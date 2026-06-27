İspanya'dan kritik düzenleme: Elektrik kesintilerinde şebekeler çalışmaya devam edecek

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Tam Boyutta Gör İspanya hükümeti, elektrik kesintileri sırasında mobil iletişimin devam etmesini sağlamak amacıyla telekomünikasyon sektörüne yönelik yeni düzenlemeler hazırlıyor. 2026 yılının sonuna kadar onaylanması beklenen kraliyet kararnamesi kapsamında, mobil şebeke operatörleri ve altyapı şirketleri, kesintiler sırasında hizmeti sürdürebilecek yedek güç sistemleri kurmak zorunda kalacak.

Elektrik kesintisinde en az dört saat hizmet verme zorunluluğu

Yeni kurallara göre, en az 500 bin kullanıcıya hizmet veren veya yıllık 50 milyon eurodan fazla gelir elde eden şirketlerin baz istasyonları ve kritik altyapıları, elektrik kesintisi durumunda en az dört saat boyunca çalışmaya devam edecek. Bu amaçla operatörlerin batarya sistemleri veya benzeri yedek enerji çözümleri kullanması gerekecek.

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Kararname, uygulamanın kademeli olarak yaygınlaştırılmasını öngörüyor. İlk yıl sonunda ülke nüfusunun yüzde 50'sinin bu koruma kapsamına alınması hedeflenirken, ikinci yılda oran yüzde 65'e, üçüncü yılda ise yüzde 75'e çıkarılacak.

Düzenlemenin arkasında, geçen yıl İspanya'nın yanı sıra Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerini etkileyen büyük elektrik kesintisinin yarattığı endişeler bulunuyor. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların iletişim ve acil yardım hizmetlerine erişimini korumayı amaçlıyor.

Kararname yalnızca mobil şebekeleri kapsamıyor. Ülke genelinde kritik öneme sahip kontrol merkezlerinin de elektrik kesintisi sonrasında en az 24 saat boyunca faaliyetlerini sürdürebilmesi gerekecek. Ayrıca acil çağrı merkezlerinin de hizmet sürekliliğini sağlayacak özel planlar hazırlaması zorunlu olacak.

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