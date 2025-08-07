Giriş
    İspanya, F-35 almaktan vazgeçti: Avrupalı seçenekler değerlendiriliyor

    İspanya, F-35 savaş uçaklarını alma planını iptal etti. Hükümet, Eurofighter veya FCAS gibi Avrupa merkezli alternatiflere yönelerek savunma stratejisini ABD dışına kaydırıyor.

    İspanya, F-35 almaktan vazgeçti: Seçenekler değerlendiriliyor Tam Boyutta Gör

    İspanya, ABD üretimi F-35 savaş uçaklarını satın alma planından resmen vazgeçti. Ülkenin yeni savaş uçağı seçimi artık Avrupa menşeli iki seçenekle sınırlı: Eurofighter Typhoon ya da henüz geliştirme aşamasındaki FCAS (Future Combat Air System- Geleceğin Muharebe Hava Sistemi).

    İspanya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, El Pais gazetesinin haberini doğrulayarak F-35 alımının gündemden çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu uçaklar, ABD'li savunma devi Lockheed Martin tarafından üretiliyor. İspanya, 2023 bütçesinde yeni savaş uçağı alımı için 6,25 milyar euro ayırmıştı. Ancak hükümetin bu yıl savunma bütçesine eklediği 10,5 milyar euroluk kaynağın büyük kısmını Avrupa içindeki projelere yönlendirme kararı F-35'in alınmasını fiilen imkânsız hale getirdi.

    Hedefte Eurofighter veya FCAS var

    İspanya, F-35 almaktan vazgeçti: Seçenekler değerlendiriliyor Tam Boyutta Gör
    İspanyol Başbakan Pedro Sanchez, NATO’nun savunma harcamaları için öngördüğü yüzde 2’lik GSYİH hedefini 2025 yılına kadar tutturma sözü vermişti. Ancak ABD’nin baskılarına rağmen bu oranın uzun vadede yüzde 5’e çıkarılmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Hatta bu tutum ABD Başkanı Donald Trump tarafından sertçe eleştirilmiş, İspanya’ya ek vergi tehdidinde bulunmuştu.
    İspanya, F-35 almaktan vazgeçti: Seçenekler değerlendiriliyor Tam Boyutta Gör
    İspanya'nın değerlendirdiği iki alternatiften Eurofighter, Airbus, BAE Systems ve Leonardo (İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya) ortaklığında üretiliyor. FCAS ise Dassault Aviation, Airbus ve İspanyol Indra Sistemas (Fransa, İspanya ve Almanya) iş birliğiyle geliştirilen, Avrupa’nın gelecekteki muharip hava üstünlüğünü temsil edecek iddialı bir proje olarak öne çıkıyor. Bu uçağın 6. nesil olması planlanıyor. FCAS’ın 2027’de ilk uçuşunu yapması ve 2040 civarında da hizmete girmesi bekleniyor.

    Türkiye, TUSAŞ bünyesinde geliştirilen HÜRJET'i İspanya'ya satmıştı. Jet eğitim uçağı konumundaki HÜRJET'ten ilk etapta 30 adet tedarik edilecekti. Geçtiğimiz aylarda İspanya'nın KAAN ile de ilgilenebileceği iddia edilmişti.

