İspanya, F-35 almaktan vazgeçti: Avrupalı seçenekler değerlendiriliyor

İspanya, ABD üretimi F-35 savaş uçaklarını satın alma planından resmen vazgeçti. Ülkenin yeni savaş uçağı seçimi artık Avrupa menşeli iki seçenekle sınırlı: Eurofighter Typhoon ya da henüz geliştirme aşamasındaki FCAS (Future Combat Air System- Geleceğin Muharebe Hava Sistemi).
İspanya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, El Pais gazetesinin haberini doğrulayarak F-35 alımının gündemden çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu uçaklar, ABD'li savunma devi Lockheed Martin tarafından üretiliyor. İspanya, 2023 bütçesinde yeni savaş uçağı alımı için 6,25 milyar euro ayırmıştı. Ancak hükümetin bu yıl savunma bütçesine eklediği 10,5 milyar euroluk kaynağın büyük kısmını Avrupa içindeki projelere yönlendirme kararı F-35'in alınmasını fiilen imkânsız hale getirdi.
Hedefte Eurofighter veya FCAS var
Türkiye, TUSAŞ bünyesinde geliştirilen HÜRJET'i İspanya'ya satmıştı. Jet eğitim uçağı konumundaki HÜRJET'ten ilk etapta 30 adet tedarik edilecekti. Geçtiğimiz aylarda İspanya'nın KAAN ile de ilgilenebileceği iddia edilmişti.