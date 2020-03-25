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    İspanya, günde 80 bin kişiye Koronavirüs testi yapmak için robot filosu kuruyor

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya, test sürecini hızlandırmak istiyor. Alınan karara göre artık, günde 80 bin kişiye test uygulayacak robotlar kullanılacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İspanya, günde 80 bin kişiye Koronavirüs testi yapmak için robot filosu kuruyor
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    İspanya, ülkenin Koronavirüs (COVID-19) test sürecini otomatikleştirmek için bir robot filosu kurmayı planlıyor. Pandeminin yayılmasına karşı mücadelede operasyonel testin önemli olduğuna dikkat çeken yetkililer bu sayede günde 80 bin kişiye test yapabilecek.

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    Sağlık çalışanları da tehlike altında

    İspanya'da yayılmaya devam eden Koronavirüs'ün aynı zamanda sağlık çalışanlarına da bulaştığı ve ülkenin tıbbi personel sayısında büyük bir kayıp yaşama riski olduğu belirtiliyor. Zira ülkede Koronavirüs teşhisi konulan 35 bin kişinin yaklaşık yüzde 12'sinin sağlık çalışanı olduğu açıklanmıştı. Gelen bilgilere göre, robotik filo enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltacak.

    İspanya, günde 80 bin kişiye Koronavirüs testi yapmak için robot filosu kuruyor
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    Kurulacak robot filosu, şu anda İspanya'da günde 15-20 bin arasında yapılan koronavirüs testlerinin sayısını yaklaşık dört katına çıkaracak. Carlos III Sağlık Enstitüsü başkanı Raquel Yotti, geçtiğimiz Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı'ndaki basın toplantısında, Koronavirüs testinin otomasyonu için bir planın hazırlandığını söylemişti. Test robotlarının ise önümüzdeki dönemde hizmete başlaması bekleniyor.



    https://thenextweb.com/neural/2020/03/23/spain-plans-to-use-robots-to-test-80000-people-a-day-for-the-coronavirus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    xAdli 4 sa. en beğenilen
    Geçti bolunun pazarı... O filoyu kurana kadar binlerce kişi ölür.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    RicocheTR (burak talan) 1 sa. xAdli
    Geçti bor’un pazarı, sen sür eşşeği niğdeye
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    RicocheTR (burak talan) 1 sa. xAdli
    Geçti bor’un pazarı, sen sür eşşeği niğdeye
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    LeonEyes (Mesut Eyibil) 1 sa.
    İspanya günde 15-20bin test mi yapıyormuş, demekki adamlar bizden kat kat iyi biz henüz 2 - 3 bin ancak yapıyoruz 😟
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    xAdli 4 sa. en beğenilen
    Geçti bolunun pazarı... O filoyu kurana kadar binlerce kişi ölür.
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