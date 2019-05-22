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Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Microsoft bu yıl için Windows 10’a gelen ilk büyük güncelleme olan Mayıs 2019 güncellemesini kullanıcıların indirmesine sundu. Yeni sürümle birlikte yapı 1903’e yükseldi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
7,1b
1
67
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft, Windows 10 için yılda 2 defa yayınladığı büyük güncellemelerinde bu yılın ilki olan 1903’ün dağıtımına başladı. Firma yeni özelliklerle kullanıcıların beğenisini toplamayı amaçlıyor.


Sonunda güncellemeler ertelenebiliyor 

Mayıs 2019 güncellemesiyle gelen en büyük değişiklik bundan sonra Home sürümü kullanıcılarının da güncellemeleri erteleme hakkına sahip olması olsa gerek. Güncellemeleri belirli bir süreliğine erteleme yetkisi daha önceleri Pro ve Enterprise sürümüne has tutulmaktaydı.
Bu sayede isteyen Windows 10 kullanıcıları örneğin 1903 yapısında 18 aya kadar kalırken çeşitli güvenlik güncelleştirmelerini de alabilecekler. Yani diğer bir deyişle yarı yıllık kanal Home sürümü için de açılmış durumda.

Windows Sandbox

Diğer taraftan Windows Sandbox özelliğiyle de basit ve hızlı bir şekilde sanal ortam kurulumuna olanak tanıyan yeni sürümdeki bu özellik her ne kadar Hyper-V kadar hızlı olmasa da basitliğiyle daha geniş kitleye hitap edecek.

Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi dağıtılmaya başlandı
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Arayüz 

Arayüz cephesinde en büyük değişiklik açık renkli bir temanın gelişi olarak görünüyor. Ayrıca Cortana da artık arama kısmından ayırılarak ayrı bir ikon halinde görev çubuğunda yer alıyor
Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi dağıtılmaya başlandı
 
Ek olarak daha fonksiyonel bir başlangıç ekranı ve gelişmiş bir arama sistemi bizlerle olacak. Umarız Microsoft bu sefer iyi bir iş çıkarır da yapı 1803’ten vazgeçmeyen kullanıcıların gönlünü yeniden kazanır.

https://www.techpowerup.com/255822/windows-10-may-2019-update-1903-goes-live Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
Linux in "ara yüzü" daha iyiymiş "tasarımı" daha iyiymiş. Hayal dünyasında mı yaşıyorsunuz anlamıyorum? Kaç kere şans verdim kaç ayrı sürümü denedim. Ne performans açısından verim alabildim ne ara yüzü hoşuma gitti. 1. si driver problemi var adam akıllı güncel driver bulamıyorsun. Bu bilgisayarın içinde sadece ekran kartı yok. Bunun işlemci chipsetleri var wifi kartı var biosu var varda var. Bul bakalım her parçanın sürücüsünü linuxta ayrı ayrı ve GÜNCEL. Donanım yazılım ile uyumlu olmadıktan sonra sen nasıl performansa iyi diyebilirsin? Gelelim arayüze bu da 2.si. Ara yüz olarak evet göze hoş gelenler var ancak! Hiçbir ne bir windows ne de bir mac kusura bakmasın kimse. Bütün sürümler güncel tasarım trendlerinden bir haber. 10 sene önceki sistem arayüzü gibi duruyorlar. Tamam özelleştirme potansiyelin fazla ancak kimse eski görünen bir şeyi özelleştirip yeni tasarım trendlerine uyduracak kadar ne zamanı var ne de isteği. Linux kullanan arkadaşlar lütfen kusura bakmayın ancak Windows un arkasında Microsoft mac' in arkasında Apple gibi devler olduğu, pazar payları da bu kadar yüksek olduğu sürece ne linux ne de başka bir işletim sistemi bu iki işletim sisteminden iyi olamaz.
Linux in "ara yüzü" daha iyiymiş "tasarımı" daha iyiymiş. Hayal dünyasında mı yaşıyorsunuz anlamıyorum? Kaç kere şans verdim kaç ayrı sürümü denedim. Ne perform...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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theJuDGe_41 2 hf.
Allah herkese sabır versin. Biz ne güncellemeler atlattık, düştük ama yıkılmadık. Hadi gazamız mübarek olsun.
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Virinom 2 hf. pUnduli
Alsınlar verimi ne olacak? Ben işimi kolaylaştırmasına bakıyorum. Sanki ISO'dan sildiğin zaman almıyorlar mı sanıyorsun? Koskoca işletim sistemini geliştiren adamlar onu kernel'in içine gömmez mi sanıyorsun? Adamlar işlemcinin kendisinin içine backdoor koyuyor onu da silsene işlemciden :) Bırakın bu boş beleş Mr. Robot işlerini.
Alsınlar verimi ne olacak? Ben işimi kolaylaştırmasına bakıyorum. Sanki ISO'dan sildiğin zaman almıyorlar mı sanıyorsun? Koskoca işletim sistemini geliştiren ad...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Thingol 1 hf.
98 SE'den beri bilgisayar kullanırım.
Windows 10, tarihin gelmiş geçmiş en berbat işletim sistemi.
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fotifoti 1 hf.
windows 7 devam :)
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*GameOver* 2 hf.
gerçekten sandbox açabilen varmı diğer konuya yazdım ama güncellemeyi yapmama rağmen aramada cıkmıyor, windows özelliklerini kapat açta sandbox yok
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onurkose 2 hf. *GameOver*
windows özelliklerini kapat açta korumalı alan var onu açınca geliyor.
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agent1453 2 hf.
Dosyalarınızı yedekleyin,güncellemeleri kapayın.
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mustafateq 2 hf.
1709 candır, ondan yukarısına çıkmayı düşünmüyorum.
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DH Misafiri 2 hf.
Beşiktaş, Fenerbahçe esprisi yapmış..
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c36ab7c4 2 hf.
Biraz önce aldım güncellemeyi. Baya detaylı bir şekilde inceledim. Microsoft bu sefer gerçekten güzel bir güncelleme vermiş. Şaşırttı beni.
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DH Misafiri 2 hf.
1907 bekliyem yoksa asla yüklemem
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Curimo 2 hf. DH Misafiri
1907'nin ne özelliği var hocam?
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canyash 2 hf.
Arkadaşlar günlerdir 4 gözle beklediğim 1903 ü bugün mediatool aracı ile orjinal şekilde indirdim..rufus ile yazdım ve format attım.. Pc de SSD ve hdd var.ikisini de sildim tertemiz şekilde ve SSD ye kurulum yaptım..pc açıldı güncellemeleri yaptım her zaman kullandığım programları kurdum filan yeniden başlattım pc açılmıyor..simsiyah ekranda 5 tane nokta birbirini kovalayıp duruyor..Boot girişini bulamıyor sanırım..biraz önce herşeyi silip tekrar aynı şekilde kurdum sadece ve office 2019 kurdum Java kurdum aç kapa yaptım tekrar açılmıyor..Biosdan hangi ayarı yaptıysam olmadı bilgisayar normal başlamıyor..aynı sorunu 1803 de de yapıyordu bir alt sürüme inmiştim..4 gözle 1903 ü bekliyordum neden böyle yapıyor sinir ediyor insanı saatlerimi ona harcıyorum
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Curimo 2 hf. canyash
Desenize yine sorunlar konusunda mükemmel bir sürüm ile karşı karşıyayız...
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funnel 2 hf. canyash
Kurduğunuz office 2019 build numarası eski olabilir, onunda yenisini çıkardılar. Yeni olanı Build 11425.20204 sanırım bunu krumalısınız.
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alisanuludag 1 hf. canyash
1-Bios tan boot seçeneklerinden ilk sıraya boot manageri seçin.veya
2-rufus ile yazarken mbr formatını seçin tüm bölümleri silip öyle kurun.
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-dehşet- 2 hf.
Creative X-FI kartı olanlar yüklemesin. Creative'in mevcut sürücülerinin sertifikasyon sorunu olduğu için ses kartı çalışmıyor. Microsoft, Creative ile beraber işbirliği içinde sorunu çözeceğini söylemiş ama ne zaman belli değil.
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white_predator 2 hf. -dehşet-
Aynen hocam yükledim ses kartı saçmaladı. Pcie com port kartımda çalışmadı. Mecburen 1809 a dönüş yaptım.
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