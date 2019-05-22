Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Microsoft, Windows 10 için yılda 2 defa yayınladığı büyük güncellemelerinde bu yılın ilki olan 1903’ün dağıtımına başladı. Firma yeni özelliklerle kullanıcıların beğenisini toplamayı amaçlıyor.



Sonunda güncellemeler ertelenebiliyor

Mayıs 2019 güncellemesiyle gelen en büyük değişiklik bundan sonra Home sürümü kullanıcılarının da güncellemeleri erteleme hakkına sahip olması olsa gerek. Güncellemeleri belirli bir süreliğine erteleme yetkisi daha önceleri Pro ve Enterprise sürümüne has tutulmaktaydı.

Bu sayede isteyen Windows 10 kullanıcıları örneğin 1903 yapısında 18 aya kadar kalırken çeşitli güvenlik güncelleştirmelerini de alabilecekler. Yani diğer bir deyişle yarı yıllık kanal Home sürümü için de açılmış durumda.

Windows Sandbox

Arayüz cephesinde en büyük değişiklik açık renkli bir temanın gelişi olarak görünüyor. Ayrıca Cortana da artık arama kısmından ayırılarak ayrı bir ikon halinde görev çubuğunda yer alıyor

Ek olarak daha fonksiyonel bir başlangıç ekranı ve gelişmiş bir arama sistemi bizlerle olacak. Umarız Microsoft bu sefer iyi bir iş çıkarır da yapı 1803’ten vazgeçmeyen kullanıcıların gönlünü yeniden kazanır.

https://www.techpowerup.com/255822/windows-10-may-2019-update-1903-goes-live

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Diğer taraftanözelliğiyle de basit ve hızlı bir şekilde sanal ortam kurulumuna olanak tanıyan yeni sürümdeki bu özellik her ne kadarkadar hızlı olmasa da basitliğiyle daha geniş kitleye hitap edecek.