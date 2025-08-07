İspanya, F-35 almaktan vazgeçti: Avrupalı seçenekler değerlendiriliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

İspanya, ABD üretimi F-35 savaş uçaklarını satın alma planından resmen vazgeçti. Ülkenin yeni savaş uçağı seçimi artık Avrupa menşeli iki seçenekle sınırlı: Eurofighter Typhoon ya da henüz geliştirme aşamasındaki FCAS (Future Combat Air System- Geleceğin Muharebe Hava Sistemi).

İspanya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, El Pais gazetesinin haberini doğrulayarak F-35 alımının gündemden çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu uçaklar, ABD'li savunma devi Lockheed Martin tarafından üretiliyor. İspanya, 2023 bütçesinde yeni savaş uçağı alımı için 6,25 milyar euro ayırmıştı. Ancak hükümetin bu yıl savunma bütçesine eklediği 10,5 milyar euroluk kaynağın büyük kısmını Avrupa içindeki projelere yönlendirme kararı F-35'in alınmasını fiilen imkânsız hale getirdi.

Hedefte Eurofighter veya FCAS var

İspanyol Başbakan Pedro Sanchez, NATO'nun savunma harcamaları için öngördüğü yüzde 2'lik GSYİH hedefini 2025 yılına kadar tutturma sözü vermişti. Ancak ABD'nin baskılarına rağmen bu oranın uzun vadede yüzde 5'e çıkarılmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Hatta bu tutum ABD Başkanı Donald Trump tarafından sertçe eleştirilmiş, İspanya'ya ek vergi tehdidinde bulunmuştu.

İspanya'nın değerlendirdiği iki alternatiften Eurofighter, Airbus, BAE Systems ve Leonardo (İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya) ortaklığında üretiliyor. FCAS ise Dassault Aviation, Airbus ve İspanyol Indra Sistemas (Fransa, İspanya ve Almanya) iş birliğiyle geliştirilen, Avrupa'nın gelecekteki muharip hava üstünlüğünü temsil edecek iddialı bir proje olarak öne çıkıyor. Bu uçağın 6. nesil olması planlanıyor. FCAS'ın 2027'de ilk uçuşunu yapması ve 2040 civarında da hizmete girmesi bekleniyor.

Türkiye, TUSAŞ bünyesinde geliştirilen HÜRJET'i İspanya'ya satmıştı. Jet eğitim uçağı konumundaki HÜRJET'ten ilk etapta 30 adet tedarik edilecekti. Geçtiğimiz aylarda İspanya'nın KAAN ile de ilgilenebileceği iddia edilmişti.

