2,8GHz frekansında Intel Core i5
  • 8GB RAM
  • GTX 660 ya da Radeon HD 7870 grafik kartı 
PUBG’nin standart hâlinin bilgisayarların diskinde 30GB yer kaplaması da oyuna ulaşmak isteyen fakat düşük disk kapasiteli laptop kullanıcıları için büyük bir problem oluşturuyordu. PUBG LITE, PC diskinde sadece 4GB yer kaplıyor.
Oyunu indirmek için buradan resmi sayfaya girebilirsiniz. PUBG LITE tarafından atılan tweete göre bu akşam saat 17’de kutlama ve oyuncu sorularını yanıtlama amacıyla bir yayın da yapılacak.

http://lite.pubg.com/tr/2019/05/23/duyuru-merhaba-turkiye-oyuna-atlama-zamani-geldi/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Keşke emülatör yerine mobile versiyonun Pc hali olsaydı. Yerden otomatik toplama varken tek tek “bu mu olsun bu mu” diye eklenti seçmeyi sevmiyorum hangisi iyiyse al geç eksikse al geç
Keşke emülatör yerine mobile versiyonun Pc hali olsaydı. Yerden otomatik toplama varken tek tek “bu mu olsun bu mu” diye eklenti seçmeyi sevmiyorum hangisi iyi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 2 hf.
Çöp diyen mobil oyuncuların hepsi kolsuz emülatörde hile ile kasan tipler , pubg lite da bir halt yapamadılar lite çöp demeye başladılar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AirSupport 1 hf.
Ben gayet zevk aldım bu PUBG LITE’dan sadece eşleşme süreleri canımı sıkıyor şimdilik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 1 hf.
türkler için yapmadılarsa ne olayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzumakiNaruto44 1 hf. yeni yorumcu
Bu lite sürümünün çıkması çok iyi oldu çünkü pubg oynamak isteyip bilgisayar sistemleri yüzünden oynayamayan kişiler oynayabilecekler.Mobil oyunun özellikleri bu oyunda yok çünkü bu pubg nin düşük sistemli versiyonlu hali yani kolay olmasını beklemeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzumakiNaruto44 1 hf. yeni yorumcu
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Ya beyler otomatik toplama olmuyor mu bunda :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 2 hf.
Çöp diyen mobil oyuncuların hepsi kolsuz emülatörde hile ile kasan tipler , pubg lite da bir halt yapamadılar lite çöp demeye başladılar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 2 hf.
Grafik fazla kırpılmış, ayarlardan rahatlıkla kalite ayarlanabilir olmalıydı, herşey ultrada 144 Hz sabit GTX 1080 %50 kullanıyor. Bu arada normal olan 120 ile 200 hz arasında dalgalanırken bu daha stabil sanki. Ping meselesine gelince can sıkıcı seviyede kötü pingler alınıyor, üstüne server gecikmesini eklediğinizde çatışmada ne olduğunu anlamadan ölebiliyorsunuz. Normalindede aynı server gecikmesi var yoksa 70 pingle canavar gibi oynanır oyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 2 hf.
Dauntless 250 yıl bekletmeye başladığına göre başka oyun oynamak için zamanım var, tekrardan şans verelim bakalım tr sunucusu vardır umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mek38 2 hf.
merhaba arkadaşlar
Daha önce PUBG Mobile Tencent emulatör de takılıyordum hesabımla daha sonra Lite çıkınca TR'ye aynı hesapla giriş yaptım oyun vs güzel başlıyor fakat birden ortasında YOU CANNOT PLAY THE GAME ANYMORE yazıp kapanıyor neyden kaynaklı olabilir sistemimle alakalı sorun yok kesinlikle, Cheat olaylarına hiç girmedim bilmem de ?
Bazen de Initializing de takılı kalıyor?
Çözüm önerileriiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Coco.Jambo 2 hf.
bottan geçilmiyor oyun çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10936 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pubg, pubg lite ve
9 etiket daha pubg lite nasıl indirilir pubg lite nasıl oynanır pubg lite nasıl girilir pubg lite türkiye Oyunlar Yazılım Çağrı Babuçcuoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Chevrolet'in yeni güvenlik önlemi, emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getiriyor 2 hf. Hindistan’dan elektrikli araç seferberliği 2 hf. OnePlus 3 ve 3T, Android Pie güncellemesi aldı 2 hf. Huawei, Google Play Store alternatifi açık kaynaklı Aptoide ile anlaşma yolunda 2 hf. Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı 2 hf. Tek bir fotoğraf ile yüzleri canlandıran sistem 2 hf. 2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler 2 hf. Google Arama yeni tasarımında web sitelerinin adlarını ve logolarını gösteriyor 2 hf. Google Duplex aramalarının çoğunu insan operatörler yapıyor 2 hf. Açılır-kapanır ön kameraya sahip Oppo K3 resmen duyuruldu 2 hf. Mario Kart Tour oyununun beta test görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. DJI drone modelleri uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek 2 hf. Yeni Kia kompakt SUV'un kabininden ilk görüntüler geldi 2 hf. AMD 50. Yıldönümü hediye oyun kampanyası bitmek üzere 2 hf. Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri tamamlandı 2 hf. Apple artık iPhone güncellemesinin cihazı yavaşlatabileceği konusunda uyaracak 2 hf. Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan tazminat alabilir 2 hf. Mercedes GLE 580 tanıtıldı: 483 bg'lik hibrit destekli V8 motor 2 hf. League of Legends mobile geliyor 2 hf. WhatsApp reklamlarına hazır olun 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE, Türkiye'de çıktı Sonraki Dünyada en fazla kripto para ticareti yapan ülkelerden birisi Türkiye 2 hf. Xiaomi Mi 9T sertifikalandı: Mi 9’un Pro versiyonu geliyor 2 hf. Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı 2 hf. Huawei telefon satışlarında sert düşüş, ikincilik hayal olabilir 2 hf. İsminizi Mars'a göndermek ister misiniz? NASA, 2020 için kayıtları başlattı 2 hf. İngiliz şirket uzaya 4K kamera gönderdi: İşte büyüleyici Dünya görüntüleri 2 hf. Yeni Christopher Nolan filminin ismi ve detayları açıklandı 2 hf. Açılacak bir dava yüz tanıma teknolojisinin geleceğini şekillendirecek 2 hf. DICE ve Electronic Arts’tan yeni nesil saç işleme teknolojisi 2 hf. Bosch, otonom uçan taksilerin gelişini otomotiv sensörleriyle hızlandıracak 2 hf. Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. 16 çekirdekli Ryzen 3000 modeli 1700$’lık Core i9-7960X’le eşleşiyor 2 hf. Amiral gemisi Redmi K20'nin yeni bir görseli yayınlandı 2 hf. MediaTek 5G çipset bu ay sonunda ortaya çıkacak 2 hf. Lenovo’nun 4 inç ekranlı Google Asistan alarmı önümüzdeki ay satışta 2 hf. SpaceX Starhopper yakında ilk uçuşlarını yapacak 2 hf. HyperJuice dünyanın ilk 100W çıkışlı şarj istasyonu 2 hf. God of War satış rakamları 10 milyona ulaştı 2 hf. Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri 2 hf. Huawei için 90 günlük istisna bir anlam ifade etmiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mini Elbisesine Bakmayan Adamı Aşağılayan
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim