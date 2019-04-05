Windows 10 için Xbox Oyun Çubuğu, Spotify ve daha fazlasıyla artık çok daha işlevsel

Phil Spencer geçen yıl Windows’ta oyun için yapmaları gereken bir ton iş olduğunu Xbox entegrasyonunu geliştiren güncellemeler, Windows 10’daki oyun çubuğunu çok daha işlevsel hâle getiriyor. Bugünden itibaren beta kullanıcılarına açık olan güncellemede tıpkı Nvidia GeForce Experience gibi oyun üzerinde yer alan geliştirmeler oyun çubuğuna aktarılıyor. Microsoft oyun departmanı başkanıgeçen yıl Windows’ta oyun için söylemişti . Şimdi başlanan ve PC’lerdeentegrasyonunu geliştiren güncellemeler, Windows 10’dakiçok daha işlevsel hâle getiriyor. Bugünden itibaren beta kullanıcılarına açık olan güncellemede tıpkıgibi oyun üzerinde yer alan geliştirmeler oyun çubuğuna aktarılıyor.

Eklenen araçlar arasında Spotify en çok dikkat çekeni olmayı başarıyor. Oyun sırasında müziğini kolayca ve güzel bir arayüzle kontrol etmeyi kim istemez ki? Oyun çubuğu ayrıca ses giriş ve çıkışlarının seviyelerini de kontrol için seçeneklere sahip. Bir başka araç da bilgisayarın anlık olarak CPU, GPU ve RAM kullanımını gösteriyor. Bildiğiniz üzere Windows Tuşu + G kombinasyonuyla ulaşılan arayüz, artık hızlıca bakıp oyuna dönmek için de daha uygun.

Ekran görüntüsü düzenleme konusunda da geliştirmeler yapan Microsoft, bunları kolayca Twitter’da paylaşmanıza imkan sağlıyor. Önceden de olduğu gibi video çekmeye de imkan sağlayan oyun çubuğu, bunların üzerine de yazılar eklemeye ve paylaşmaya izin veriyor. Xbox arkadaşlar aracı da anında arkadaşlarınıza mesaj atarak oyunda rahatsız olmadan cevap verebilmelerini sağlıyor.

Microsoft’un direkt odağı sayesinde oyun çubuğu artık basit bir çubuk olmaktan çıkarak kişiselleştirilebilir bir oyuncu destek aracı hâline gelmiş durumda. Şuan için test sürecinde olan özellik, Xbox Insider Merkezi içerisinde oyuncu seçenekleri aktive edilerek kullanılabilir.

https://news.xbox.com/en-us/2019/04/04/spotify-chat-and-more-coming-to-game-bar-on-windows-10/