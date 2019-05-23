Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE, Türkiye'de çıktı

İyi donanımlı bilgisayarlara sahip olmayanlar tarafından merakla beklenen PUBG LITE, sonunda Türkiye’de resmi olarak oyunculara sunuldu. Oyun, standart PUBG’nin grafiksel anlamda kırpılmış hâlini ücretsiz olarak herkesin eğlencesine sunuyor.

Battle royale kategorisini başlatan ve zamanla tüm dünyayı kasıp kavuran bir akım hâline gelmesine sebep olan PUBG, kullanıcılar tarafından hep oyunun fiyatı ve gerektirdiği sistem yüzünden eleştirilmişti. Firma bu eleştirileri dikkate alarak ücretsiz ve grafik anlamda yorucu olmayan bir sürümün betasını kullanıma açtı.

PUBG LITE için minimum sistem gereksinimleri:

En az 2,4GHz frekansında Intel Core i3

4GB RAM

Intel HD 4000 dâhili grafikleri

PUBG LITE için önerilen sistem özellikleri:

En az 2,8GHz frekansında Intel Core i5

8GB RAM

GTX 660 ya da Radeon HD 7870 grafik kartı

PUBG’nin standart hâlinin bilgisayarların diskinde 30GB yer kaplaması da oyuna ulaşmak isteyen fakat düşük disk kapasiteli laptop kullanıcıları için büyük bir problem oluşturuyordu. PUBG LITE, PC diskinde sadece 4GB yer kaplıyor.

http://lite.pubg.com/tr/2019/05/23/duyuru-merhaba-turkiye-oyuna-atlama-zamani-geldi/

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