Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE, Türkiye'de çıktı

Teknoloji Editörü
İyi donanımlı bilgisayarlara sahip olmayanlar tarafından merakla beklenen PUBG LITE, sonunda Türkiye’de resmi olarak oyunculara sunuldu. Oyun, standart PUBG’nin grafiksel anlamda kırpılmış hâlini ücretsiz olarak herkesin eğlencesine sunuyor.
Battle royale kategorisini başlatan ve zamanla tüm dünyayı kasıp kavuran bir akım hâline gelmesine sebep olan PUBG, kullanıcılar tarafından hep oyunun fiyatı ve gerektirdiği sistem yüzünden eleştirilmişti. Firma bu eleştirileri dikkate alarak ücretsiz ve grafik anlamda yorucu olmayan bir sürümün betasını kullanıma açtı.
PUBG LITE için minimum sistem gereksinimleri:
- En az 2,4GHz frekansında Intel Core i3
- 4GB RAM
- Intel HD 4000 dâhili grafikleri
PUBG LITE için önerilen sistem özellikleri:
- En az 2,8GHz frekansında Intel Core i5
- 8GB RAM
- GTX 660 ya da Radeon HD 7870 grafik kartı
PUBG’nin standart hâlinin bilgisayarların diskinde 30GB yer kaplaması da oyuna ulaşmak isteyen fakat düşük disk kapasiteli laptop kullanıcıları için büyük bir problem oluşturuyordu. PUBG LITE, PC diskinde sadece 4GB yer kaplıyor.
http://lite.pubg.com/tr/2019/05/23/duyuru-merhaba-turkiye-oyuna-atlama-zamani-geldi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha önce PUBG Mobile Tencent emulatör de takılıyordum hesabımla daha sonra Lite çıkınca TR'ye aynı hesapla giriş yaptım oyun vs güzel başlıyor fakat birden ortasında YOU CANNOT PLAY THE GAME ANYMORE yazıp kapanıyor neyden kaynaklı olabilir sistemimle alakalı sorun yok kesinlikle, Cheat olaylarına hiç girmedim bilmem de ?
Bazen de Initializing de takılı kalıyor?
Çözüm önerileriiniz?
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