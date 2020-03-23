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    Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı

    Çinli teknoloji devi Huawei, 5G destekli en yeni HiSilicon Kirin yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı. Kirin 820 5G olarak adlandırılan çip Honor 30S ile birlikte piyasaya sürülecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın önde gelen teknoloji üreticisi Huawei, bugün yaptığı açıklama ile birlikte, şirketin merakla beklenen Kirin 820 5G yonga setini, 30 Mart tarihinde Honor 30S akıllı telefon ile birlikte piyasaya süreceğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi"

    Orta segment cihazlara yönelik

    İlk olarak Honor 30S modelinde kullanılacak olan Kirin 820 5G, NSA ve SA mimarilerine sahip yeni nesil ağları destekliyor. 7nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga setinin Huawei Da Vinci mimarisine dayandığı belirtilirken,  ARM Cortex-A76 çekirdekleri ve Mali-G77 grafik birimine sahip olduğu ifade edilmiş. GeekBench'e göre ise Kirin 820 gösterdiği performansla, tek çekirdek testinde 3490 puan ve çok çekirdek testinde ise 11.200 puan aldı.

    Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı
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    Bu sonuçlar, yaklaşan orta seviye Kirin 820 yongasının geçen yılki Qualcomm Snapdragon 855 amiral gemisi işlemcisine rakip olacağı anlamı taşıyor diyebiliriz. Bu da yeni işlemcinin, Huawei ve Honor markalarının orta segment cihazları için son derece performanslı olacağına işaret ediyor. Kirin 820 5G ile gelecek ilk akıllı telefon olan Honor 30S ise 6GB RAM, 128GB depolama alanı ve 40W hızlı şarj desteğine sahip olacak.



    https://www.gizchina.com/2020/03/23/kirin-820-5g-chip-will-be-released-on-march-30/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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